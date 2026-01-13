사이트 전체보기
무대에 오른 '앨런 튜링', 고독한 천재가 관객에게 전하는 말

무대에 오른 '앨런 튜링', 고독한 천재가 관객에게 전하는 말

[안지훈의 연극 읽기] 연극 <튜링머신>

안지훈(jh510)
26.01.13 10:24최종업데이트26.01.13 10:24
나치의 암호 기계 '에니그마'를 해독하여 전쟁 기간을 단축하고, 천만 명 이상의 사람들을 구했다고 평가 받는 암호학자. 수많은 명제를 증명하고 모순을 파헤친 천재 수학자. 수학뿐 아니라 물리학, 화학 등에도 탁월한 재능을 보였던 인물이자, 기발한 창의력을 바탕으로 컴퓨터과학의 기초를 다진 인물. 그리고 인공지능이라는 말이 생기기도 전에 오늘날 인공지능과 유사한 형태를 고안하고 미래를 예측한 천재.

믿기 힘들지만 모두 한 사람, '앨런 튜링'을 설명하는 말이다. 오늘날의 컴퓨터와 인공지능의 초석을 닦은 탁월한 천재지만, 그의 삶이 마냥 파란만장하지는 않았다. 베네딕트 컴버배치 주연의 영화 <이미테이션 게임> 등을 통해서도 이름이 익히 알려진 앨런 튜링의 삶은 모두에게 존경받는 주류의 삶이라기보다 오히려 고독한 삶에 더 가까웠다.

기계도 생각할 수 있다는 앨런 튜링의 주장은 이치에 맞지 않는 것으로 여겨졌고, 동성애자라는 앨런 튜링의 성 정체성은 시대에 의해 허락되지 않았다. 탁월한 업적 뒤에 감춰진 앨런 튜링의 고독한 삶은 <튜링머신>이라는 제목으로 무대에서 재현된다. 프랑스의 극작가이자 배우인 브누아 솔레스가 쓴 희곡을 바탕으로 신유청 연출가의 손을 거쳐 관객과 만난다.

연극 <튜링머신> 공연 사진
연극 <튜링머신> 공연 사진크리에이티브테이블 석영

무대에서 되살아난 고독한 천재 수학자

연극의 대사를 빌려 말하자면, 사람들은 자신이 다 이해할 수 없는 사람을 너무 쉽게 미치광이 취급한다. 앨런 튜링은 괴짜, 더 나쁘게 말하면 미치광이였다. 어린 시절부터 비범함을 뽐냈지만, 그의 사고와 행동은 평범함과는 거리가 있었다. 꽃가루를 조심해야 한다며 방독면을 쓰고 자전거를 타는 등 일상에서도 괴짜였고, 사람만 생각할 수 있다고 여겨지는 가운데 기계도 생각할 수 있다는 도발적인 주장을 하는 등 학계에서도 괴짜였다.

앨런 튜링은 괴짜인 동시에 천재였던 만큼 비밀도 많은 인물이다. 비범한 능력을 인정받아 세계대전 당시 나치 독일의 암호를 해독하는 역할을 했지만, 전쟁이 끝난 이후에도 이는 철저히 비밀로 감춰두어야 했다. 만약 이 비밀을 발설할 경우 앨런 튜링은 적국 스파이의 표적이 될 수 있었기 때문이다. 기계에 대한 생각을 발전시킨 그 세월을 잊어버려야만 했다. 동성애를 외설죄로 처벌하던 시기였던 만큼 자신의 성 정체성 역시 비밀로 감춰야 했다.

연극은 앨런 튜링의 집에서 발생한 절도 사건을 조사하는 '미카엘 로스'에 의해 앨런 튜링의 지난 진실이 파헤쳐지는 방식으로 전개된다. 앨런 튜링은 비밀을 가진 인물, 미카엘 로스는 비밀을 파헤치는 인물이다. <튜링머신>은 2인극이긴 하지만, 미카엘 로스를 연기하는 배우가 두 명의 인물을 추가로 연기한다.

체스 챔피언이자 전쟁 중 암호 해독 역할을 부여받은 '휴 알렉산더', 앨런 튜링과 하룻밤을 보낸 호텔의 서버 '아놀드 머레이'를 함께 연기한다. 휴 알렉산더와 아놀드 머레이는 각각 앨런 튜링이 감춰야 하는 비밀을 알고 있는 인물, 그 비밀의 현장에 함께 있었던 인물이다. 다역을 소화해야 하는 만큼 각 캐릭터에 따라 의상 등 보여지는 것뿐 아니라 말투, 몸짓, 성격 등 미세한 부분까지 조절하는 표현력이 인상적이다. 이휘종·최정우·문유강이 이 역할을 맡는다.

앨런 튜링은 삶의 당사자인 동시에 그 삶을 관객 앞에서 발화하는 전달자이기도 하다. <튜링머신>의 무대는 천재 수학자의 삶을 되돌아보는 현장, 현실의 무대라는 두 정체성 사이를 집요하게 오가며 앨런 튜링의 삶을 재구성한다. 2023년 초연 당시 미카엘 로스 등을 연기했던 배우 이승주가 재연을 맞이하여 앨런 튜링 역으로 돌아왔다. 여기에 더해 이상윤과 이동휘가 함께 출연한다.

연극 <튜링머신> 공연 사진
연극 <튜링머신> 공연 사진크리에이티브테이블 석영

앨런 튜링이 오늘날 관객에게 전하는 말

사회는 앨런 튜링으로 하여금 스스로의 삶을 부정하라고 강요했다. 영혼을 가진 인간만 생각할 수 있다고 여겨지던 시대에 기계도 생각할 수 있다는 건 위험한 발상이었다. 동성애 역시 부정해야 했다. 사회는 기계에 대한 그의 생각과 동성애를 엮어 앨런 튜링을 무너뜨리려 했다. 훗날 편지를 통해 알려진 바에 따르면 그는 기계도 생각할 수 있다고 주장했지만, 남성에 대해 잘못된 생각을 품었고, 따라서 기계에 대한 그의 생각도 잘못되었다는 비약적 논리가 자신을 무너뜨릴까 두려워했다.

하지만 그는 그 무엇도 포기할 수 없었다. 앨런 튜링은 자신을 부정하기보다 정면으로 인정하길 택하며 사회가 가하는 폭력을 온몸으로 받아들이기로 한다. 그런 면에서 그는 지독한 고독을 선택한 천재다. 시대는 앨런 튜링에게 모든 것을 부정하라고 요구했지만, 그는 받아들이지 않았고, 그가 세상을 떠나고 오랜 시간이 흘러 애당초 그것들이 부정할 필요조차 없었던 것임이 밝혀진다.

동성애가 죄로 인정되어 화학적 거세를 당한 앨런 튜링은 사후 사면 복권되었고, 기계도 생각할 수 있다는 주장과 연구는 컴퓨터와 인공지능의 토대가 되었다. 필자는 앨런 튜링의 이야기를 보며 자신이 생각할 수 있는 유일한 존재라고 확신하던 사람들이 오히려 기계가 되어버린 것은 아닌지 생각했다.

앨런 튜링이 경고했듯이 확신은 다른 생각의 가능성을 차단한다. 확신에 빠진 사람은 기계적으로 사고하고 판단한다. 확신의 범주에서 벗어난 사람에게 기계적으로 폭력을 가한다. 당대 사회가 앨런 튜링에게 가했던 비난과 폭력이 이런 생각을 뒷받침한다.

사회는 변했고 기술은 발전했다. 기계의 능력을 부정했던 과거와 달리 오늘날에는 기계를 지나칠 정도로 맹신한다. 가끔 보면 기계만 생각하고 사람은 생각하지 않는 것 같기도 하다. 기계가 사람 같고, 사람이 기계 같아 보일 때가 있다. 이럴 때일수록 확신을 경계하고, 여지를 열어두며, 창의성을 옹호한 앨런 튜링의 이야기를 새겨야 한다.

연극 <튜링머신>은 3월 1일까지 서울 종로구 세종문화회관 S씨어터에서 공연된다.

연극 <튜링머신> 공연 사진
연극 <튜링머신> 공연 사진크리에이티브테이블 석영
공연 연극 튜링머신 앨런튜링 세종문화회관

