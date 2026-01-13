사이트 전체보기
이영광의 '온에어' 300일 넘게 고공농성, 대법원판결 난 '세종호텔 노동자'에게 한 질문

300일 넘게 고공농성, 대법원판결 난 '세종호텔 노동자'에게 한 질문

[이영광의 '온에어' 400] 홍여진 뉴스타파 기자

이영광(kwang3830)
26.01.13 10:32최종업데이트26.01.13 10:32
서울의 대표적인 번화가로 꼽히는 곳 중 하나인 명동에 300일 넘게 고공농성 한 사람이 있다. 세종호텔에서 해고된 고찬수씨다. 그가 2025년 2월을 시작해 오는 14일 오후 1시 고공농성을 해제할 예정이다. 세종호텔 해고노동자의 복직을 요구하는 고공농성이 336일 만에 중단되는 셈이다. 그는 왜 법원에서 해고가 정당했다는 판결을 받고도 300일 넘게 농성을 이어간 것일까.

지난 해 12월 31일 뉴스타파 채널에 '다큐 뉴스타파 - 철탑 위에 아직, 사람이 있다... 세종호텔 해고노동자 고진수' 편이 업로드됐다. 이 다큐는 고성농성하는 고진수씨 이야기로 세종호텔 해고 문제를 다룬다. 취재 이야기를 들어보기 위해 지난 7일 뉴스타파 함께센터에서 다큐를 취재한 홍여진 기자와 만났다. 다음은 홍 기자와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다.

"내가 제 역할 했나 부채감 때문에..."

홍여진 기자
홍여진 기자이영광

- 다큐 업로드한 소회가 어떠세요?
"제가 방송 끝나고 고공농성 328일째인 지난 6일에도 세종호텔 농성장에 다녀왔는데요. 사람이 아무래도 계속 철탑 위에 있는 상태로 보도가 마무리되다 보니 마음은 계속 불편한 상태이고 현재도 계속 후속 취재 이어가는 중이에요. 세종호텔이 노동자들의 해고를 피하고 경영 위기 극복하기 위해 최선 다했는지 부분들을 조금 더 자세하게 들여다보고 있어요. 300일을 넘게 고공에 사람이 있는데, 이 문제를 해결하기 위해서 언론으로서 내가 제 역할을 했나라는 부채감이 계속 남아 있어요."

- 세종호텔 해고 문제를 설명 하신다면요.
"이 문제는 코로나19, 정리해고, 노조 탄압, 이 세 가지 키워드를 기억하고 보시면 좋아요. 노동자분들이 이 사건 설명할 때 '코로나19를 핑계로 정리해고된 노동자들입니다'라고 말하는데. 거기에 '핑계로'라는 말이 붙어요. 세종호텔이 코로나19 때 관광객이 줄어 회사가 존속하기 힘들다고 해서 정리해고 한 것은 맞지만 그 앞서서 해고된 노동자분들이 회사의 그동안 숱한 구조조정과 비정규직 양산에 반대했던 분들만 해고 된 거예요. 그런 측면에서 해고자 분들은 노조 와해, 노조 탄압 성격의 해고라고 주장하고 계시는 거고요."

- 노동자 중에서 전국민주노동조합총연맹(아래 민주노총) 조합원만 해고한 것 같아요.
"맞아요. 민주노총 조합원만 최초에 15명을 해고했고요. 물론 호텔 내에 해고되지 않은 민주노총 조합원 2분이 남아 계시기는 해요. 한국노동조합총연맹 조합원들이 다수고요. 당시 정리해고자는 모두 민주노총 소속이었어요."

- 법원에서 해고가 정당하다고 판결 났잖아요. 그래서 대법원까지 판결 난 걸 받아들이지 않고 투쟁하는 건 과도한 것 아니냐는 주장도 있을거 같아요.
"대법원에서 2024년도에 최종적으로 정리해고가 위법하지 않다는 판결이 나서 이 분들의 싸움이 굉장히 길어지고 힘들어진 거예요. 이번 취재를 하다 만난 변호사님도 '사법부 판결은 사회에 어떤 문제를 해결하는데 가장 최소로 판단 받는 것'이라고 말씀하셨어요. 모든 것이 법으로만 해결되는 것은 아니라는 것이고 실제로 앞선 정리해고 사례를 보면 비슷한 사례여도 어떤 경우는 법원에서 정당하다고 판결하고, 어떤 경우는 위법하다고 판결해서 제각각 판단이 달라요. 노동자들 입장에서는 이런 고무줄 같은 법원의 잣대가 받아들이기 힘들어요."

- 법원 판단이 복불복인가요?
"맞아요. 지난 2020년에 판결난 한화투자증권에서 정리해고된 노동 사건을 오랫동안 취재 했었어요. 1심과 2심에 회사가 승소한 사건이었는데, 대법원에서 노동자 손 들어줬죠. 대법이 파기환송 해서 다시 고법으로 돌려보냈는데 고법은 다시 또 사측 손을 들어줘서 다시 대법에 가고 왔다 갔다 하다 결국 7년 만에 노동자들이 승소했어요. 어떤 재판부냐에 따라서 그 판사가 지금 회사 상황이 정리해고를 할 만큼 정말 어려웠는지 엄격하게 판단하는 거 같아요.

정리해고는 정말 최후의 수단이거든요. 정리해고는 노동자의 잘못으로 해고하는 게 아니기 때문에 회사가 해고 빼고 할 수 있는 노력을 다 하다가 더 이상 경영 위기 극복할 어떠한 수단도 없어서 마지막으로 해고하는 것이란 말이에요. 그 노력을 잘했는가에 대해 어떤 재판부 만나느냐에 따라서 되게 달리 해석이 되는 것으로 보여요.

해고자분들은 법원에 '이 코로나19는 금방 끝날 것이다, 당분간만 버티면 경영 상황은 금방 좋아진다'고 계속 주장하셨다고 해요. 코로나19는 2020년에 시작돼 이들이 해고됐던 2021년도 12월에 점점 엔데믹을 향해 가던 시점이었거든요. 그렇기에 해고자분들은 "조금만 기다리면 이 경영 위기는 우리가 극복할 수 있을 것"이라고 법원에도 주장 했는데, 그게 받아 들여지지 않은 거죠."

"세종호텔 대표이사 해고자 동료이기도 한데..."

<다큐뉴스타파> ‘철탑 위에 아직, 사람이 있다...세종호텔 해고노동자 고진수’ 편의 한 장면
<다큐뉴스타파> ‘철탑 위에 아직, 사람이 있다...세종호텔 해고노동자 고진수’ 편의 한 장면뉴스타파

- 실제로 고공농성 현장인 철탑에 오르셨잖아요.
"밑에서 통화했을 때는 철탑 위에 좁은 통로 밖으로 나와 있는 고진수씨만 보여요. 아래에서 고 지부장 보면 그래도 철탑 위에 서 있을 수도 있고, 사람이 300일가량 버틸 수 있는 공간인가 보다고 저 스스로도 생각하게 되더라고요. 그런데 그게 아닐 수도 있잖아요. 제가 보는 건 일부고, 고 지부장이 실제 지내는 공간은 모르니까요. 최소한 두 번째로 보도할 때는 조금 더 자세히 알고 저 공간이 정말 사람이 300일가량 있어도 되는 공간인지 봐야 조금 더 다른 기사를 쓸 수 있겠다고 생각했어요. 올해 초에 보도했는데 똑같은 기사를 쓸 수는 없잖아요. 그래서 올라갔죠. 올라가 보니 진짜 무서웠어요. 처음에는 괜찮았는데 올라갈수록 바람의 저항 때문에 몸에 무게가 실려요. 그래서 밑에서 예상했던 것보다는 무서웠어요."

- 김영훈 고용노동부 장관이 지난해 여름에 고진수씨와 통화한 거 같아요.
"지난해 7월 25일 김영훈 고용노동부 장관이 세종호텔 농성장을 찾았어요. 그 자리에서 김 장관이 이렇게 말했어요. '노사 법치주의라는 말로 많은 노동자들이 어려움을 겪었고 저도 많은 경험이 있습니다만, 그것보다 우선하는 게 노사 자치, 노사 합의'라고요. 세종호텔이 법원 판결을 앞세우며 노사 대화에 나서지 않는 상황을 그래도 제대로 인식하고 있었던 것으로 보여요. 그런데 김 장관의 상황인식이 문제해결로 나아가진 않았어요. 정권 바뀌고 노사 간 대화 자리는 마련이 됐는데, 거기까지예요."

- 세종호텔 대표이사와 통화했잖아요, 어땠나요?
"사실 그 사람은 어디 외부에서 영입된 사장이 아니고 20년이 넘게 이들과 함께 일했던 사람들이에요. 해고자의 동료예요. 1989년도에 세종호텔에 입사해서 세종호텔을 자기 가정처럼 생각한다고 인터뷰했던 분이세요. 지금 해고되신 분들이 대부분 20년 이상 근무하셨던 분들이거든요. 그럼, 정말 매일같이 얼굴 봤던 사람들인데 이들을, 동료를 내보내게 된 부분에 미안함이 있을 거로 생각했는데 없는 거 같더라고요.

정리해고는 징계 해고가 아니잖아요. 회사 경영진이 경영을 잘 못해서 경영상 위기로 이분들이 해고됐잖아요. 그러면, 미안할 수 있다고 생각했어요. 그래서 호텔 대표와 통화하면서 그 말을 제가 물었어요. '오랫동안 함께했던 동료이지 않습니까?' 그 말 했더니 그냥 바로 전화를 끊으시더라고요. 그런 질문 하지 말라면서요. 그리고 코로나19 때문에 해고했는데 코로나19로 인한 경영 위기 다 만회하고 지금 경영 상황이 되게 좋아져서 복직시킬 수도 있는 거 아니냐, 라고 물었는데 그것도 묻지 말라고 하면서 그냥 전화를 끊으시더라고요."

- 취재하며 느낀 점이 있다면요.
"세종호텔 정리해고는 대법원판결이 났다는 이유로 회사도 정부도 거기에 주저하는 것 같아요. 그런데 법원 판결 결과를 납득하기 어렵고, 억울한 사람들은 어디에서 어떻게 호소해야 할까요. 언론이 취재해 그들의 억울함에 합리적 근거가 있어 보이면, 언론이 법원 판결의 부족함을 이야기해야 하는 것 아닌가. 법이 미처 보지 못한 부분을 언론이 보고. 다시 문제제기 할 수도 있는 것 아닌가. 왜 다들 끝난 사건처럼 말할까. 이런 생각이 들었어요.

이런 보도를 하면 꼭 달리는 댓글이 '떼쓰면 다 들어줘야 되느냐,', '왜 고공에 올라가서 여러 사람을 힘들게 하냐'라는 식인데 보면서 굉장히 가슴이 아프더라고요. 저도 취재하면서, 한 사람이 고공에 오르는 데에는 그를 꼭대기로 밀어 올린 사회 구조가 그 배경에 있다는 생각을 많이 하게 됐어요.
이 사건을 보시는 분들도 오죽하면 사람이 저렇게 살기 힘든 곳에 올라가서 300일을 버틸까, 대체 어떤 사연이 있는 걸까, 혹시 이게 구조적으로 잘못된 건 아닐까. 법원 판결이 만고불변의 진리는 아닌 것처럼, 우리 누구나 다 법원 판결이 잘못됐다고 생각할 때가 있잖아요. 그런 시각으로 봐주시면 좋겠어요."
덧붙이는 글 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.
홍여진 고진수 세종호텔 정리하고

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이영광 (kwang3830) 내방

독자들의 궁금증을 속시원하게 풀어주는 이영광의 거침없이 묻는 인터뷰와 이영광의 '온에어'를 연재히고 있는 이영광 시민기자입니다.

이 기자의 최신기사 게임 개발자로 변신한 이세돌 9단, AI가 바꾼 바둑계