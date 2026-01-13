무너진 미국 사회, 영화가 비춘 1975년의 진짜 얼굴

1975년 미국은 사회 전반에서 극심한 혼란에 빠져 있었다. 1972년에 일어난 워터게이트 사건, 10년 넘게 지속된 베트남전쟁의 종전, 오일 쇼크로 인한 경기 침체, 인종 및 남녀 차별 논란까지 사회·정치·문화·경제 전반에서 흔들리지 않는 영역이 없었다.
영화계에도 이른바 피바람이 불었다. 영화인들은 자본의 고갈이라는 현실 앞에서, 혹은 영화를 통해 사회를 비춰야 한다는 사명감 속에서 훗날 세기의 걸작으로 남을 작품들을 만들기 시작한다. 밑바닥에 이르렀을 때 비로소 진짜가 드러난다고들 하는데, 1970년대 중반 미국 영화계가 그러했다.
어차피 영화계에 돈이 돌지 않아 기존의 공식은 사실상 붕괴된 상태였다. 창작자들은 하고 싶은 이야기를 써서 제작자들에게 던졌고, 그럼에도 영화는 만들어야 했기에 그렇게 탄생한 작품들은 시대를 관통하며 상징이 되었다. 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 〈무너진 세계: 1975〉는 바로 이 시기, 1975년 전후의 미국 영화들을 주요 소재로 삼아 무너진 미국 사회를 조명한다.
뉴 할리우드의 탄생, 영화가 시대를 정면으로 비추다