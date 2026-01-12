'41득점 폭격' 빅토리아, 화려한 '생일 자축쇼'

한국배구연맹

빅토리아는 자신의 26번째 생일에 홈팬들 앞에서 41득점을 폭발하며 기업은행의 역전승을 이끌었다.2024-2025 시즌 외국인선수 드래프트에서 전체 4순위 지명권을 얻은 기업은행은 191cm의 신장을 가진 우크라이나 출신 아포짓 스파이커 빅토리아를 지명했다. 빅토리아는 김호철 전 감독이 트라이아웃 현장에 오기 전부터 지켜 봤던 선수였지만 해외의 프로리그에서 활약한 경력이 없어 불안하다는 평가도 적지 않았다. 하지만 빅토리아는 지난 시즌 득점 2위(910점)에 오르며 기대 이상의 활약을 선보였다.박토리아의 맹활약에도 네 시즌 연속 봄 배구 진출에 실패한 기업은행은 지난해 외국인 선수 드래프트에서 2년 만에 전체 1순위 지명권을 따내는 행운을 누렸다. 하지만 기업은행은 외국인선수 트라이아웃 1일 차 일정이 끝난 후 빅토리아와 재계약했다. 폭발적인 운동 능력을 자랑하는 조 웨더링튼(페퍼저축은행 AI페퍼스)과 197cm의 카리 가이스버거(현대건설) 등이 있었지만 기업은행은 검증된 빅토리아를 선택했다.기업은행은 시즌 개막 후 9경기에서 1승 8패를 기록하며 최하위로 추락했고 김호철 감독이 사임하는 악재도 있었다. 하지만 기업은행은 여오현 감도대행 부임 후 치른 12경기에서 9승 3패를 기록하는 놀라운 '반전 드라마'를 쓰면서 4위로 치고 올라왔고 그 중심에는 역시 빅토리아가 있다. 빅토리아는 이번 시즌 21경기에 출전해 37.92%의 점유율을 책임지며 41.94%의 성공률(5위)로 550득점(3위)을 기록하고 있다.2025년 12월 28일 정관장 레드스파크스전을 시작으로 3연승을 달린 기업은행에게 2위 현대건설과의 경기는 상위권 도약을 위한 중요한 고비였다. 기업은행은 1, 2세트를 먼저 내주며 일찌감치 승점 3점 확보에 실패했지만 짜릿한 '리버스 스윕'으로 귀중한 승점 2점을 따냈다. 그리고 빅토리아는 이날 71번의 공격을 시도해 40번이나 득점에 성공하는 엄청난 효율을 선보이면서 41득점으로 기업은행의 승리를 이끌었다.현재 V리그 여자부는 선두 한국도로공사 하이패스가 승점 46점으로 선두를 달리고 있지만 3연패에 빠진 2위 현대건설부터 5위 GS칼텍스 KIXX 사이의 승점 차이는 고작 9점에 불과하다. 그렇게 중·상위권의 치열한 순위 경쟁이 이어지고 있는 가운데 가장 돋보이는 팀은 단연 최근 10경기에서 8승을 따낸 기업은행이다. 그리고 기업은행의 상승세를 이끄는 핵심 선수는 이번 시즌 무르익은 기량을 과시하고 있는 빅토리아다.