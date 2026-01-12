영화 '프로젝트 Y' 전종서 "여성 버디물 설레면서 두려웠다"

▲
< 프로젝트 Y >는 유흥가의 어두운 그림자를 파헤치는 강렬한 인물들이 각자의 욕망에 따라 끝없이 질주하는 이야기다. 이환 감독은 전작 <박화영>, <어른들은 몰라요>에서 다룬 가출팸과 비행청소년에서 유흥가 여성들로 확장한 세계관을 선보였다. 전작처럼 하이퍼리얼리즘 장르는 아니지만 유흥가를 배경으로 유사 가족이 등장하는 까닭에 연장선처럼 느껴진다.
전종서는 "배우의 장점은 허구의 이야기 속에서 정해진 틀 없이 자유로울 수 있다는 거다. 그 두려움은 화류계(유흥가)를 다루고 있어서가 아니다. 관객이 영화를 보고 재미 없으면 어쩌지 싶은 단순한 두려움이다"라고 조심스럽게 말했다. 또한 여성 버디물이 많지 않기 때문에 작업이 설레면서도 두려웠다고 전했다.
과감하고 거친 도경이란 인물을 두고 "시나리오를 읽었을 때보다 연기할 때 여러 면이 보였다. 내면의 뿌리 깊은 상처, 벗어나고 싶었던 밤거리, 돈벌이 생활을 다 태워 버리고 폭발하며 벗어나 버린다"고 말했다.
이어 "유리처럼 깨질 것 같은 아슬아슬한 느낌을 노렸다. 처음부터 무겁게 쭉 밀어 나가고 싶었다. 미선이 겉으로는 말랑해 보이지만 강단과 추진력을 지닌 것처럼. 외적으로 터프해 보이는 도경은 섬세하고 위태로워 어디로 튈지 모르는 것 같았다"고 설명했다.
또한 "도경과 미선을 통해 아이코닉한 분위기를 만들어 내려 패션 아이디어도 많이 냈다. 도경의 색은 빨강이다. 관객의 뇌리에 두 여성이 박힐 수 있도록 했다"고 덧붙이며 "미선처럼 인생 목표가 뚜렷하고 야무진 친구는 아니다. 미선이 하라면 하고, 하지 말라면 하지 않는 단순한 성격이다"라고 해석했다.
< 프로젝트 Y >는 전종서와 한소희의 만남으로도 큰 화제를 모았다. 캐스팅이 영화의 시작이자 완성이었던 만큼 배우의 이미지와 영화 속 캐릭터가 시너지를 이루는 작품이다.
전종서는 "동갑내기 배우와 같이 작품을 찍을 기회가 다시는 없을 것 같았다. 둘 다 개성과 정체성이 강한 아티스트다. 서로의 분야를 존중해 주려 한다. 앞서 소희 씨가 '시절인연'이란 단어를 썼는데 개봉을 앞둔 저도 그 마음과 같다"고 답했다.
그러면서 "현장은 모든 게 여유롭게 진행되지 않았다. 밤 장면이 많아 밤낮이 바뀐 채로 촬영했고, 세트장도 없이 추위에 떨었다. 먹으면 졸리니까 잘 먹지도 않았다"며 필사적이었다고 회상했다.
특히 사적인 친분이 현장에서도 이어졌다고 말했다. 그는 "육체적으로나 정신적으로나 고단해서 서로 으쌰으쌰 하면서 찍어야 했다. 특히 금괴를 찾으려고 무덤을 파는 장면이 힘들었다. 추위가 느껴지지 않을 정도로 몰두했었다"면서 "함께 기꺼이 고생해 준 사람이 있다는 게 큰 위안이 되었다. 한 명이라도 지치면 안 되었는데, 소희씨에게 고마웠던 순간이 계속 기억난다"고 전했다.
캐릭터가 주는 반전에 노력
작품마다 뛰어난 동물적 감각으로 독자적인 캐릭터를 구축하는 전종서는 본능적인 연기를 보여주는 배우다. 드라마보다 영화에 특화된 배우답게 그의 연기론이 궁금했다.
그는 한참을 생각한 뒤 "캐릭터의 반전 포인트를 주려고 노력한다. 묵직하고 얌전하게 가야 한다면 말썽을 피워서 반대로 접근한다. 그래야 대중이 제 연기를 보면서 재미를 느끼고, 궁금증과 호기심을 유발하게 된다. 저는 그 지점을 늘 고민하려 애쓴다"라고 말했다.