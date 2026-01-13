페퍼-정관장의 '탈꼴찌 전쟁', 왼쪽에서 갈린다

한국배구연맹

인쿠시는 최근 3경기에서 각각 13득점, 16득점, 18득점을 올리며 자신의 한 경기 최다득점 기록을 경신하고 있다.페퍼저축은행과 정관장은 12일까지 각각 승점 21점과 18점으로 6위와 7위에 머물러 있다. 반면에 양 팀의 맞대결에서는 3라운드까지 정관장이 3전 전승으로 앞서 있고 페퍼저축은행은 이번 시즌 정관장을 상대로 승리는커녕 승점 1점도 따지 못했다. 정관장으로서는 페퍼저축은행과의 4번째 대결에서도 승리를 통해 탈꼴찌의 발판을 마련해야 하고 페퍼저축은행은 정관장전 연패를 끊고 새해 첫 승을 따내야 한다.양 팀은 각각 조이와 자네테라는 믿음직한 외국인 선수를 거느리고 있다. 조이는 무릎 부상으로 시즌 개막 후 3경기에 결장하면서 다른 팀 외국인 선수들보다 3~4경기 적게 소화했지만 45.72%의 성공률(2위)로 484득점(4위)을 기록하고 있다. 정관장의 외국인 선수로 활약하는 이탈리아 출신의 베테랑 아포짓 스파이커 자네테도 20경기에서 37.69%의 성공률(7위)로 391득점(6위)을 올리면서 제 역할을 톡톡히 해주고 있다.양 팀의 외국인 선수들이 4번째 맞대결에서도 제 몫을 해준다면 결국 승부는 아웃사이드히터의 활약에 따라 결정될 것이다. 페퍼저축은행은 4라운드 3경기에서 박은서와 박정아가 선발 아웃사이드히터로 출전하고 있는데 박은서가 최근 3경기에서 45득점을 기록한 반면에 박정아는 같은 기간 17득점에 머물렀다. 박정아가 리시브의 아쉬움을 공격에서 풀지 못하면 코트에서 활용도는 더욱 낮아질 수밖에 없다.정관장은 인쿠시가 4라운드 3경기에서 연일 개인 최고 득점기록을 경신하면서 자네테에 이은 정관장의 2옵션으로 자리매김하고 있다. 하지만 수비가 불안한 인쿠시 대신 서브 리시브를 책임져야 할 박혜민의 최근 3경기 리시브 효율이 각각 18.75%, 8.82%, 35.09%로 기복이 매우 심했다. 13일 페퍼저축은행전에서도 박혜민의 서브 리시브가 흔들린다면 인쿠시의 공격도 위력이 반감될 수밖에 없다.페퍼저축은행은 3위 흥국생명과 승점 15점, 정관장은 승점 18점 차이로 벌어져 있다. 산술적으로 역전이 불가능한 차이는 아니지만 최근 경기력을 고려하면 양 팀 모두 봄 배구를 노리기엔 쉽지 않다. 하지만 5연속 최하위를 면해야 하는 페퍼저축은행에게도, 지난 시즌 준우승 정관장에게도 꼴찌를 하지 말아야 할 명분은 충분하다. 두 팀의 4번째 맞대결이 그 어떤 경기보다 치열하게 전개될 거라 전망되는 이유다.