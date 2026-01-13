버티는 동안만 허락된 이름, '김 부장'이 흔들린 순간

넷플릭스

하이라이트김낙수는 가족을 지킨다고 믿어왔다. 그러나 그 말은 어느 순간부터 자신을 지키기 위한 언어로 변한다. 불이 꺼진 집, 밥 냄새 없는 주방, 아무도 없는 거실을 상상하며 그는 말한다. 쉰이 넘은 나이에 그 고독을 감당하는 건 아무나 못 한다고. 가족을 지킨다는 건 숭고해서가 아니라, 나를 지키기 위한 선택이었다고.가족을 지킨다는 선택이 숭고해서가 아니라, 그 공백을 견디지 못하는 자신을 보호하기 위한 것이었다는 고백에 가깝다. 가장이라는 역할은 책임이면서 동시에, 혼자가 되지 않기 위한 마지막 안전장치였던 셈이다.그래서 희망퇴직 후, 아내 박하진(명세빈)이 "고생했다, 김부장"이라며 그를 끌어안는 장면은 특별하다. 두 사람은 서로를 끌어안은 채, 어떤 위로도 덧붙이지 않는다. 대신 눈물만 흘릴 뿐이다. 그 침묵 속에는 말하지 못한 불안과 체념, 미뤄두었던 고단함이 겹겹이 쌓여 있다. 이 장면이 특별한 이유는, 설명되지 않은 감정들이 오히려 더 또렷하게 전달되기 때문이다. 그 침묵 속에는 말로 옮겨지지 못한 시간들이 흘러 있다.이 침묵은 드라마 속 한 부부만의 감정이 아니다. 한국 사회에서 '버텨온 사람들'이 공통으로 공유해온 언어이기도 하다. 성과를 내는 동안만 이름이 허락되고, 역할이 사라지는 순간 감정조차 설명하기 어려워지는 삶. 우리는 오래도록 말 대신 참고, 위로 대신 견디는 법을 배워왔다. 그래서 이 침묵은 개인의 실패가 아니라, 말없이 정상으로 살아내야 했던 세대의 감정에 가깝다. 이 장면이 유독 많은 사람의 마음에 오래 남는 이유도, 그 침묵이 너무 익숙하기 때문이다.그 순간 김낙수는 더 이상 직함으로 불리지 않는다. 성과도, 역할도 내려놓은 채 한 사람으로 받아들여진다. 이 말은 위로이자 허락처럼 들린다. 버텨온 시간을 더 이상 증명하지 않아도 된다는 신호, 지켜내지 못해도 괜찮다는 승인에 가깝다. 김낙수가 가족을 지킨다는 이유로 자신을 갈아 넣어왔다고 믿어온 시간은, 이 장면에서 조용히 다른 의미로 남는다.마침내 김낙수는 뒤늦게 자신을 인정하면서 흐느껴 운다. 누구에게 들려주기 위한 말이 아니라, 처음으로 자기 자신에게 털어놓는 고백처럼. 그는 자신이 지켜주고 있다고 믿었던 가족이 사실은 그를 지탱해 주고 있었고, 그동안 자신은 알량한 자존심 하나를 움켜쥔 채 버텨왔을 뿐이었다고 말한다. 이 장면은 반성의 고백이라기보다, 오래 눌러왔던 감정이 한꺼번에 쏟아져 나오는 순간에 가깝다.그의 울음은 개인의 약함을 드러내는 장면이 아니다. 가족을 책임져야 한다는 말이 한 세대 남성들에게 얼마나 오랫동안 자기 소진을 정당화하는 언어로 작동해왔는지를 되돌아보게 만든다. 이 드라마는 그 구조를 비난하지도, 미화하지도 않은 채, 그 안에서 무너질 수밖에 없었던 한 사람의 얼굴을 그대로 남겨둔다.