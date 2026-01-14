넷플릭스 새해 첫 로맨스, 김선호 매력 통할까?

한국에서는 '멜로가 지겹다'고 말하는 시청자들이 적지 않을 정도로 'K-드라마'와 멜로는 아주 밀접한 관계가 있다. 하지만 K-드라마를 세계 시청자들에게 알리는 데 결정적인 역할을 한 넷플릭스에서는 정작 멜로 드라마가 의외로 큰 힘을 쓰지 못했다. 실제로 멜로가 중심이 된 넷플릭스 드라마 중 누적 시청 시간 1억 시간을 넘긴 작품은 <다 이루어질지니>(2억4100만 시간) 정도밖에 없다(넷플릭스 TOP10 기준).
반면에 인기 웹툰 원작에 수지와 양세종이 주연을 맡았던 < 이두나! >는 6600만 시간, 공유와 서현진이 호흡을 맞춘 <트렁크>는 6670만 시간, 박보영, 최우식의 <멜로무비>는 4680만 시간의 누적 시청 시간을 기록했다.
하지만 넷플릭스는 올해도 첫 오리지널 한국 드라마로 오는 16일 다중 언어 통역사와 글로벌 톱스타의 사랑을 다룬 로맨틱 코미디 < 이 사랑 통역 되나요? >를 선보인다. 지난해 넷플릭스 시리즈 <폭싹 속았수다>에서 양금명(아이유 분)과 사랑에 빠지는 극장 간판화가 박충섭을 연기하며 시청자들에게 강한 인상을 남겼던 배우 김선호가 고윤정과 유쾌하고 달달한 멜로 연기를 선보인다.
'대학로 아이돌' 김선호