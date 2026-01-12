야구팬들 응원 이어진 2부작 다큐 <미쳤대도 여자야구>

▲
한국 선수가 미국 프로야구 무대에 입성했다. 그것도 한 명이 아닌 3명씩이나! 물론 우리가 잘 알고 있는 메이저리그(MLB)의 이야기는 아니다. 올해 8월 개막하는 미국여자 프로야구 WPBL (Women's Pro Baseball League)에 당당히 입성한 김현아(포수)-김라경(투수)-박주아(유격수) 3인방이 그 주인공이다.
다양한 스포츠 종목에서 여성 선수들의 맹활약은 이제 어제 오늘의 일은 아니다. 그런데 단 하나의 종목에서 만큼은 예외가 존재했다. 다름아닌 야구. 종주국 미국에서조차 영화 <그들만의 리그>를 통해 소개된 전미 여자 프로야구 리그(All-Americal Girls Professional Baseball League, AAGPBL, 1943~1954)를 끝으로 여자야구는 학생 클럽 스포츠의 범주를 벗어나지 못했다.
그런데 WPBL의 출범과 더불어 70여년 만에 다시 기지개를 편 미국 여자프로야구에 과감히 한국인 선수 3명이 트라이아웃과 드래프트 과정을 거쳐 당당히 현지 프로팀에 입단하는 쾌거를 이뤘다.
지난 4일과 11일에 걸쳐 방영된 SBS 2부작 다큐멘터리 <미쳤대도 여자야구>는 말 그대로 야구에 미친 여성 선수 3인의 무모할 수도 있는 도전기를 다뤄 야구팬들에 색다른 감흥을 선사했다.
미국 여자 프로리그 도전장 내민 3인방