10주년 맞은 연극, 코끼리 인형 '안소니'가 품은 비밀

병원장 그린버그는 크리스마스이브에 병동에 출근한다. 닥터 로렌스가 사라졌기 때문이다. 그의 행방을 추궁하기 위해 로렌스가 사라지기 전 마지막으로 진료한 환자 마이클과 마주한다. 하지만 유일한 단서를 쥔 마이클은 알 수 없는 수수께끼만 늘어놓는다. 코끼리 인형 '안소니'를 품에 안은 채 코끼리에 대한 이야기를 계속한다. 간호사인 피터슨 역시 마이클을 대면하기 전 그린버그에게 "코끼리에 대해 얼마나 알아요?"라고 질문한다.
알쏭달쏭한 대화로 관객들을 사로잡는 연극 <엘리펀트 송>이 10주년을 맞아 서울 종로구 예스24스테이지 3관에서 올해 3월 8일까지 공연된다. 캐나다 브로크빌의 병원 진료실을 배경으로, 의사 그린버그와 환자 마이클이 심리전을 펼친다. 서로 다른 것을 이야기하는 것 같이 보이는 대화는 공연을 모두 보고 나서야 이해할 수 있다.
극의 배경이 크리스마스이브인 만큼 연극 마니아들 사이에선 "겨울이 되면 늘 생각나는 연극"으로 통한다. 첫 관람에서 그린버그와 함께 마이클의 말에 휘둘렸다면 두 번째 관람에서는 마이클의 대사에 숨겨진 의미를 찾을 수 있는 재미도 있다. 이번 10주년 공연의 마이클은 지난 시즌에서 관객들을 사로잡았던 1차 팀과 새롭게 마이클을 연기하는 2 차팀으로 나뉘어 공연한다.
알지 못하는 그린버그, 짐작하는 피터슨