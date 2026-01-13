300일 넘게 고공농성, 대법원판결 난 '세종호텔 노동자'에게 한 질문

▲
홍여진 기자이영광
- 다큐 업로드한 소회가 어떠세요?
"제가 방송 끝나고 고공농성 328일째인 지난 6일에도 세종호텔 농성장에 다녀왔는데요. 사람이 아무래도 계속 철탑 위에 있는 상태로 보도가 마무리되다 보니 마음은 계속 불편한 상태이고 현재도 계속 후속 취재 이어가는 중이에요. 세종호텔이 노동자들의 해고를 피하고 경영 위기 극복하기 위해 최선 다했는지 부분들을 조금 더 자세하게 들여다보고 있어요. 300일을 넘게 고공에 사람이 있는데, 이 문제를 해결하기 위해서 언론으로서 내가 제 역할을 했나라는 부채감이 계속 남아 있어요."
- 세종호텔 해고 문제를 설명 하신다면요.
"이 문제는 코로나19, 정리해고, 노조 탄압, 이 세 가지 키워드를 기억하고 보시면 좋아요. 노동자분들이 이 사건 설명할 때 '코로나19를 핑계로 정리해고된 노동자들입니다'라고 말하는데. 거기에 '핑계로'라는 말이 붙어요. 세종호텔이 코로나19 때 관광객이 줄어 회사가 존속하기 힘들다고 해서 정리해고 한 것은 맞지만 그 앞서서 해고된 노동자분들이 회사의 그동안 숱한 구조조정과 비정규직 양산에 반대했던 분들만 해고 된 거예요. 그런 측면에서 해고자 분들은 노조 와해, 노조 탄압 성격의 해고라고 주장하고 계시는 거고요."
- 노동자 중에서 전국민주노동조합총연맹(아래 민주노총) 조합원만 해고한 것 같아요.
"맞아요. 민주노총 조합원만 최초에 15명을 해고했고요. 물론 호텔 내에 해고되지 않은 민주노총 조합원 2분이 남아 계시기는 해요. 한국노동조합총연맹 조합원들이 다수고요. 당시 정리해고자는 모두 민주노총 소속이었어요."
- 법원에서 해고가 정당하다고 판결 났잖아요. 그래서 대법원까지 판결 난 걸 받아들이지 않고 투쟁하는 건 과도한 것 아니냐는 주장도 있을거 같아요.
"대법원에서 2024년도에 최종적으로 정리해고가 위법하지 않다는 판결이 나서 이 분들의 싸움이 굉장히 길어지고 힘들어진 거예요. 이번 취재를 하다 만난 변호사님도 '사법부 판결은 사회에 어떤 문제를 해결하는데 가장 최소로 판단 받는 것'이라고 말씀하셨어요. 모든 것이 법으로만 해결되는 것은 아니라는 것이고 실제로 앞선 정리해고 사례를 보면 비슷한 사례여도 어떤 경우는 법원에서 정당하다고 판결하고, 어떤 경우는 위법하다고 판결해서 제각각 판단이 달라요. 노동자들 입장에서는 이런 고무줄 같은 법원의 잣대가 받아들이기 힘들어요."
- 법원 판단이 복불복인가요?
"맞아요. 지난 2020년에 판결난 한화투자증권에서 정리해고된 노동 사건을 오랫동안 취재 했었어요. 1심과 2심에 회사가 승소한 사건이었는데, 대법원에서 노동자 손 들어줬죠. 대법이 파기환송 해서 다시 고법으로 돌려보냈는데 고법은 다시 또 사측 손을 들어줘서 다시 대법에 가고 왔다 갔다 하다 결국 7년 만에 노동자들이 승소했어요. 어떤 재판부냐에 따라서 그 판사가 지금 회사 상황이 정리해고를 할 만큼 정말 어려웠는지 엄격하게 판단하는 거 같아요.
정리해고는 정말 최후의 수단이거든요. 정리해고는 노동자의 잘못으로 해고하는 게 아니기 때문에 회사가 해고 빼고 할 수 있는 노력을 다 하다가 더 이상 경영 위기 극복할 어떠한 수단도 없어서 마지막으로 해고하는 것이란 말이에요. 그 노력을 잘했는가에 대해 어떤 재판부 만나느냐에 따라서 되게 달리 해석이 되는 것으로 보여요.
해고자분들은 법원에 '이 코로나19는 금방 끝날 것이다, 당분간만 버티면 경영 상황은 금방 좋아진다'고 계속 주장하셨다고 해요. 코로나19는 2020년에 시작돼 이들이 해고됐던 2021년도 12월에 점점 엔데믹을 향해 가던 시점이었거든요. 그렇기에 해고자분들은 "조금만 기다리면 이 경영 위기는 우리가 극복할 수 있을 것"이라고 법원에도 주장 했는데, 그게 받아 들여지지 않은 거죠."
"세종호텔 대표이사 해고자 동료이기도 한데..."