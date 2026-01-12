아이유-조정석의 주연 데뷔는 '주말 드라마'였다

<에덴의 동쪽>과 <나쁜 녀석들> <치즈 인 더 트랩> <꼰대인턴> 등에 출연한 박해진은 지난 2006년 KBS 주말드라마 <소문난 칠공주>를 통해 데뷔했다. 당시 연하남 역을 맡은 박해진은 나설칠 역의 이태란과 달달한 연상연하 커플 연기를 선보이며 '국민 연하남'으로 떠올랐고 KBS 연기대상에서 신인상과 베스트커플상을 수상했다. 박해진에게 <소문난 칠공주>는 데뷔작이자 출세작이 된 대표적인 사례였다.
2008년 독립영화를 통해 데뷔한 지창욱도 2009년 KBS 주말드라마 <솔약국집 아들들>에서 솔약국집의 넷째 아들이자 재수생 송미풍을 연기하며 시청자들의 주목을 받았다. <솔약국집 아들들>로 인지도를 높인 지창욱은 이듬해 일일드라마 <웃어라 동해야>를 통해 한 걸음 더 성장했다. 지금은 최고의 스타배우가 된 송중기도 KBS 주말드라마 <내 사랑 금지옥엽>이 배우로 성장하는 중요한 디딤돌이 됐다.
2020년대 들어 위세가 많이 약해졌지만 KBS 주말드라마는 2010년대까지 낮아도 30%, 높으면 50% 이상의 시청률을 보장하는 황금 시간대였다. 따라서 KBS 주말드라마에 출연하는 신예 배우들은 이를 계기로 스타로 도약하는 경우가 많았다. 2013년에 방송된 KBS 주말드라마 <최고다 이순신> 역시 뮤지컬 배우와 영화계의 '신스틸러'로 익숙하던 조정석이 주연 배우로 도약하는 계기를 만든 작품이었다.