KT 안방 공석 위기... 11년 동행 '개국공신' 장성우와 FA 협상 난항

케이비리포트/최감자

포수 포지션에 자부심이 강한 장성우 (출처: KT 야매카툰 중)하지만 구단 입장에서도 어느새 30대 중반을 넘긴 포수에게 장기 계약을 안겨주는 것이 부담스러울 수밖에 없다. 언제 찾아와도 이상할 것이 없는 '에이징 커브'에 대한 부담과 함께 외부FA 3인 영입으로 샐러리캡의 여유가 많지 않은 상황에서 합리적 수준의 계약을 이끌어내야 하는 숙제를 안고 있다. 다시 FA 자격을 얻었던 황재균의 갑작스러운 현역 은퇴 역시 구단과 장성우의 협상에 영향을 줄 것으로 보인다.KT 선수단은 오는 21일 호주 질롱으로 스프링캠프를 떠난다. 10개 구단 중 가장 빠른 일정이다. 세부 조건에서 이견은 있지만 장성우의 필요성을 인정하고 있는 KT 구단은 가능한 스프링캠프를 떠나기 전에 계약을 체결하기 위해 노력하겠다는 입장이다.