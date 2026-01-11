'17리바운드' 김소니아, 신장 차이 극복하는 '열정'

BNK가 적지에서 신한은행을 꺾고 후반기 첫 경기를 승리로 장식했다.
박정은 감독이 이끄는 BNK 썸은 10일 인천 도원체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 3라운드 신한은행 에스버드와의 원정 경기에서 74-61로 승리했다. 전반기에 7승6패를 기록하며 KB스타즈와 공동 2위를 기록했던 BNK는 후반기 첫 경기에서 최하위 신한은행을 제압하며 KB를 제치고 단독 2위로 올라섰고 전반기를 6연패로 끝낸 신한은행은 후반기 첫 경기에서도 연패를 끊지 못했다.
BNK는 박혜진이 75%(3/4)의 고감도 3점슛 성공률을 자랑하며 17득점4리바운드1어시스트2스틸을 기록했고 이소희도 3점슛 4개와 함께 18득점3리바운드6어시스트1스틸로 좋은 활약을 선보였다. 신예 변소정 역시 7득점4리바운드1스틸2블록슛으로 공수에서 좋은 활약을 펼쳤다. 하지만 이날 경기 BNK 승리의 주역은 27득점17리바운드4어시스트2스틸3블록슛으로 기록지를 풍성하게 채운 에이스 김소니아였다.
정통 센터가 점점 사라지고 있는 WKBL