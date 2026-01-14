넷플릭스 새해 첫 로맨스, 김선호 매력 통할까?

tvN 화면 캡처

연극으로 시작해 TV로 활동 범위를 넓힌 김선호는 2021년 <갯마을 차차차>를 통해 전성기를 열었다.1986년 서울에서 태어나 서울예대에서 연기를 전공한 김선호는 논산훈련소 조교로 군복무를 마친 후 2009년 연극 <뉴 보잉보잉>을 통해 데뷔했다. 김선호는 <셜록>과 <옥탑방 고양이>, <연애의 목적>, <클로저> 등에 출연하며 연극배우로 활발하게 활동했다. 연극배우 시절 '대학로 아이돌'로 불릴 만큼 넓은 팬층을 자랑하던 김선호는 2017년 세 편의 드라마에 출연하며 본격적으로 TV 연기를 시작했다.연초 <김과장>에서 경리부 막내 사원 선상태 역을 맡은 김선호는 8월 <최강배달꾼>에서 승부욕 넘치는 재벌 3세 오진규를 연기하며 주목받았다. 그리고 연말 <투깝스>에서 강력계 형사 차동탁(조정석 분)의 몸에 들어간 사기꾼 공수창 역을 맡아MBC 연기대상에서 신인상과 우수상을 동시에 수상했다. 2018년에는 tvN의 <백일의 낭군님>에서 삼정승을 뛰어넘는 능력을 지닌 '조선 뇌섹남' 정제윤을 연기했다.2019년 < 으라차차 와이키키2 >에서 게스트하우스 '와이키키'의 공동CEO 겸 가수 지망생 차우식을 연기한 김선호는 같은 해 <유령을 잡아라>에서 문근영과 호흡을 맞췄고 11월에는 연극 <메모리 인 드림>을 통해 오랜만에 무대에 올랐다. 그리고 연말에는 KBS의 역사 깊은 버라이어티 예능 < 1박2일 시즌4 >의 고정 멤버로 합류해 예능에 입문했고 '예능 뽀시래기'로 불리며 2020년 KBS 연예대상 신인상을 수상했다.2020년 10월에는 수지, 남주혁, 강한나 등과 함께 <드림하이>, <너의 목소리가 들려>, <피노키오> 등을 집필한 박혜련 작가의 신작 <스타트업>에 출연했다. 이 작품에서 '투자계의 고든램지'로 불리는 SH 벤처캐피탈 수석팀장 한지평 역을 맡아 열연을 펼치며 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 김선호는 2021년에도 연극 <얼음>에 출연하며 무대 연기와 매체 연기를 부지런하게 넘나들었다.하지만 대중들에게 김선호의 이름이 각인된 작품은 역시 2021년 작 <갯마을 차차차>였다. 김선호는 2004년에 개봉한 영화 <어디선가 누군가에 무슨 일이 생기면 틀림없이 나타난다 홍반장>을 리메이크한 <갯마을 차차차>에서 홍두식 역을 맡아 신민아와 유쾌하면서도 달달한 연기를 선보였다. 김선호는 연말 한국갤럽에서 발표한 '2021년을 빛낸 스타' 순위에서 무려 <오징어게임>의 이정재를 제치고 1위에 올랐다.