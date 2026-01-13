무대에 오른 '앨런 튜링', 고독한 천재가 관객에게 전하는 말

크리에이티브테이블 석영

연극 <튜링머신> 공연 사진연극의 대사를 빌려 말하자면, 사람들은 자신이 다 이해할 수 없는 사람을 너무 쉽게 미치광이 취급한다. 앨런 튜링은 괴짜, 더 나쁘게 말하면 미치광이였다. 어린 시절부터 비범함을 뽐냈지만, 그의 사고와 행동은 평범함과는 거리가 있었다. 꽃가루를 조심해야 한다며 방독면을 쓰고 자전거를 타는 등 일상에서도 괴짜였고, 사람만 생각할 수 있다고 여겨지는 가운데 기계도 생각할 수 있다는 도발적인 주장을 하는 등 학계에서도 괴짜였다.앨런 튜링은 괴짜인 동시에 천재였던 만큼 비밀도 많은 인물이다. 비범한 능력을 인정받아 세계대전 당시 나치 독일의 암호를 해독하는 역할을 했지만, 전쟁이 끝난 이후에도 이는 철저히 비밀로 감춰두어야 했다. 만약 이 비밀을 발설할 경우 앨런 튜링은 적국 스파이의 표적이 될 수 있었기 때문이다. 기계에 대한 생각을 발전시킨 그 세월을 잊어버려야만 했다. 동성애를 외설죄로 처벌하던 시기였던 만큼 자신의 성 정체성 역시 비밀로 감춰야 했다.연극은 앨런 튜링의 집에서 발생한 절도 사건을 조사하는 '미카엘 로스'에 의해 앨런 튜링의 지난 진실이 파헤쳐지는 방식으로 전개된다. 앨런 튜링은 비밀을 가진 인물, 미카엘 로스는 비밀을 파헤치는 인물이다. <튜링머신>은 2인극이긴 하지만, 미카엘 로스를 연기하는 배우가 두 명의 인물을 추가로 연기한다.체스 챔피언이자 전쟁 중 암호 해독 역할을 부여받은 '휴 알렉산더', 앨런 튜링과 하룻밤을 보낸 호텔의 서버 '아놀드 머레이'를 함께 연기한다. 휴 알렉산더와 아놀드 머레이는 각각 앨런 튜링이 감춰야 하는 비밀을 알고 있는 인물, 그 비밀의 현장에 함께 있었던 인물이다. 다역을 소화해야 하는 만큼 각 캐릭터에 따라 의상 등 보여지는 것뿐 아니라 말투, 몸짓, 성격 등 미세한 부분까지 조절하는 표현력이 인상적이다. 이휘종·최정우·문유강이 이 역할을 맡는다.앨런 튜링은 삶의 당사자인 동시에 그 삶을 관객 앞에서 발화하는 전달자이기도 하다. <튜링머신>의 무대는 천재 수학자의 삶을 되돌아보는 현장, 현실의 무대라는 두 정체성 사이를 집요하게 오가며 앨런 튜링의 삶을 재구성한다. 2023년 초연 당시 미카엘 로스 등을 연기했던 배우 이승주가 재연을 맞이하여 앨런 튜링 역으로 돌아왔다. 여기에 더해 이상윤과 이동휘가 함께 출연한다.