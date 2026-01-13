무대에 오른 '앨런 튜링', 고독한 천재가 관객에게 전하는 말

나치의 암호 기계 '에니그마'를 해독하여 전쟁 기간을 단축하고, 천만 명 이상의 사람들을 구했다고 평가 받는 암호학자. 수많은 명제를 증명하고 모순을 파헤친 천재 수학자. 수학뿐 아니라 물리학, 화학 등에도 탁월한 재능을 보였던 인물이자, 기발한 창의력을 바탕으로 컴퓨터과학의 기초를 다진 인물. 그리고 인공지능이라는 말이 생기기도 전에 오늘날 인공지능과 유사한 형태를 고안하고 미래를 예측한 천재.
믿기 힘들지만 모두 한 사람, '앨런 튜링'을 설명하는 말이다. 오늘날의 컴퓨터와 인공지능의 초석을 닦은 탁월한 천재지만, 그의 삶이 마냥 파란만장하지는 않았다. 베네딕트 컴버배치 주연의 영화 <이미테이션 게임> 등을 통해서도 이름이 익히 알려진 앨런 튜링의 삶은 모두에게 존경받는 주류의 삶이라기보다 오히려 고독한 삶에 더 가까웠다.
기계도 생각할 수 있다는 앨런 튜링의 주장은 이치에 맞지 않는 것으로 여겨졌고, 동성애자라는 앨런 튜링의 성 정체성은 시대에 의해 허락되지 않았다. 탁월한 업적 뒤에 감춰진 앨런 튜링의 고독한 삶은 <튜링머신>이라는 제목으로 무대에서 재현된다. 프랑스의 극작가이자 배우인 브누아 솔레스가 쓴 희곡을 바탕으로 신유청 연출가의 손을 거쳐 관객과 만난다.