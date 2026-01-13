10주년 맞은 연극, 코끼리 인형 '안소니'가 품은 비밀

한별

큰사진보기 ▲연극 <엘리펀트 송> 무대지난 1월 11일 김현진 배우의 안소니가 공연 종료 후 무대에 남아 있다. 한별

<엘리펀트 송>의 결말은 관객 개인에 따라 달라질 수 있다. 누군가는 울음을 터트리고 충격에 빠지며 깊은 고민에 잠길 수 있다. 오랫동안 무대 위에서 사랑받은 마이클의 이야기는 부모와 자식 사이의 사랑을 이야기하는 동시에 매번 보는 타인과의 관계에서 주고받는 애정을 다시 생각하게 한다.



부모가 세상의 전부였던 어린 마이클은 부모에게 받았던 자신의 가치 평가에 좌절한다. 이 좌절감은 그린버그에게 '아이를 사랑해달라'는 부탁으로 이어진다. 그린버그는 '그러겠다'고 대답한다. 그린버그의 대답을 들은 마이클은 그제야 마음을 완전히 놓은 것으로 보인다. 애정을 받지 못한 아이로서 부모에게 가장 하고 싶었던 말을 드디어 해낸 것처럼 느껴진다.



이 연극을 보고 난 후 느끼는 여운은 일상에서 만나는 사람들과 애정 표현을 더 적극적으로 나누는 계기가 됐다. 어딘가 숨어, 외로움에 몸부림치는 사람들이 없도록 노력해야겠다는 다짐했다. 그렇게 우리 안의 애정을 좀 더 나눌 수 있는 사회가 온다면, 무대 위가 아닌 현실 세상 속 '마이클'들은 어쩌면 조금 덜 외롭게, 더 활짝 웃을지도 모르겠다.



마이클은 그린버그에게 '사랑'을 남겼다. 관객은 무엇을 얻었을까. <엘리펀트 송>을 여러 번 보면서 결말이 바뀌었으면 하고 바란 적도 있다. 마이클이 꾸는 엄마 꿈처럼 결말의 선택이 달라졌으면 할 때가 있었다. 그러나 당연하게도 언제나 결말은 같았다. 달라지는 건 관객의 마음이다. 우리가 서로 바라보고 조금 더 살펴준다면, 현실에서의 선택은 달라질지 모른다. 결국 <엘리펀트 송>이 관객에게 남기는 건 희망이다. 엘리펀트송 엘리펀트송후기 예스24스테이지3관 나인스토리 코끼리 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 한별 (onestar720) 내방 구독하기 별안간 마주한 순간의 반짝임을 기록합니다. 이 기자의 최신기사 복수 대신 용서를 택한 주인공, 관객에게 끝을 맡기다

마지막 공연을 마친 그린버그 역의 정원조(왼쪽부터), 마이클 역의 김현진과 이날 함께 연기한 피터슨 역의 이혜미가 무대인사를 마치고 관객들에게 인사하고 있다.공연에 집중하려면 각 인물의 상황을 이해해야 한다. 먼저 그린버그는 곤란한 상황에 처해 있다. 원래 쉬는 날인 크리스마스이브에, 잘 오지 않던 병동에 왔지만 어쩐지 간호사는 자신을 미덥지 않아 하고 환자는 알 수 없는 말만 내뱉는다. 아내는 어떻게 알았는지 병동으로 계속 전화를 걸고, 게임 혹은 거래하자며 말해줄 듯 굴던 환자는 별로 궁금하지 않던 자신의 이야기를 꺼내 놓는다.반면 마이클은 그린버그가 반갑다. 기존의 의사들과 달리 '병원을 운영하는 게 중요한' 그린버그는 진료기록을 읽지 않고 자신을 마주한 '유일한' 의사기 때문이다. 그린버그가 자신의 진료기록을 읽지 않았다는 것을 알게 된 순간부터 마이클의 게임은 시작된다. 계속되는 대화 속에 울고 웃는 마이클의 감정을 따라가다 보면 진실이 보인다. 하지만 진실을 마주하는 일은 무겁기만 하다.그린버그가 마이클을 잘 알지 못하는 관객을 대변하는 동안 피터슨은 마이클의 의도를 읽는 인물로 기능한다. 피터슨은 마이클의 마음을 읽고 그를 안정시키려 노력한다. 오랫동안 병원에서 마이클을 돌봐온 피터슨은 그가 웃는 것 조차 수상하다고 여기며 마이클의 감정을 꿰뚫어 본다. 그린버그에게 마이클이 게임을 좋아한다고 일러주는 것과 동시에 그린버그가 마이클에 대해 '잘하고 있다'고 말할 때는 '걱정된다'는 대조적인 반응을 보이는 이유다.그렇게 피터슨은 관객이 마이클의 변덕스러운 태도를 짐작하게 하는 하나의 열쇠가 된다. 연극의 메타포(은유)를 표현하는 코끼리 이야기를 마이클과 나누며 마이클이 바라왔던 끊임없는 관심을 불어넣기도 한다. 진료기록이 아닌, 그 너머의 마이클을 바라봐준 피터슨의 사랑이 있었기에 이 공연의 여운은 더욱 진하게 남는다.인형으로 등장하는 안소니도 공연 내내 마이클과 함께하는 중요한 배역이다. <엘리펀트 송> 캐스팅 보드에 마이클, 그린버그, 피터슨 역할의 배우와 함께 소개된다. 고작 인형이 어떻게 주연 배우들과 함께 캐스팅 보드 한켠을 자리할 수 있을까에 대한 의문은 공연을 보면 이해할 수 있다. 배우들은 각자의 심볼(상징)이 붙여진 안소니를 들고 연기한다. 연극이 끝나고 난 뒤 무대에는 그날의 안소니가 남아 관객들을 배웅한다.