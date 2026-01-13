'결혼·득녀 버프' 장착한 거포 포수, KIA 부활의 열쇠 될까?

케이비리포트

KIA 한준수의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)단조로운 볼 배합과 경기 운영 미숙이 도마 위에 올랐다. 특히 시즌 막판 한화 이글스와의 3연전(9/16~18)에서 상대 4번타자 노시환에게 3경기 연속 패스트볼 일변도 투구 패턴으로 홈런을 허용한 뒤 더그아웃에서 소속팀 이범호 감독의 질책을 받고 눈물을 훔치는 모습은 한준수의 2025시즌을 상징하는 장면이 됐다.이범호 감독은 이런 한준수를 향해 더 독해질 것을 주문했다. "포수가 여리면 투수는 더 여려진다"는 이감독의 일침은 단순히 기술적인 조언을 넘어 포수가 갖춰야 할 단단한 멘털을 요구한 것이다. 더불어 강민호, 양의지 등 리그를 주름잡은 대포수들 역시 20대에 주전을 꿰차며 겪었던 성장통임을 강조했다.지난 11월 진행된 오키나와 마무리 캠프는 한준수에게 전환점이 되었다는 평가다. 이 감독과 많은 대화를 나누며 볼 배합을 포함해 블로킹, 도루 저지 등 포수 본연의 임무를 정비했고 거칠었던 타격 메커니즘을 수정하는 데 집중했다. "두 번의 실수는 반복하지 않겠다"라는 각오로 체중도 감량해 한결 몸을 가볍게 했다. 어깨 부상을 털고 도루 저지 능력을 회복한 주효상과의 경쟁도 동기부여가 됐다.