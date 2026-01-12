골든글로브 '2관왕' 차지한 '케데헌', 오스카 수상 유력

전 세계 케이팝을 열풍을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>(아래 케데헌)가 골든글로브 어워즈에서 최우수 애니메이션상과 주제가상 2관왕에 올랐다.



<케데헌>은 11일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 베벌리힐튼호텔에서 열린 2026 골든글로브 어워즈에서 < 주토피아 2 >, <엘리오>, <귀멸의 칼날: 무한성편>, <아르코> 등 경쟁작을 따돌리고 최우수 애니메이션 영화상을 받았다.



매기 강 감독은 무대에 올라 트로피를 받고 "이건 정말 무겁다"라며 "한국 문화에 깊이 뿌리내린 영화가 전 세계 관객과 공감대를 형성할 수 있다고 믿어주신 모든 분께 이 상을 드린다"라고 소감을 말했다.



또한 "우리는 이 영화를 통해 우리가 알고 있는 여성 캐릭터를 있는 그대로, 강하고 당당하며, 우스꽝스럽거나 괴짜 같고, 음식을 갈망하며 가끔은 목말라하는 모습을 보여주고 싶었다"라고 설명했다.



강 감독은 골든글로브 어워즈에서 처음으로 이 상을 수상한 아시아 출신 여성 감독이라는 기록을 세웠다. 남녀 통틀어 첫 번째 아시아 출신 수상자는 2023년 <그대들은 어떻게 살 것인>가를 제작한 일본의 미야자키 하야오 감독이다.



공동 연출한 크리스 애플한스 감독은 "이 영화는 음악을 향한 러브레터"라며 "음악은 우리를 연결하고, 오늘날 세상에 필요한 공통의 인간성을 깨닫게 해주는 힘을 가지고 있다"라고 강조했다.



이재 "내 목소리 거절당했지만 음악으로 버텨"



앞서 <케데헌>의 주인공 걸그룹 헌트릭스가 부른 오리지널사운드트랙 '골든'은 <아바타: 불과 재>의 '드림 애즈 원', <씨너스: 죄인들>의 '아이 라이드 투 유', <위키드: 포 굿>의 '노 플레이스 라이크 홈'을 누르고 최우수 주제가상을 받았다.



'골든'의 가수이자 작곡가 이재는 공동 작곡가들과 함께 수상 소감에서 "내가 어린 소녀였을 때 '케이팝 아이돌'이라는 꿈을 이루기 위해 10년 동안 쉬지 않고 노력했지만, 내 목소리가 충분하지 않다는 이유로 거절당하고 좌절했다"라며 눈물을 흘렸다.



이어 "하지만 노래와 음악에 의지하며 그 고통을 버텨냈고, 지금 가수이자 작곡가로 여기 서 있다"라며 "제 노래가 다른 소녀들과 소년들, 그리고 모든 사람이 어려움을 극복하고 자신을 받아들이는 데 도움이 됐다는 사실이 너무 꿈만 같다"라고 말했다.



그러면서 "저희의 목소리, 우리 모두의 목소리를 인정해 준 골든글로브에 감사하다"라며 한국말로 "엄마, 사랑해요"라고 울먹였다. 또한 "좌절은 새로운 기회라고 자신 있게 말할 수 있다"라며 "그러니 절대 포기하지 말라. 당신의 재능을 발휘하기에 너무 늦은 때는 없다"라고 강조했다.



'골든'은 빌보드 메인 차트인 '핫 100'과 영국 오피셜 차트 1위에 올랐고, 다음 달 열리는 미국 그래미 어워즈에서도 본상인 '올해의 노래'를 비롯해 5개 부문 후보에 올라있다.



<케데헌>은 박스오피스 흥행상 부문 후보에 올랐으나 이 상은 <씨너스: 죄인들>에 돌아가면서 시상식을 마쳤다.



트로피 휩쓰는 <케데헌>... "아카데미 레이스 선두"



지난해 6월 공개되고 넷플릭스 역사상 최다 시청 기록을 세운 <케데헌>은 지난주 북미 비평가 단체가 주관하는 2026 크리틱스 초이스 어워즈에서도 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상을 받으며 2관왕에 올랐다.



이로써 <케데헌>은 오는 3월 열리는 미국 최고 권위의 아카데미(오스카) 시상식에서도 가장 유력한 수상 후보로 떠올랐다.



미 연예전문매체 <골드더비>는 "발을 구르게 만드는 신나는 음악과 퇴마를 선사하는 '케데헌'이 각종 시상식을 휩쓸고 있다"라며 "최대 경쟁작인 '주토피아 2'를 밀어내고 아카데미 최우수 애니메이션상 레이스에서 선두를 달리고 있다"라고 전했다.



한편 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>는 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상과 남우주연상(이병헌), 최우수 외국어영화상 등 3개 부문 후보에 올랐으나 수상이 불발됐다.



1944년부터 시작된 골든글로브 어워즈는 전 세계 엔터테인먼트 저널리스트로 구성된 심사위원단 300여 명이 투표로 수상작을 선정한다.

추천 5 댓글 1 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기