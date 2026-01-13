데뷔 7년 징크스 뛰어넘은 '에이핑크', 여전히 건재하네

위드어스엔터테인먼트, SBS

에이핑크 신곡 'Love Me More' 뮤직비디오, SBS 인기가요 출연 장면총 5곡이 수록된 미니 11집 에서 단연 돋보이는 트랙은 'Love Me More'다. 그간의 뮤직비디오에선 보기 힘들었던 화려한 CG 중심의 구성과 더불어 '핑크색'을 강조하는 색감은 시간이 지나도 여전히 영롱한 빛을 발산하는 그룹의 이미지를 적절히 반영한다.적당한 템포감과 90년대풍 복고풍의 신시사이저 선율 속에 인트로만 들어도 딱 에이핑크의 곡임을 직감할 만큼 친숙함을 느끼게 만든다. 살짝 단조로울 수도 있는 구성이지만 정은지·윤보미를 중심으로 5인 멤버들의 안정감 있는 보컬은 확실한 틀을 잡으면서 여전히 우리들의 귀를 사로 잡는다.엄청난 양의 눈 쌓인 배경 속에서 새롭게 꽃을 피우고 봄을 맞이하는 장면처럼 완전체 신곡에서 에이핑크는 그간의 공백기를 잊게 한다. 최근 이뤄진 음악 방송 무대에선 멤버 전원이 핸드 마이크를 들고 라이브를 진행했다.