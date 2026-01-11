내란 음모에 햄버거집 회동까지 등장... '모범택시 3'의 강렬한 최종회

▲
SBS '모범택시3'SBS
군대 내 일부 세력이 불명예 전역한 전직 장성 오원상(김종수 분)의 지휘 하에 불법적인 일을 자행하고 있었다. 이들은 최전방 부대 병사들을 죽음으로 내몰고 이를 북한의 소행으로 둔갑시킨 후 군 병력을 불법 비상 계엄에 동원하려는 음모를 꾀하고 있었다. 이를 그대로 놔둘리 없는 김도기 기사 및 무지개 운수였다.
반란 세력의 디데이 당일, 그들의 작전은 결국 실패로 돌아갔다. 일찌감치 포탄 대신 폭죽을 넣어뒀고 해당 구역에는 앞선 회차의 주요 등장인물인 걸그룹 엘리먼츠의 기습 게릴라 콘서트가 거행되는 상상초월 전개가 이뤄졌다. 또한 작전을 꾀했던 반란 세력들도 군검찰에 의해 체포됐다.
현장을 빠져나온 오원상은 권총을 들고 안고은의 팔을 쏘면서 무지개 운수 식구들의 목숨을 위협하기에 이른다. 이를 막는 과정에서 김도기는 치명적인 부상에도 아랑곳 없이 오원상을 붙잡고 계곡 안 호수로 추락했다.
시간이 흐른 어느날 한 사모님(심소영 분)은 살인청부업자를 수소문 한 끝에 시골 도자기 공방을 찾았고, 그곳에는 까치머리를 한 김도기가 반갑게 그녀를 맞이하고 있었다.
수첩+햄버거집 회동까지 소환한 최종회...시즌4 기대해도 좋을까?