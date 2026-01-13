버티는 동안만 허락된 이름, '김 부장'이 흔들린 순간

대기업 부장으로 살아남아 서울에 아파트를 사고 아이를 대학까지 보낸 인생은 과연 위대한가.
넷플릭스 드라마 <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기>는 종영 이후에도 이 질문을 남긴 채, 여러 논쟁 속에 머물고 있다. 50대 가장의 현실을 둘러싼 반응들은 이 드라마가 단순한 흥밋거리를 넘어, 많은 이들의 삶을 건드리는 이야기가 되었음을 보여준다.
한때는 성취의 공식처럼 여겨졌던 조건들이 더 이상 삶을 지켜주지 못하는 시대다. 지금 이 시점에서 이 드라마를 다시 꺼내는 이유는, 한 개인의 위기보다 우리가 정상이라 믿어온 삶의 기준 자체가 얼마나 흔들리고 있는지를 드러내기 때문이다.
이 드라마는 대기업 25년 차 부장 김낙수(류승룡)가 좌천과 희망퇴직의 문턱에 서며, 평생 붙들어온 안정의 조건을 의심하게 되는 과정을 그린다. 그는 실패자가 아니다. 오히려 사회가 요구해온 삶을 성실하게 수행해온 인물이다. 그럼에도 그의 삶은 끝까지 안도하지 못한다. 이 드라마는 바로 그 불안이 어디에서 비롯되는지를 끝까지 따라간다.
물론 이 이야기가 모두에게 쉽게 공감되지는 않는다. 서울에 집이 있고, 대기업에 다니며, 25년을 버텨온 김 부장의 삶은 많은 이들에게 이미 닿기 어려운 조건이기 때문이다. 그래서 이 드라마는 위로라기보다 오히려 마음을 불편하게 만드는 이야기로 다가온다. 저 정도의 삶조차 이렇게 불안하다면, 그렇지 못한 삶은 어디에 놓이는가.
이 드라마가 남기는 이질감은 김 부장이 불쌍해서가 아니다. 그 정도의 삶마저 안정이라 부르기 어려운 사회를 우리가 너무 자연스럽게 받아들이고 있기 때문이다. 김 부장의 고단함은 연민의 대상이 아니라, 이 사회가 정상이라고 믿어온 기준이 얼마나 위태로운지를 보여주는 징후에 가깝다.
버티는 동안만 허락된 이름