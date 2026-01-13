페퍼-정관장의 '탈꼴찌 전쟁', 왼쪽에서 갈린다

2026년 새해 들어 V리그 여자부의 순위 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 선두 한국도로공사 하이패스와 굳건한 '2강'을 형성하던 현대건설 힐스테이트가 최근 3연패를 당하며 주춤하는 사이 IBK기업은행 알토스가 4연승, 흥국생명 핑크스파이더스가 2연승을 거두면서 중·상위권 경쟁에 본격적으로 불을 지폈다. 실제로 12일까지 2위 현대건설(39점)과 5위 GS칼텍스 KIXX(30점)와의 승점 차이는 단 9점에 불과하다.
중·상위권 팀들이 이렇게 촘촘하게 붙어 있는 것과 달리 하위 두 팀은 상대적으로 소외돼 있다. 시즌 개막 후 8경기에서 6승 2패를 기록했던 6위 페퍼저축은행 AI페퍼스는 이후 13경기에서 9연패를 포함해 1승 12패라는 실망스런 성적에 머물렀다. 페퍼저축은행이 기록한 '충격의 9연패'에 가려졌을 뿐 정관장 레드스파크스 역시 최근 12경기에서 2승 10패에 그치며 좀처럼 최하위에서 벗어나지 못하고 있다.
이렇게 중·상위권의 4팀과 하위 두 팀의 승점 차이가 점점 벌어지고 있는 가운데 페퍼저축은행과 정관장은 13일 대전 충무체육관에서 '최하위 결정전'을 치른다. 양 팀의 승점 차이가 3점에 불과한 만큼 이 경기 결과에 따라 후반기 탈꼴찌 경쟁에 큰 영향을 끼칠 수밖에 없다. 양 팀이 각각 조 웨더링튼과 엘리사 자네테라는 좋은 외국인 선수를 보유한 만큼 이 경기는 아웃사이드 히터들의 활약에 따라 승부가 갈릴 것이다.
나란히 하위권으로 떨어진 페퍼와 정관장