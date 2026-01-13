노비 '첩'에게서 태어난 아이, 조선 건국 주역의 숨겨진 정체

KBS

KBS <은애하는 도적님아> 관련 이미지.음력으로 명종 8년 10월 15일자(양력 1553.11.20.) <명종실록>에 "이른바 서(庶)라는 것은 양첩의 자식이고, 이른바 얼(孼)이라는 것은 천첩의 자식입니다"라는 대목이 있다. 일반 양인인 첩에게서 태어난 아이는 서녀·서자이고, 노비인 첩에게서 태어난 아이는 얼녀·얼자라는 구분법이다.서자녀들은 신분상으로는 양인이었다. 그렇지만 어머니가 첩이기 때문에 결혼이나 관직 진출 등에서 차별을 받았다.얼자녀 대다수는 그런 차별에 더해 신분상의 차별도 받았다. 어머니의 혈통을 기준으로 신분을 결정하던 시대에 그들은 노비인 어머니에게서 태어났다. 이들은 법적으로 인격 대우를 받지 못하고 물건과 다를 바 없이 취급됐다.<경국대전>에서는 얼자를 원칙적으로 노비로 삼되, 종친·공신·관료의 얼자만 양인으로 인정했다. 이런 식의 예외들이 있었지만, 그럴지라도 세상은 그들의 어머니가 누구인가를 그들의 생애 내내 잊지 않았다.그런데 얼자녀들은 대개 상류층 자제들이었다. 그래서 이들의 문제는 일반 대중의 문제가 아니었다. 얼자녀 문제는 집안 내의 노비들 중에서 최소 한 명 이상을 첩으로 둘 수 있는 경제력을 보유한 집안의 문제였다. 그런 집안에서 태어났으므로, 대부분의 얼자녀들은 먹고 사는 문제로부터 해방됐다. 이들이 겪는 어려움은 사회적 차별로 인해 뜻을 마음대로 펼 수 없다는 점에 있었다.소작농 집에서 태어난 반체제 운동가는 먹고 사는 문제도 동시에 해결해야 했지만, 얼자녀 출신의 운동가는 그런 문제로부터 비교적 자유로웠다. 그래서 그들이 투쟁에 참여하는 것은 일반 농민에 비해 수월했다. 조선 건국의 주역들이 얼자녀 문제에 관심을 가진 것도 이 때문이다.1392년에 조선왕조를 창업한 주역들이 얼자녀 문제에 관심을 가진 것은 이타적 연민에서 비롯된 일이 아니다. 이는 그들 자신들의 문제였던 것이다.이성계와 더불어 조선 건국의 투톱이었던 삼봉 정도전은 얼자였다. 또 다른 건국 주역인 하륜·조영규·함부림·이화·이조·조온 등도 얼자 아니면 서자였다. 하륜은 이방원의 최측근이고, 조영규는 선죽교에서 정몽주를 살해했고, 조온은 정암 조광조의 4대조다.서자와 얼자들이 이성계와 함께 건국에 주도적으로 참여했기 때문에 조선왕조가 얼자녀 문제에 적극성을 보이는 것은 당연했다. 태조 6년 7월 25일자(양력 1397.8.17.) <태조실록>에는 혁명 주역들의 의중을 대변하는 노비변정도감이 "비록 천첩의 소생일지라도 이 역시 골육입니다"라며 "그러므로 노비와 똑같이 일을 시키는 것은 곤란합니다"라는 말로 얼자녀 신분해방을 촉구하는 모습이 담겨 있다.