비상계엄 패러디... <모범택시> 시즌 3이라 가능했던 장면들

* 해당 드라마의 스포일러가 포함되어 있습니다.

<모범택시> 시즌3가 거침없이 풀액셀을 밟으며 막을 내렸다. 마지막 에피소드였던 15화와 16화는 말 그대로 브레이크 없는 화끈한 질주였다. 설마 했던 바로 '그 사건'을 소재로 삼았기 때문이다.15화에서 주인공 김도기 기사는 과거 특수부대 복무 시절 각별히 아꼈던 후배, 유선아 상사의 사망 소식을 접한다. 군의 공식 발표는 이랬다. 유상사가 무장 탈영해 북한으로 넘어가려다 폭발 사고로 사망했다는 것. 하지만 그를 누구보다 잘 알고 있던 김도기는 그 설명을 도저히 믿을 수 없었다.김도기 기사는 이 일이 어디까지나 사적인 문제라고 판단해, 동료들에게조차 알리지 않고 홀연히 사라진다. 혼자서 부대에 잠입해 진실을 확인하려는 선택이었다. 그러나 사건이 예사롭지 않음을 감지한 그는 결국 동료들에게 도움을 요청한다. 다시 한 팀으로 뭉쳐 '멸종위기종 검독수리 서식지 조사팀'으로 위장해 사건의 실체를 파헤치기 시작한다.잠시 택시기사에서 군인 대위로 돌아간 김도기 그리고 동료들. 각고의 추적 끝에 그들은 유상사의 마지막 동선을 따라가다 새 둥지에 숨겨진 바디캠을 발견한다. 그 안에 담긴 영상은 충격 그 자체였다. 훈련을 빙자해 부대원들을 위험에 몰아넣으라는 상부의 불법 지시가 고스란히 기록돼 있었기 때문이다. 병사들을 죽음으로 내몰 수 없었던 유상사는 그들을 돌려보낸 뒤, 진실을 밝히려다 결국 희생되고 만다.상식적으로는 도저히 이해할 수 없는 상황. 그 배후에는 일부 장성급 인사들이 꾸민 치밀한 음모가 있었다. 무고한 군인들의 희생을 빌미로 북한과의 국지전을 유도하고, 이를 통해 전국적인 계엄을 선포하려는 시나리오였다. 그리고 그 중심에는 최종 빌런, 오원상이 있다.오원상은 불미스러운 사건으로 퇴역한 장성 출신 민간인이다. 그럼에도 그는 현역 장성들과 예하 부대까지 마음대로 움직인다. 너무나 익숙한 이야기다. 시청자로서는 얼마 전 현실에서 목격했던 '채상병 순직 사건'과 '12.3 내란 사태'를 떠올리지 않을 수 없다.사실 15화를 보는 동안만 해도 전혀 눈치채지 못했다. 군대 내 의문사를 다루는 에피소드 정도로 생각했기 때문이다. 그러나 16화에서 본격적으로 퍼즐이 맞춰지기 시작하자, 현실의 '그 사건'이 자동으로 겹쳐졌다.그럼에도 과하지 않다. 오히려 묘한 카타르시스를 안긴다. 모범택시의 세계관 속에 해당 사건을 놀라울 만큼 자연스럽게 녹여냈기 때문이다. 김도기가 특수부대 교관 출신이라는 설정 역시 서사의 설득력을 단단히 받쳐준다.