'호주 격파→2G 무패' 중국, 사상 첫 U23 아시안컵 8강 진출할 수 있을까

호주를 격파하고 2경기 연속 무패 행진을 달린 중국이 역사상 첫 8강 진출 달성을 위한 유리한 고지를 점령했다.안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하 남자 축구대표팀은 오후 8시 30분(한국시간) 사우디아라비아 리야드에 자리한 알 샤밥 클럽 경기장에서 열린 '2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵' D조 2차전에서 호주에 1-0으로 승리했다. 이로써 중국은 1승 1무 승점 4점을, 호주는 1승 1패 승점 3점에 머물렀다.8강 진출을 위해서 승점 3점이 필요했던 양 팀이었다. 앞선 1차전서 중국은 중동 복병 이라크와 0-0 무승부를 거둔 가운데 호주는 태국에 2-1 승리를 통해 승점 3점을 챙겼다. 호주는 중국과의 맞대결서 승리를 기록하면 사실상 토너먼트 진출을 확정할 수 있었고, 중국은 최소 무승부 이상 성과를 거둬야지만 희망을 이어갈 수 있었다.그렇게 시작된 경기 속 객관적인 전력상 우위를 점한 호주가 흐름을 주도했지만, 득점은 중국에서 나왔다. 전반 43분 문전 앞 혼전 상황서 펑 샤오가 감각적인 슈팅으로 호주 골문을 가른 것. 다급해진 호주는 공격 일변도 적인 모습을 통해 총공세를 퍼부었지만, 디테일이 아쉬웠다. 중국의 5백을 뚫어내기 위해서 롱볼과 크로스를 시도했으나 유의미한 장면을 만들지 못했다.후반 종료 직전에는 호주가 보발리나가 기어코 동점을 만들었지만, 핸드볼 파울로 취소됐다. 결국 중국은 호주의 총공세를 버텨냈고, 경기는 그대로 종료됐다.호주를 격파하면서 대회 이변을 만들어낸 중국이다. 대회 시작 전 포트 4에 속했던 이들은 같은 조에 동남아 전통 강호 태국·중동 복병 이라크와 1강으로 평가받는 호주와 편성되면서 험난한 일정표를 받아 들었다. 조 최하위로 추락할 거라는 예측과는 달리, 이들은 반전을 선보이고 있다. 1차전서 이라크와 접전 끝에 0-0 무승부로 나쁘지 않은 출발을 보여줬다.2차전은 더욱 험난해 보였다, 조 최강자로 꼽혔던 호주와의 맞대결이었고, 실제로 전반에는 이렇다 할 장면을 만들지 못하면서 고개를 숙이는 듯했다. 하지만, 단 한 번 찾아온 기회를 살리는 데 성공했다. 전반 43분 펑 샤오가 날린 경기 중 유일한 유효 슈팅이 그대로 골문에 꽂혔고, 기선 제압을 해낼 수 있었다.뜻밖의 행운을 쟁취한 중국은 푸체 감독 지휘 아래 후반 내내 호주 공세를 막아냈다. 깊게 내려앉은 5백을 바탕으로 3선에는 4명을 배치하면서 수비 일변도 적인 스탠스를 취했고, 4번의 유효 슈팅을 모두 막아냈다. 또 적절한 교체와 선수들의 투지까지 발휘되면서, 이들은 '대어' 호주를 잡아내는 데 이변을 만들었다.1승 1무 승점 4점을 기록한 중국은 유리한 고지를 점령하는 데 성공했다. 만약 이 흐름을 유지하면서 토너먼트에 도달할 시 이들은 U23 아시안컵 창설 이후 처음으로 8강 무대 진출이라는 대기록을 작성하게 된다. 이 대회는 2013년 U-22 축구 선수권 대회로 시작해서, 2014년 아시아축구연맹에 의해서 U-23 챔피언십으로 변경됐다.초대 대회였던 2013년부터 중국은 꾸준하게 본선 무대를 밟았지만, 토너먼트 진출에는 번번이 실패하는 모습을 보여줬다. 2013년과 2014년에는 조별리그서 3전 전패를 기록했고, 이어진 2016년 카타르 대회에서도 카타르·이란·시리아에 무너지면서 탈락을 맛봐야만 했다. 또 2018년 자국에서 열린 대회에서도 1승 2패 승점 3점에 그치면서 8강 진출에 실패했다.이들의 악몽은 이어졌다. 2020년 태국 대회서는 우리 대표팀과 우즈베키스탄·이란에 3전 전패를 기록했다. 2022년 우즈베키스탄 아시안컵에서는 코로나19 감염 우려로 지역 예선서 기권을 선언하며 본선 무대 자체를 밟지 못했고, 직전 대회에서도 대표팀·일본에 완벽하게 패배하면서 1승 2패로 8강 진출에 실패했다.이처럼 23세 이하 연령별 대표팀에서도 '동네북'이었던 중국이었지만, 이번 대회는 완벽히 다른 양상을 보여주고 있다. 스페인 출신 푸체 감독 지휘 아래 수비적으로 끈끈한 모습을 보여주면서 2경기 연속 무실점과 승점 4점을 획득했다. 최종전서 태국에 최소 무승부 이상 성과를 기록하게 된다면, 역사상 첫 8강 진출이라는 기록을 쓸 수 있는 중국이다.이렇게 된다면 이민성호와 8강에서 만날 가능성도 상당히 높아졌다. 현재 C조 1위를 달리고 있는 대표팀인 가운데 만약 중국이 2위를 기록하면 맞대결이 성사된다. 또 조 2위로 추락하고 중국이 D조 1위를 차지하게 된다면, 한·중전이 열릴 수 있게 된다. 이미 지난해 11월 판다컵서 대표팀을 상대로 0-2 승리를 차지했기에, 이민성호의 부담감은 더욱 높아질 수 있다.한편, 중국은 오는 14일 오후 8시 30분(한국시간) 태국 대표팀과 D조 최종전을 치르게 된다.