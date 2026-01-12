'FC 바르셀로나', 레알 마드리드 꺾고 수페르 코파 16번째 우승 감격

EPA/연합뉴스

2025-26 스페니시 수페르 코파 결승 결과 (12일 오전 4시, 킹 압둘라 스포츠 시티 - 제다)

★ FC 바르셀로나 3-2 레알 마드리드 CF [골, 도움 기록 : 하피냐(35분 11초,도움-페르민 로페즈), 로베르트 레반도프스키(45+3분 24초,도움-페드리), 하피냐(72분 35초) / 비니시우스 주니오르(45+1분 7초,도움-곤잘로 가르시아), 곤잘로 가르시아(45+5분 39초)]

◇ FC 바르셀로나 (4-3-3 감독 : 한지 플릭)

FW : 하피냐(83분↔마커스 래시포드), 로베르트 레반도프스키(66분↔페란 토레스), 라민 야말(90+3분↔로날드 아라우호)

MF : 페드리, 프렝키 더 용, 페르민 로페즈(66분↔다니 올모)

DF : 알레한드로 발데, 에릭 가르시아(83분↔헤라르드 마르틴), 파우 쿠바르시, 쥘 쿤데

GK : 주안 가르시아

- 퇴장 : 프렝키 더 용(91분)

◇ 레알 마드리드 CF (4-4-2 감독 : 사비 알론소)

FW : 곤잘로 가르시아(76분↔킬리안 음바페), 비니시우스 주니오르(82분↔프랑코 마스탄투오노)

MF : 호드리구, 에두아르도 카마빙가(82분↔다니 세바요스), 주드 벨링엄, 페데리코 발베르데(68분↔아르다 귈러)

DF : 알바로 카레라스, 딘 후이센(76분↔다비드 알라바), 오렐리앙 추아메니, 라울 아센시오

GK : 티보 쿠르투아

바르셀로나, 스페인 슈퍼컵 2연패세계 클럽 축구 최대의 라이벌 FC 바르셀로나와 레알 마드리드 CF가 맞붙는 엘 클라시코가 이번에는 사우디 아라비아의 제다에서 열렸고 가장 재미있다고 하는 펠레 스코어로 끝났다. FC 바르셀로나의 날개 공격수 하피냐가 이 놀라운 결승 무대 시작과 끝을 자신의 왼발과 오른발로 각각 장식했으니 그 기쁨은 무엇과도 비교할 수 없었다.지난 시즌 프리메라리가와 코파 델 레이(스페인 국왕컵)에서 최고의 실력을 발휘한 팀들에게만 기회가 있는 것이기 때문에 이번에 FC 바르셀로나가 이룬 통산 최다(16회) 우승 기록은 라이벌 레알 마드리드 CF의 13회 우승 기록을 조금 멀리 밀어내 더 특별하게 보였다.한지 플릭 감독이 이끌고 있는 FC 바르셀로나가 한국 시각으로 12일(월) 오전 4시 사우디 아라비아 제다에 있는 킹 압둘라 스포츠 시티에서 벌어진 2025-26 스페니시 수페르코파 결승에서 라이벌 레알 마드리드 CF를 펠레 스코어 3-2로 물리치고 2년 연속 우승, 통산 16회 우승의 영광을 누렸다.FC 바르셀로나는 지난 시즌 프리메라 리가 우승 팀과 코파 델 레이 우승 팀 자격으로 이번 수페르 코파에 나섰고, 라이벌 레알 마드리드 CF는 지난 시즌 프리메라 리가 2위, 코파 델 레이 준우승 팀 자격으로 여기에 나온 것이다.먼저 열렸던 4강에서 FC 바르셀로나는 아틀레틱 클루브 빌바오를 무려 5-0으로 크게 이겼고, 레알 마드리드 CF는 연고지 라이벌 아틀레티코 마드리드를 2-1로 물리치고 결승에 올라왔다.6만 2345명 대관중 앞에서 터진 첫 골은 FC 바르셀로나 날개 공격수 하피냐의 왼발에서 나왔다. 동료 미드필더 페르민 로페즈의 기막힌 왼발 터닝 스루패스를 받은 하피냐가 35분 11초에 날카로운 왼발 대각선 슛을 골문 오른쪽 구석에 꽂아넣은 것이다. 레알 마드리드 골키퍼 티보 쿠르투아도 손을 쓸 수 없는 슛 타이밍과 각도였다.그리고 전반 추가 시간에 믿기 힘든 골들이 무려 세 개나 몰려나와 수많은 관중들이 입을 다물 수 없었다. FC 바르셀로나에 하피냐가 있다면 라이벌 팀 레알 마드리드 CF에는 비니시우스 주니오르가 있다는 사실을 분명히 보여준 전반 추가 시간이었다. 역습 과정에서 곤잘로 가르시아의 오픈 패스를 받은 비니시우스 주니오르가 달라붙는 FC 바르셀로나 수비 다섯 명을 차례로 무너뜨리며 완벽한 오른발 동점골(45+1분 7초)을 터뜨린 것이다. 왼쪽 측면에서 골문 앞까지 공을 몰고 들어오는 비니시우스 주니오르의 스피드와 유연한 드리블 실력은 아무나 흉내낼 수 없는 경지였다.전반 추가시간의 마법은 여기서 끝난 것이 아니라 이제 시작이라는 것처럼 반대쪽 골문 앞이 번쩍 빛났다. FC 바르셀로나 페드리의 역습 스루패스를 받은 골잡이 로베르트 레반도프스키가 부드럽게 터치해 놓은 것도 모자라 감각적인 오른발 아웃사이드 슛으로 오른쪽 기둥을 스치며 들어가는 추가골을 45+3분 24초에 넣은 것이다.이쯤되니 수많은 관중들도 숨고르기가 필요할 정도였다. 아직 전반 종료 휘슬 소리가 울리지 않았기 때문이다. 레알 마드리드 CF에게 전반 마지막 오른쪽 코너킥 세트피스 기회가 찾아왔고 수비수 딘 후이센의 헤더 슛이 골문 옆을 지키던 하피냐의 머리를 스치며 오른쪽 기둥 상단에 맞았다. 이 세컨드 볼을 받은 레알 마드리드 CF 공격수 곤잘로 가르시아는 뒤로 넘어지면서도 오른발 발리슛을 차 넣은 것이다. 45+5분 39초에 또 하나의 동점골(FC 바르셀로나 2-2 레알 마드리드 CF)이 터졌다.후반에 접어들어 레알 마드리드 CF 공격수 비니시우스 주니오르는 낮게 깔리는 오른발 슛(51분)으로 역전골을 노렸지만 RCD 에스파뇰에서 데려온 FC 바르셀로나의 새 골키퍼 주안 가르시아의 선방에 막히고 말았다.그리고 72분 35초에 극적인 펠레 스코어 결승골이 나왔다. 이번에도 그 주인공은 하피냐였다. 왼쪽 측면에서 반원 방향으로 공을 몰고 들어온 하피냐가 중심을 잃고 미끄러지며 오른발 슛을 날렸는데 이 공이 레알 마드리드 CF 수비수 라울 아센시오 왼쪽 정강이에 맞고 방향이 살짝 바뀌어 빈 골문 안에 떨어진 것이다.이에 레알 마드리드 CF 사비 알론소 감독은 무릎 부상으로 몸 상태가 온전하지 못한 킬리안 음바페까지 76분에 들여보냈지만 FC 바르셀로나 골문을 더이상 열지는 못했다. 후반 추가시간으로 넘어가자마자 음바페의 다리를 향해 위험한 태클을 시도한 FC 바르셀로나 미드필더 프렝키 더 용이 호세 루이스 몬테로 주심으로부터 퇴장 명령을 받기는 했지만 레알 마드리드 CF에게 남은 시간이 충분한 것은 아니었다.종료 직전 레알 마드리드 CF 수비수 알바로 카레라스에게 노마크 왼발 인사이드 슛 기회가 찾아왔지만 주안 가르시아 골키퍼 정면에 잡히는 바람에 얼굴을 감싸고 말았다. 이렇게 레알 마드리드 CF는 FC 바르셀로나의 유효슛 7개보다 많은 10개의 유효슛 기록을 남겼지만 지난해 10월 말 산티아고 베르나베우에서 거둔 정규리그 엘 클라시코 2-1 승리 기세를 빼앗긴 셈이다.현재 프리메라 리가 순위에서 레알 마드리드 CF보다 승점 4점이 앞선 1위 FC 바르셀로나는 곧바로 돌아와 16일(금) 오전 5시로 예정된 라싱 산탄데르와의 코파 델 레이 16강 어웨이 게임을 위해 엘 사르디네로스로 들어가며, 레알 마드리드 CF도 15일(목) 오전 5시로 예정된 알바세테 발롬피에와의 코파 델 레이 16강 어웨이 게임을 위해 카를로스 벨몬테로 찾아간다.