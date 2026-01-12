KT 안방 공석 위기... 11년 동행 '개국공신' 장성우와 FA 협상 난항

▲
FA 계약이 늦어지고 있는 장성우KT위즈
2026 KBO리그 개막을 향한 시계가 하루 하루 빠르게 돌아가고 있지만, 수원 KT 위즈 파크의 안방마님 자리는 여전히 공석이다. 지난 11월, 스토브리그 개막과 함께 적극적인 외부 수혈에 나서며 FA 시장의 큰손으로 주목받은 KT 위즈가 정작 집토끼 단속에는 애를 먹고 있다.
KT의 이번 겨울 행보는 파격 그 자체였다. 지난해 KS MVP로 선정되는 등 LG 트윈스 통합 우승에 기여한 베테랑 야수 김현수에게 3년 총액 50억(전액 보장), 외야수 최원준에게 4년 최대 48억, 백업 포수 한승택에게 4년 최대 10억을 투자하며 외부 FA 영입에만 무려 108억 원을 쏟아부었다.
하지만 2015시즌 이후 11년간 KT의 안방을 지켜온 '개국공신' 장성우(36)와의 두번째 FA 협상은 해를 넘겨서도 제자리걸음을 반복하고 있다. 구단과 선수 측은 최근 다시 만나 협상 테이블을 차렸지만, 금액과 기간 등 세부 조건에서 여전히 이견을 좁히지 못한 것으로 알려졌다.