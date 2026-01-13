유니폼 찢고, 기물 부수고... 농구 선수들의 코트 위 돌출행동 '논란'

감정조절에 실패한 프로농구 선수들의 연이은 코트 위 돌출행동이 도마에 오르고 있다. 이번엔 창원 LG의 아셈 마레이가 심판 판정에 항의하다가 테크니컬 파울을 받고 퇴장당하면서 자신의 유니폼을 찢는 기행을 선보였다.1월 12일 대구체육관에서 열린 대구 한국가스공사와 창원 LG의 경기, 양팀의 치열한 접전이 펼쳐지던 2쿼터 3분여를 남기고 마레이는 심판 판정에 항의하다가 첫 번째 테크니컬 파울을 받았다.2쿼터 종료 직전, 마레이는 골밑슛과 팁인을 연이어 실패했다. 좀처럼 자신의 경기가 풀리지 않은 것에 짜증을 내던 마레이는 결국 두 번째 테크니컬 파울을 받고 퇴장당했다. 마레이는 자신의 유니폼을 찢어버리면서 뒤도 돌아보지 않고 코트를 빠져나갔다.이날 마레이는 전반 16분 23초만 뛰고 8점 10리바운드 3어시스트의 기록을 남겼다. 가스공사 라건아의 수비에 고전하며 야투를 12개나 시도했으나 고작 3개를 성공시키는 데 그쳤다.졸지에 에이스를 잃어버린 LG는 2옵션 외국인 선수 마이클 에릭(15점 4리바운드)와 양준석(12점)이 분전했으나 후반 마레이의 공백을 메우지고 못하고 72-80으로 패배했다.LG는 이날 패배에도 불구하고 22승 9패로 1위는 유지했으나 2위 원주 DB(20승 11패)와의 격차(1.5게임)를 벌리는데 실패했다. 가스공사는 개인 시즌 최다인 20점을 올린 정성우와, 라건아(15점 7리바운드)와 벨란겔(14점)의 고른 활약을 앞세워 고양 소노와 공동 7위(11승 20패)로 반등했다.조상현 LG 감독은 경기후 인터뷰에서 마레이의 돌출행동에 대하여 "유니폼을 찢을 일이 아니었다. 자기 혼자 감정 컨트롤을 하지 못했다. 팀의 중심인 선수가 그런 행동을 하면 팀을 망칠 수 있다. 마레이와 개인적으로 미팅을 하겠다. 팬들에게 죄송하다"며 대신 사과했다.마레이는 LG 유니폼을 입고 KBL에서 벌서 4시즌째 뛰고 있으며 지난 시즌에는 LG의 창단 첫 챔프전 우승을 이끈 주역이기도 하다. 묵직하고 성실한 플레이로 팬들에게도 많은 사랑을 받고 있다. 하지만 종종 심판 판정에 자주 항의하고 휘둘리는 모습은 좀처럼 개선되지 않으며 아쉬움을 주고 있다.공교롭게도 마레이 외에도 최근 외국인 선수들이 심판 판정에 항의하다가 거친 행동을 일삼는 장면이 반복되고 있다.고양 소노의 네이던 나이트는 지난 12월 20일 부산 KCC전에서 리바운드 경합 중 파울을 지적당하자 격렬하게 반발하며 거친 항의를 이어가다가 벤치 테크니컬 파울에 이어 벤치에도 앉지 못하는 실격 퇴장(D파울)까지 선언 받았다.나이트는 경기장을 나가면서도 분을 참지못하고 음료수 박스와 출입문을 발로 걷어차는 등 난동을 이어갔고 결국 재정위원회에 회부되어 50만 원의 벌금을 받았다. 이후 나이트는 구단 SNS에 사과문을 게재하며 팬들에게 고개를 숙였다.서울 삼성의 앤드류 니콜슨은 지난 7일 창원 LG와의 원정 경기 중 스크린 파울을 범한 뒤 심판 판정에 거칠게 항의하다가 테크니컬 파울을 당하며 5반칙 퇴장당했다. 라커룸으로 들어가던 니콜슨은 운동기구를 넘어뜨리는 등 거친 행동을 일삼다가 퇴장 이후 추가로 실격 퇴장 파울까지 받았다.니콜슨 역시 경기 후 재정위원회에 회부됐다. 소속팀 서울 삼성은 KBL 징계와 별개로 리그와 구단의 명예를 훼손했다고 판단하며 자체 징계 차원에서 한 경기 출전 정지를 결정했다. 니콜슨은 지난달 28일 원주 DB와의 경기에서는 작전타임 중 팀 동료 이관희와 충돌하여 언쟁을 벌인 일도 있었다. 삼성은 니콜슨이 LG전 직후 구단와 팀동료들에게 자신의 행동에 대하여 사과의 뜻을 전했다고 밝혔다.농구는 거친 스포츠이고 선수들은 승부욕과 자존심 때문에 때로는 흥분할 수 있다. 하지만 외국인 선수들은 보통 그 팀의 에이스이고, 그만큼 더 많은 기대와 책임을 짊어지고 있는 존재이기도 하다.선수가 자신의 감정 조절에 실패하여 조기에 퇴장당하면 팀은 큰 타격을 입게 되고, 팬들은 선을 넘는 선수들의 행동을 지켜보며 눈살을 찌푸리게 된다. 불과 한 달도 안 되는 사이에 비슷한 패턴의 사건이 속출하고 있다는 것은 생각해봐야 할 문제다.일각에서는 앞으로 코트 위에서의 난폭한 행동에 대해는 징계 수위를 더 높여야 한다는 주장도 나오고 있다. 무분별한 감정 표출이 반복되거나 심지어 기물까지 파손하는 행위에 대하여 고작 몇십만 원의 제재금 정도로는 경각심을 주는 효과가 충분하지 않다는 지적이다. 소속 구단 역시 최근에는 외국인 선수들에게 끌려다니지 않고 엄중한 조치를 내리는 추세다.문제를 일으킨 선수들이 빠르게 공개적으로 반성하고 사과하는 모습을 보였다는 것은 다행이다. 이러한 선수들의 감정 조절과 프로의식 문제는 올 시즌 내내 계속해서 중요한 변수가 될 가능성이 높다.