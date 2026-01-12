사이트 전체보기
싸이월드 수놓던 그 명곡, 2026년에 들썩들썩... 왜?

때 아닌 에픽하이 'Love Love Love' 열풍... '역주행'이 더 이상 놀라운 이유가 아닌 이유

이현파(hyunpa2)
26.01.12 17:49최종업데이트26.01.12 17:49
오래 전에 발매된 곡들이 음원 차트 상위권에 등장하는 '역주행'은 더 이상 놀라운 현상이 아니다. 숏폼 플랫폼에서의 열풍, 인기 시리즈 주제가 등 다양한 요인이 오래 전 발표된 노래들을 오늘날의 인기곡으로 끌어 올리고 있다.

넷플릭스 인기 드라마 <기묘한 이야기>에 삽입된 이후 빌보드 핫 100 차트 10위권에 진입한 케이트 부시의 'Running Up That Hill', 최근 발매 28년 만에 빌보드 핫 100 차트에 처음으로 진입한 라디오헤드의 'Let Down' 등이 대표적인 예다. 우리나라에서도 유튜브 '직캠' 영상을 통해 새로이 발견된 브레이브 걸스의 '롤린', 발매 10년만에 음원 차트 1위에 오른 엑소의 크리스마스 캐럴 '첫 눈' 등이 있다.

한국 힙합의 대중화를 이끈 주역, 그룹 에픽하이도 이 역주행의 대열에 합류하게 되었다. 에픽하이의 노래 'Love Love Love'을 통해서다. 'Love Love Love'은 에픽하이가 2007년 발표한 정규 4집 <Remapping The Human Soul>의 수록곡이자 타이틀곡 'Fan'의 뒤를 잇는 후속곡이었다. 이 곡은 발표 당시 큰 인기를 얻으며 에픽하이의 대표곡이 되었다. 사랑과 이별이 안겨주는 순간들을 나열한 보편적 가사, 경쾌한 하우스 사운드와 캐스커 융진의 몽환적인 음색은 2000년대 중후반 싸이월드 시대를 대표하는 BGM이 되었다.

"있나요 사랑해본 적 영화처럼 첫 눈에 반해본 적
전화기를 붙들고 밤새본 적 세상에 자랑해 본 적"
"기념일을 혼자 챙겨본 적 사진들을 다 불태워본 적
이 세상의 모든 이별 노래가 당신 얘길거라 생각해본 적"

그리고 19년이 지나 2026년, 이 곡은 1월 12일 기준 애플뮤직 한국 차트 4위, 스포티파이 한국 차트 7위, 유튜브 뮤직 주간 차트 42위 등 상위권에 올라와 있다. 19년 전 발표되었을 때도 큰 히트를 거둔 곡이 다시 한번 차트의 중심에 서 있는 것이다.

싸이월드 시대에도, 인스타 시대에도

그룹 에픽하이
그룹 에픽하이아워즈

'Love Love Love'의 역주행은 여러 요인이 복합적으로 맞물린 결과다. 틱톡과 유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스 등 숏폼 플랫폼에서는 'Love Love Love'에 맞춰 춤을 추는 챌린지가 유행하기 시작했다. 에픽하이 멤버들의 유튜브 채널이 150만 구독자를 확보하는 등 인기를 끌면서 써브웨이의 광고에도 출연하게 되었는데 이때에도 'Love Loe Love'이 삽입되었다.

에픽하이의 전성기를 경험하지 못한 젊은 힙합 팬 사이에서도 새로운 바람이 불고 있다. 'Love Love Love'는 지난해 3월 래퍼 식케이와 프로듀서 릴모쉬핏이 발표한 <K-FLIP+>의 수록곡 'LOV3'에 샘플링되면서 음악 팬들의 관심을 모으기도 했다. 현 시점 힙합의 트렌드를 주도하고 있는 레이지 사운드에 차별성과 한국적 노스탤지어를 더한 선택이었다. 그리고 'LOV3'는 2025년 한국 힙합의 찬가가 되었다.

트렌드에 밝은 현역 그룹 에픽하이는 이와 같은 흐름에 빠르게 화답했다. 에픽하이 멤버들이 직접 'Love Love Love' 챌린지에 참여한 것은 물론이다. 지난해 12월 열린 단독 콘서트에서 'Love Love Love'와 'LOV3'을 리믹스한 버전을 선보이기도 했다. 싸이월드 시대를 수놓던 사랑 노래가 인스타그램과 틱톡의 시대에도 차트를 수놓고 있다.
에픽하이 LOVELOVELOVE 타블로 미쓰라진 투컷

