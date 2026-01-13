사이트 전체보기
버티는 동안만 허락된 이름, '김 부장'이 흔들린 순간

버티는 동안만 허락된 이름, '김 부장'이 흔들린 순간

넷플릭스 드라마 <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기>을 보고

안상우(ezmind)
26.01.13 09:28최종업데이트26.01.13 09:28
대기업 부장으로 살아남아 서울에 아파트를 사고 아이를 대학까지 보낸 인생은 과연 위대한가.

넷플릭스 드라마 <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기>는 종영 이후에도 이 질문을 남긴 채, 여러 논쟁 속에 머물고 있다. 50대 가장의 현실을 둘러싼 반응들은 이 드라마가 단순한 흥밋거리를 넘어, 많은 이들의 삶을 건드리는 이야기가 되었음을 보여준다.

한때는 성취의 공식처럼 여겨졌던 조건들이 더 이상 삶을 지켜주지 못하는 시대다. 지금 이 시점에서 이 드라마를 다시 꺼내는 이유는, 한 개인의 위기보다 우리가 정상이라 믿어온 삶의 기준 자체가 얼마나 흔들리고 있는지를 드러내기 때문이다.

이 드라마는 대기업 25년 차 부장 김낙수(류승룡)가 좌천과 희망퇴직의 문턱에 서며, 평생 붙들어온 안정의 조건을 의심하게 되는 과정을 그린다. 그는 실패자가 아니다. 오히려 사회가 요구해온 삶을 성실하게 수행해온 인물이다. 그럼에도 그의 삶은 끝까지 안도하지 못한다. 이 드라마는 바로 그 불안이 어디에서 비롯되는지를 끝까지 따라간다.

물론 이 이야기가 모두에게 쉽게 공감되지는 않는다. 서울에 집이 있고, 대기업에 다니며, 25년을 버텨온 김 부장의 삶은 많은 이들에게 이미 닿기 어려운 조건이기 때문이다. 그래서 이 드라마는 위로라기보다 오히려 마음을 불편하게 만드는 이야기로 다가온다. 저 정도의 삶조차 이렇게 불안하다면, 그렇지 못한 삶은 어디에 놓이는가.

이 드라마가 남기는 이질감은 김 부장이 불쌍해서가 아니다. 그 정도의 삶마저 안정이라 부르기 어려운 사회를 우리가 너무 자연스럽게 받아들이고 있기 때문이다. 김 부장의 고단함은 연민의 대상이 아니라, 이 사회가 정상이라고 믿어온 기준이 얼마나 위태로운지를 보여주는 징후에 가깝다.

버티는 동안만 허락된 이름

서울자가에대기업다니는김부장이야기 하이라이트
서울자가에대기업다니는김부장이야기하이라이트넷플릭스

김낙수는 늘 증명해야 했다. 아직 쓸모 있는 사람이라는 것, 아직 밀려나지 않았다는 것. 김낙수의 불안은 외부의 압박보다 내부에서 더 크게 작동한다. 그는 누군가에게 강요당하지 않아도 스스로를 몰아붙인다. 멈추는 순간, 모든 것이 무너질 것 같기 때문이다. 지방으로 좌천된 이후에도 회사를 놓지 못하는 이유 역시 여기에 있다.

이 불안은 개인의 성격 문제가 아니다. 끊임없이 성과를 요구하고, 멈춤을 곧 탈락으로 간주하는 사회에서 살아남기 위해 몸에 밴 감각에 가깝다. 드라마 속 김 부장은 실패한 인물이 아니라, 너무 오래 버텨온 인물이다. 그리고 그의 불안은 한 번 흔들리면 회복의 시간을 허락하지 않는 구조, 버티는 동안만 '정상'으로 인정받는 사회가 만들어낸 감정이다. 그래서 김낙수는 특별한 인물이 아니라, 너무 익숙한 얼굴로 남는다.

"대기업 25년 차 부장으로 살아남아서 서울에 아파트 사고 애 대학까지 보낸 인생은 위대한 거야."

김낙수가 대학생 아들 수겸(차강윤)과 술잔을 기울이며 건네는 이 말에는 오랫동안 당연하게 여겨져 온 삶의 기준이 고스란히 담겨 있다.

'서울 자가', '대기업', '자녀의 대학'

한때 안정의 증표처럼 통용되던 이 조건들은, 끝까지 유지하지 못하는 순간 곧바로 실패의 이유가 된다. 대기업 25년 차 부장으로 살아남아 서울에 아파트를 사고, 아이를 대학까지 보낸 인생은 위대하다는 그의 말은, 위로라기보다, 무너지지 않기 위해 스스로에게 거는 주문에 가깝다.

그러나 이 확신은 아들 앞에서 흔들린다. 수겸은 묻는다. 그렇게 살아남으면 무엇이 남느냐고. 아들이 지금 아버지를 어떤 눈으로 보고 있는지, 정말 무섭지 않느냐고. 그 질문 앞에서 김낙수의 '위대함'은 더 이상 안전하지 않다. 김낙수의 위기는 개인의 몰락이라기보다, 중산층의 표준으로 불려온 공식이 얼마나 위태로운 토대 위에 서 있었는지를 드러내는 장면에 가깝다.
﻿
지킨다는 말의 이면

서울자가에대기업다니는김부장이야기 하이라이트
서울자가에대기업다니는김부장이야기하이라이트넷플릭스

김낙수는 가족을 지킨다고 믿어왔다. 그러나 그 말은 어느 순간부터 자신을 지키기 위한 언어로 변한다. 불이 꺼진 집, 밥 냄새 없는 주방, 아무도 없는 거실을 상상하며 그는 말한다. 쉰이 넘은 나이에 그 고독을 감당하는 건 아무나 못 한다고. 가족을 지킨다는 건 숭고해서가 아니라, 나를 지키기 위한 선택이었다고.

가족을 지킨다는 선택이 숭고해서가 아니라, 그 공백을 견디지 못하는 자신을 보호하기 위한 것이었다는 고백에 가깝다. 가장이라는 역할은 책임이면서 동시에, 혼자가 되지 않기 위한 마지막 안전장치였던 셈이다.

그래서 희망퇴직 후, 아내 박하진(명세빈)이 "고생했다, 김부장"이라며 그를 끌어안는 장면은 특별하다. 두 사람은 서로를 끌어안은 채, 어떤 위로도 덧붙이지 않는다. 대신 눈물만 흘릴 뿐이다. 그 침묵 속에는 말하지 못한 불안과 체념, 미뤄두었던 고단함이 겹겹이 쌓여 있다. 이 장면이 특별한 이유는, 설명되지 않은 감정들이 오히려 더 또렷하게 전달되기 때문이다. 그 침묵 속에는 말로 옮겨지지 못한 시간들이 흘러 있다.

이 침묵은 드라마 속 한 부부만의 감정이 아니다. 한국 사회에서 '버텨온 사람들'이 공통으로 공유해온 언어이기도 하다. 성과를 내는 동안만 이름이 허락되고, 역할이 사라지는 순간 감정조차 설명하기 어려워지는 삶. 우리는 오래도록 말 대신 참고, 위로 대신 견디는 법을 배워왔다. 그래서 이 침묵은 개인의 실패가 아니라, 말없이 정상으로 살아내야 했던 세대의 감정에 가깝다. 이 장면이 유독 많은 사람의 마음에 오래 남는 이유도, 그 침묵이 너무 익숙하기 때문이다.

그 순간 김낙수는 더 이상 직함으로 불리지 않는다. 성과도, 역할도 내려놓은 채 한 사람으로 받아들여진다. 이 말은 위로이자 허락처럼 들린다. 버텨온 시간을 더 이상 증명하지 않아도 된다는 신호, 지켜내지 못해도 괜찮다는 승인에 가깝다. 김낙수가 가족을 지킨다는 이유로 자신을 갈아 넣어왔다고 믿어온 시간은, 이 장면에서 조용히 다른 의미로 남는다.

마침내 김낙수는 뒤늦게 자신을 인정하면서 흐느껴 운다. 누구에게 들려주기 위한 말이 아니라, 처음으로 자기 자신에게 털어놓는 고백처럼. 그는 자신이 지켜주고 있다고 믿었던 가족이 사실은 그를 지탱해 주고 있었고, 그동안 자신은 알량한 자존심 하나를 움켜쥔 채 버텨왔을 뿐이었다고 말한다. 이 장면은 반성의 고백이라기보다, 오래 눌러왔던 감정이 한꺼번에 쏟아져 나오는 순간에 가깝다.

그의 울음은 개인의 약함을 드러내는 장면이 아니다. 가족을 책임져야 한다는 말이 한 세대 남성들에게 얼마나 오랫동안 자기 소진을 정당화하는 언어로 작동해왔는지를 되돌아보게 만든다. 이 드라마는 그 구조를 비난하지도, 미화하지도 않은 채, 그 안에서 무너질 수밖에 없었던 한 사람의 얼굴을 그대로 남겨둔다.

우리는 왜 불안한 삶을 정상이라 불러왔을까

서울자가에대기업다니는김부장이야기 하이라이트
서울자가에대기업다니는김부장이야기하이라이트넷플릭스

<서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기>는 위로보다는 질문에 가까운 작품이다. 서울에 집을 마련하고, 대기업에 다니며, 자식을 대학까지 보낸 사람조차 이렇게 흔들린다면, 우리는 무엇을 기준으로 삶의 안정을 말할 수 있을까. 더 나아가 왜 이렇게까지 버텨야만 정상으로 인정받는 사회를 당연하게 받아들여왔을까.

이 드라마가 남기는 여운은 단순하지 않다. 우리가 불안을 견디는 데 이렇게 익숙해진 이유는, 어쩌면 그것을 정상이라고 믿지 않으면 하루도 버텨낼 수 없는 사회를 너무 오래 살아왔기 때문일지도 모른다. 안정을 약속하지 못하는 구조 속에서, 개인에게만 끈기와 책임을 요구해온 시간의 누적이 지금의 불안을 정상처럼 보이게 만들었는지도 모른다.

대기업 부장으로 살아남아 서울에 아파트를 사고 아이를 대학까지 보낸 인생은 과연 위대한가. 김낙수의 삶은 아직도 진행 중이다. 그리고 그 삶이 남긴 침묵은, 아직 이 사회 어디에서도 말이 되지 못했다.
﻿

﻿

﻿
덧붙이는 글 이 기사는 네이버블로그 https://blog.naver.com/ezmind921에도 실립니다.
서울자가에대기업다니는김부장이야기 50대가장 중년의위기 희망퇴직 류승룡

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
안상우 (ezmind) 내방

생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다.

이 기자의 최신기사 "아파트 잔금 치르는 게 악당과 싸우는 것보다 힘들었다"