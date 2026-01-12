'41득점 폭격' 빅토리아, 화려한 '생일 자축쇼'

기업은행이 안방에서 현대건설에게 역전승을 거두며 4연승을 내달렸다.
여오현 감독대행이 이끄는 IBK기업은행 알토스는 11일 화성 종합실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 현대건설 힐스테이트와의 홈경기에서 세트스코어 3-2(23-25, 17-25, 25-21, 25-19, 15-11)로 역전승을 거뒀다. 1, 2세트를 내주며 패색이 짙었던 기업은행은 3, 4, 5세트를 연속으로 가져오는 '리버스 스윕' 승리를 연출하며 3위 흥국생명 핑크스파이더스와의 승점 차이를 4점으로 좁혔다(10승 11패).
기업은행은 육서영이 36.36%의 성공률로 17득점을 기록했고 미들블로커 최정민도 블로킹 3개를 포함해 11득점으로 힘을 보탰다. 엘리사 킨켈라와 교체 투입된 고의정은 52.94%의 성공률로 10득점을 올리는 '깜짝 활약'을 선보였다. 하지만 이날 기업은행 역전승의 일등공신은 역시 26번째 생일을 맞아 서브득점 1개를 포함해 56.34%의 성공률로 무려 41득점을 폭격한 기업은행의 외국인 선수 빅토리아 댄착이었다.
명암 엇갈렸던 기업은행 외국인 선수의 활약