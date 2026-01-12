싸이월드 수놓던 그 명곡, 2026년에 들썩들썩... 왜?

오래 전에 발매된 곡들이 음원 차트 상위권에 등장하는 '역주행'은 더 이상 놀라운 현상이 아니다. 숏폼 플랫폼에서의 열풍, 인기 시리즈 주제가 등 다양한 요인이 오래 전 발표된 노래들을 오늘날의 인기곡으로 끌어 올리고 있다.
넷플릭스 인기 드라마 <기묘한 이야기>에 삽입된 이후 빌보드 핫 100 차트 10위권에 진입한 케이트 부시의 'Running Up That Hill', 최근 발매 28년 만에 빌보드 핫 100 차트에 처음으로 진입한 라디오헤드의 'Let Down' 등이 대표적인 예다. 우리나라에서도 유튜브 '직캠' 영상을 통해 새로이 발견된 브레이브 걸스의 '롤린', 발매 10년만에 음원 차트 1위에 오른 엑소의 크리스마스 캐럴 '첫 눈' 등이 있다.
한국 힙합의 대중화를 이끈 주역, 그룹 에픽하이도 이 역주행의 대열에 합류하게 되었다. 에픽하이의 노래 'Love Love Love'을 통해서다. 'Love Love Love'은 에픽하이가 2007년 발표한 정규 4집 <Remapping The Human Soul>의 수록곡이자 타이틀곡 'Fan'의 뒤를 잇는 후속곡이었다. 이 곡은 발표 당시 큰 인기를 얻으며 에픽하이의 대표곡이 되었다. 사랑과 이별이 안겨주는 순간들을 나열한 보편적 가사, 경쾌한 하우스 사운드와 캐스커 융진의 몽환적인 음색은 2000년대 중후반 싸이월드 시대를 대표하는 BGM이 되었다.
"있나요 사랑해본 적 영화처럼 첫 눈에 반해본 적
전화기를 붙들고 밤새본 적 세상에 자랑해 본 적"
"기념일을 혼자 챙겨본 적 사진들을 다 불태워본 적
이 세상의 모든 이별 노래가 당신 얘길거라 생각해본 적"
그리고 19년이 지나 2026년, 이 곡은 1월 12일 기준 애플뮤직 한국 차트 4위, 스포티파이 한국 차트 7위, 유튜브 뮤직 주간 차트 42위 등 상위권에 올라와 있다. 19년 전 발표되었을 때도 큰 히트를 거둔 곡이 다시 한번 차트의 중심에 서 있는 것이다.
싸이월드 시대에도, 인스타 시대에도