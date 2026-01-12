야구팬들 응원 이어진 2부작 다큐 <미쳤대도 여자야구>

▲SBS '미쳤대도 여자야구' SBS

여타 비인기 종목 못잖게 여자야구 역시 스포츠에 대한 애정 하나만으로 그라운드를 누비는 선수들의 열정 덕분에 명맥을 이어올 수 있었다. 이제는 생계도 걱정해야 할 나이의 선수들이지만 그럼에도 불구하고 경기장에서만큼은 메이저리거 부럽지 않은 마음가짐으로 모든 역량을 야구에 쏟아 부었다.

​

비록 우승과는 여전히 거리가 먼 전력이지만 후회없는 경기를 펼쳤고 미국 무대 진출이라는 소망도 이룰 수 있었다. 그저 야구가 좋다는 이유 하나만으로 이들의 미친 도전을 제대로 설명할 수 있을까?

​

<미쳤대도 여자야구>는 이렇듯 미국 프로야구 트라이아웃, 아시안컵 등 2가지 굵직한 행사를 중심으로 그 속에서 자신의 한계에 도전한 여자 선수들의 "제대로 야구에 미친" 열정을 영상에 담아 시청자들에게 진한 여운을 남겨줬다. 2부작 짧은 구성 속에서 이들이 처한 냉혹한 현실, 그럼에도 불구하고 포기하지 않은 열정은 고스란히 안방까지 가감없이 전달되었다.

​

"이제 변명이나 핑계 없이 노력해야 하는 자리에 온 것 같다"(김현아), "1선발이 되고 싶다"(김라경) 등 각자의 소망, 목표를 피력하면서 올해 하반기 새로운 무대에 발을 나란히 내딛는 이들은 한 목소리로 이렇게 말한다.

​

"프로야구 선수 김현아-김라경-박주아 입니다!"

​

이제 그들도 당당한 프로야구 선수가 된 것이다.

