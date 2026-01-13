데뷔 7년 징크스 뛰어넘은 '에이핑크', 여전히 건재하네

▲
미니 11집 'RE:LOVE'를 발표한 에이핑크위드어스엔터테인먼트
인기 케이팝 그룹 에이핑크(박초롱-정은지-윤보미-김남주-오하영)가 어느덧 데뷔 15주년을 맞이했다. 지난 5일 발매한 미니 11집 'RE:LOVE'와 타이틀 곡 'Love Me More'를 앞세우고 약 2년 9개월여만의 공백을 깨고 돌아왔다. 에이핑크는 케이팝 역사에서 빼놓을 수 없는 한 축을 담당한 팀이다.
이른바 '3세대' 아이돌로 출발한 에이핑크는 '청순' 콘셉트와 더불어 발랄하고 예능감 넘치는 활동에 힘입어 팬덤과 대중성을 고루 겸비한 그룹으로 자리매김해 왔다. 특히 'NoNoNo'(2013년)을 필두로 'Mr. Chu', 'LUV'(2014년), '1도없어'(2018년) 등으로 대표되는 히트곡들은 이들이 '7년 차 징크스'를 넘을 수 있게 했다.
많은 그룹이 소위 '7년차' 징크스의 장벽을 넘어서지 못하지만, 에이핑크는 15년 활동 기간 동안 잠깐의 휴식기를 제외하면 꾸준한 음반 발표로 건재함을 과시했다. 이번에 공개한 'Love Me More' 역시 그동안 쌓아온 내공이 결코 손쉽게 얻어진 것이 아님을 스스로 입증하고 있다.
에이핑크다운 신곡 'Love Me More'