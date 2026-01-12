여성 활극과 멜로 코미디...1월 대중영화, 극장 달굴까

▲영화 <만약에 우리> 장면 ㈜쇼박스

사랑의 기억이 진하고 뜨거울수록 이별의 잔상은 길고 오래가는 법. 지난해 12월 31일, 세밑에 개봉해 연초부터 박스오피스 1위를 달리고 있는 영화 <만약에 우리>는 그간 한국영화계에 드물었던 멜로 장르 영화다. 배우 구교환과 문가영이 서로를 사랑하고 탐닉했던 은호, 정원을 연기하며 절절한 감성을 선보인다.



독창적인 게임 개발자를 꿈꾸며 시류에 편승하지 않고 자기 고집을 지켜온 은호, 그리고 보육원 출신으로 부모의 사랑 없이 자랐지만, 단단하고 바른 내면을 지켜온 정원은 전라도로 향하는 고속버스에서 우연히 마주친다. 이어질 듯 이어지지 않던 서로에 대한 호감은 영화 초중반에 들며 급물살을 타고 뒤이어 동거하기에 이른다.



영화는 현재, 그러니까 두 사람이 이별한 이후 자신들의 인생을 살고 있는 장면은 흑백으로 묘사하고 두 사람이 연인으로 지내던 장면은 천연색으로 묘사한다. 이는 은호가 추후 발표하는 창작 게임의 주요 설정이기도 하다. 사랑을 잃은 게임 캐릭터에게 온 세상이 흑백으로 보인다는 설정을 나름 영화적으로 차용한 셈이다.



<만약의 우리>의 원작 영화는 대만 영화 <먼훗날 우리>다. 원작이 좀 더 과거와 두 연인의 관계성을 절절하게 묘사했다. 원작팬과 아닌 관객 사이에서 평가가 엇갈릴 여지는 있지만, 담담하면서도 설득력 있게 그려낸 뚝심은 이 영화의 미덕일 것이다.



한줄평: 어떻게든 사랑을 해야 했던 젊은 날의 우리를 상상하며

평점: ★★★☆(3.5/5)













