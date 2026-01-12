윙백도 윙어도 OK, 감독 교체에도 흔들림없는 '신형 날개' 양현준

AP/연합뉴스

양현준한국축구의 영건 양현준(셀틱)이 4경기 3골의 물오른 득점 감각을 과시하며 화려하게 비상하고 있다.양현준은 지난 1월 11일 영국 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 던디 유나이티드와의 '2025~2026 스코틀랜드 프리미어십 22라운드' 홈 경기에서 전반 27분 감각적인 선제 결승골을 터뜨리며 팀의 4-0 대승을 이끌었다.양현준의 올 시즌 정규리그 2경기 연속 골이자 리그 3호골이었다. 리그컵과 유로파리그를 포함하면 공식전 5호골을 달성했다. 던디전 이후 발표된 MOM(Man of the Match, 최우수선수) 역시 양현준에게 돌아갔다. 양현준의 플레이에 열광한 일부 셀틱 팬들은 SNS를 통하여 "호나우지뉴를 연상시켰다"는 극찬까지 쏟아냈다.이 경기는 셀틱이 신임 마틴 오닐 감독 체제에서 첫 공식경기였다. 셀틱은 연패에서 벗어나며 승점 41점(12승 8무 2패)을 기록, 리그 2위를 유지했다. 한 경기를 덜 치른 선두 하트 오브 미들로시언과의 격차는 승점 3점이다.양현준은 지난 달인 12월 28일 리빙스턴과의 19라운드에서 뒤늦은 시즌 리그 마수걸이 포를 가동한 이래, 21일 레인저스와의 올드펌 더비에서는 선제골을 기록했고, 이번 던디 전까지 4경기에서 3골을 터뜨리고 있다.양현준은 K리그1 강원FC 시절부터 탁월한 드리블과 스피드를 바탕으로 과감한 돌파에 강점을 보이며 측면 공격수로 맹활약했다. 2023년에는 셀틱으로 이적하며 유럽파의 반열에 올랐고, 2년간 셀틱이 거둔 4회의 우승(리그 2회, 리그컵과 FA컵 1회)에 기여했다.하지만 양현준은 지난 2시즌간 셀틱에서 부침을 겪었다. 브랜든 로저스 전 감독 체제에서 초기에는 중용받았으나 기복심한 플레이 때문에 갈수록 주전경쟁에서 밀려나며 출전기회가 줄어들었다. 함께 셀틱에서 활약하던 오현규(헹크)-권혁규(낭트) 등이 출전기회를 얻기 위하여 연이어 임대나 이적을 모색하는 상황에서도 양현준은 유일하게 셀틱에 잔류했다2025-26시즌 초반에도 양현준은 주전경쟁에서 밀려 간간이 경기에 출전하는 백업에 그쳤다. 그런데 로저스 감독이 보드진과의 불화로 자진사임하고 윌프리드 낭시 감독이 지휘봉을 잡으면서 양현준의 입지에 큰 변화가 발생했다.3백 전술을 구사하는 3-4-2-1을 선호했던 낭시 감독은 측면 공격수와 수비수의 역할을 겸하는 오른쪽 윙백에 양현준을 기용하기 시작했다. 양현준은 낭시 체제에서 리그 6경기 연속 선발출전을 이어가며 경기력도 살아나면서 2골까지 기록하며 부동의 주전으로 급부상했다.프로 데뷔 이래 2선 공격수로 활약해왔던 양현준에게 윙백은 익숙한 포지션이 아니다. 실제로 양현준의 수비력에 있어서는 아직 물음표가 남아있는 상황이다. 하지만 스코틀랜드 리그 내에서 독보적인 강팀으로 대부분의 상대팀들에게 주도적인 경기를 펼치는 셀틱에서는 양현준의 이러한 수비적 단점은 두드러지지 않고 오히려 침투와 활동량 같은 장점을 더 극대화할 수 있는 구조였다.낭시 감독은 셀틱으로서는 실패한 사령탑이지만 양현준에게는 전화위복의 계기를 마련해준 은인이 됐다. 낭시 감독은 셀틱에서 공식전 2승 6패라는 초라한 성적을 남기고 지난 6일 8경기만에 전격 경질됐다. 그리고 시즌 초반 로저스 사임 당시 임시 감독을 맡았던 마틴 오닐 감독이 다시 복귀했다. 이로서 셀틱은 한 시즌에만 감독이 3번이나 바뀌는 대혼란을 겪게 됐다.오닐 감독은 낭시 체제의 3백을 버리고 다시 포백으로 회귀했다. 자연히 양현준의 입지 변화에도 관심이 모아졌다. 하지만 오닐 감독은 낭시 체제에서 좋은 모습을 보여준 양현준을 여전히 주전으로 신뢰했다. 양현준은 자신의 주포지션인 오른쪽 윙어로 돌아가서도 선제 결승골로 좋은 경기력을 보여주며 오닐 체제의 주전경쟁에서 일단 청신호를 밝혔다.축구팬들의 관심은 이제 양현준이 북중미월드컵을 앞둔 축구대표팀 '홍명보호'의 부름도 받을 수 있을지에 모아지고 있다. 양현준의 포지션인 측면 공격수 손흥민, 이강인, 황희찬, 이재성 등 쟁쟁한 유럽파 자원들이 넘쳐나기에 대표팀에서도 가장 경쟁이 두터운 자리다. 양현준은 A매치 6경기에 출전했으나 지난해 6월 3차예선 최종전인 쿠웨이트전 이후로는 더이상 대표팀의 부름을 받지못하고 있다.양현준의 멀티포지션 소화능력은 국가대표팀 발탁에 있어서도 중요한 메리트가 될수 있다. 양현준은 한국축구에서 보기 드문 크랙형의 드리블러라는 희소성이 있는데다가, 측면 공격수와 윙백까지 모두 소화할 수 있다는 것은 큰 장점이다. 마침 홍명보호는 북중미월드컵 본선을 대비하여 3백 전술을 플랜B로 준비해온데다 양현준은 이미 지난해 쿠웨이트전을 통하여 대표팀에서 짧게나마 윙백을 소화해본 경험도 있다.오닐 감독 체제에서 양현준이 윙어로 복귀했지만 지금의 컨디션을 유지한다면 2선 경쟁에서도 충분히 월드컵 출전을 노려볼만하다. 또한 양현준은 올해 9월 열리는 나고야-아이치 아시안게임 출전도 기대하고 있다.양현준은 2023년 항저우 아시안게임(금메달) 최종 명단에 오르지 못했고, 2024년 파리올림픽 본선행도 40년만에 좌절되면서 다음 아시안게임에서 금메달을 획득해야만 병역혜택을 얻을수 있다. 험난한 경쟁을 이겨내고 어느덧 셀틱에서 3번째 시즌을 보내며 새로운 도약을 꿈꾸는 양현준의 비상은 계속될수 있을까