내란 음모에 햄버거집 회동까지 등장... '모범택시 3'의 강렬한 최종회

▲SBS '모범택시3' SBS

시즌3의 마지막 이야기는 제법 의외의 선택이었다. 아직 관련자들의 재판이 한창 진행중인 12.3 비상계엄 속에서 등장했던 실화가 곳곳에 녹아 있었기 때문이다. 불명예 퇴역한 장성 및 그가 작성한 수첩 내용, 그리고 햄버거집 회동, 응원봉이 등장한 탄핵 집회 등의 요소는 김도기라는 가상의 캐릭터를 통해 다채롭게 그려졌다.

​

비록 단 2회분만으로 이를 소화해야 했기에, 급박한 전개가 옥의 티였다. 하지만 앞뒤 안가리고 불의와 맞서 싸운 김도기라는 극중 인물을 감안하면, 제작진 역시 용기 있게 이번 15-16회를 만든게 아니었을까?라고 추측된다. 정의를 짓밟는 악과 맞서 싸우는 <모범택시> 시리즈의 큰 줄기를 감안하면 충분히 다룰 만한 소재이기도 했다.



이번 시즌3에선 윤시윤, 장나라, 김성규, 이경영, 김종수 등 쟁쟁한 배우들이 기꺼이 매회차 '빌런'으로 등장해 극의 인기몰이에 기여하는 등 시즌제 드라마의 모범사례를 다시 한번 만들어냈다. 앞선 13-14회차에선 007 영화 같은 '전자기 펄스'(Electromagnetic pulse, EMP) 공격으로 악을 소탕하는 등 블록버스터 액션 시리즈 다운 이야기로 시청자들의 막힌 속을 뻥 뚫리게 하는 등 다양한 볼거리도 선사했다.

​

비록 5283 운행은 이날부로 일단 마무리 되었지만 시청자들은 벌써부터 시즌4에 대한 기대감을 적잖게 드러내고 있다. <낭만닥터 김사부>, <열혈사제> 시리즈를 비롯해서 올해 방영을 앞둔 <굿파트너2> 등 지상파+케이블 TV 채널 중 성공적인 시즌제 시리즈물을 다수 보유중인 SBS를 감안할때 <모범택시>라는 알짜 아이템을 여기서 끝내는 건 너무나도 아쉬운 일 아니겠는가?

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기