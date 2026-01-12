여성 활극과 멜로 코미디...1월 대중영화, 극장 달굴까

▲
영화 <하트맨>의 한 장면.롯데엔터테인먼트
오는 1월 14일 개봉하는 <하트맨>은 코믹 액션 <히트맨> 시리즈를 연출해 온 최원섭 감독의 신작이다. 제목에서 예상할 수 있듯 이번 영화 또한 코미디와 로맨스를 버무린 기획성 오락영화다. 배우 권상우가 <히트맨> 1, 2편에 이어 주연으로 나섰다.
작품은 록밴드 활동을 꿈꾸며 우정을 지켜온 승민(권상우)이 이혼 후 홀로 딸 소영(김서헌)과 생활하다 우연히 과거의 첫사랑 보나(문채원)를 만나면서 벌어지는 일을 다룬다. 이어지지 못한 사랑을 아쉬워하다 잊고 살았지만 다시 마주친 보나 또한 자신을 마음에 품고 있음을 알게 되며 그 사랑을 잡기 위해 고군분투하는 과정을 코믹하게 묘사한다.
전작과 주요 출연진이 겹치고 제목도 유사하지만 <하트맨>은 전혀 다른 기획이다. 국내엔 개봉되지 않았지만 아르헨티나 아리엘 위노그래드 감독이 2015년 발표한 영화 <노 키즈>를 원작으로 한다. 원작의 설정처럼 주인공 보나는 자신의 인생에서 아이를 원치 않는다. 자발적 비양육자인 보나의 환심을 사기 위해 승민은 일종의 이중생활을 하기 시작하는데, 이 과정에서 소영과 싹트는 작은 갈등, 그리고 소영과 보나 사이에 움트는 유대관계에서 소소한 재미를 느낄 수 있다.
편부모 가정과 이혼 후 연애, 실제 육아에서 겪을 법한 시행착오 등 <하트맨>은 우리 사회 곳곳에 있을 수 있는 현실감 있는 상황을 적절하게 차용했다. 권상우, 박지환 등 전혀 록음악과 가까울 것 같지 않은 이들이 음악인의 면모를 보인다든가, 소영을 연기한 김서헌의 귀여운 매력으로 영화적 완성도의 허술함을 어느 정도 극복한다.
한줄평: 가볍게 웃기고 따뜻하게 환기시키다
평점: ★★★(3/5)
