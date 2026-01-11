배드민턴 '김원호-서승재' 짜릿한 역전 결승 진출, 4연속 우승 노린다

AFP/연합뉴스

BWF 월드 투어 말레이시아오픈 2026 남자복식 4강 결과

(1월 10일 오후 5시 15분, 아시아타 아레나 1번 코트, 쿠알라룸푸르)

★ 김원호+서승재(한국, 1위) 2-1(8-21, 21-11, 21-18) 벤 레인+션 벤디(잉글랜드, 16위)

◇ 한국 선수들 결승 일정표(1월 11일, 일요일)

여자 단식 12시 예정 ☆ 안세영(1위) vs 왕 즈이(중국, 2위)

여자 복식 12시 50분 예정 ☆ 백하나+소희 조(6위) vs 류 성수+탄 닝 조(중국, 1위)

남자 복식 15시 20분 예정 ☆ 김원호+서승재 조(1위) vs 아론 치아+소 우이 익 조(말레이시아, 2위)

2025년 12월 21일 중국 저장성 항저우 시 항저우 올림픽 스포츠 센터 체육관에서 열린 BWF 배드민턴 월드 투어 파이널스 남자 복식 결승전에서 한국의 김원호(오른쪽)와 서승재의 모습.첫 번째 게임을 겨우 8점만 따내고 허무하게 내줬기 때문에 결코 쉽지 않은 뒤집기였지만 2025 시즌 통산 11회 우승에 빛나는 '김원호-서승재' 조의 뒷심은 실로 놀라웠다. 두 번째 게임에 접어들어 아우 김원호가 네트 앞 플레이를 간결하면서도 빠르게 대응한 것이 주효했다. 왼손잡이 올라운드 플레이어 서승재는 역전 흐름을 놓치지 않은 에이스였다.배드민턴 남자복식 세계랭킹 1위 '김원호+서승재' 조가 10일 오후 말레이시아 쿠알라룸푸르에 있는 아시아타 아레나 1번 코트에서 벌어진 BWF(세계배드민턴연맹) 월드 투어 말레이시아 오픈 2026(슈퍼 1000시리즈) 남자복식 4강에서 잉글랜드의 '벤 레인+션 벤디' 조(16위)를 상대로 58분만에 2-1(8-21, 21-11, 21-18) 역전승을 거두고 결승에 올라섰다.남자복식 부동의 세계랭킹 1위 콤비가 16위 상대들을 만나서 약간 방심했는지 첫 번째 게임을 8-21이라는 큰 점수차로 내주고 말았다. 잉글랜드 벤 레인+션 벤디 조의 민첩성 뛰어난 배드민턴이 돋보이는 결과였다. 서승재와 마찬가지로 왼손잡이 벤 레인의 게임 리딩이 눈에 띄었다.탄력까지 뛰어난 벤 레인의 왼손 스트로크는 우리 선수들이 대응하기 까다로울 정도로 빨랐고 방향을 예측하기 어려웠다. 첫 번째 게임 스코어 14-4로 달아나는 벤 레인의 포핸드 크로스 앵글 드롭샷이 가장 인상적이었다.여기서 주저앉을 수 없는 '김원호-서승재' 조는 두 번째 게임부터 정신을 바짝 차리고 상대를 정신없이 몰아세웠다. 에이스 서승재를 효율적으로 받쳐주는 김원호의 플레이가 더 무르익었다는 것을 확인할 수 있는 게임이었다.김원호가 연속 헤어핀에 이은 포핸드 크로스 앵글 포인트로 16-10으로 달아나는 집중력을 보여주었기 때문에 역전 가능성을 발견했다고 할 수 있다. 두 번째 게임을 21-11로 한숨 돌린 우리 선수들은 세 번째 게임 초반 1-5까지 끌려갈 정도로 흔들렸지만 결코 포기하지 않고 끈질기게 따라붙었다.8-9까지 따라붙는 서승재의 포핸드 크로스 앵글 헤어핀 포인트가 압권이었다. 에이스 서승재는 포핸드 크로스 앵글 헤어핀 포인트 기술을 한 번 더 자랑하면서 16-15로 세 번째 게임 흐름을 끝내 뒤집어낸 것이다. 서승재의 왼쪽 손목 놀림을 알고 있다고 해도 아무나 따라갈 수 없는 셔틀콕 궤적이었다.그리고 김원호의 백핸드 언더 클리어가 상대 코트 끝줄 안쪽에 떨이지며 19-17이 되었기 때문에 역전승이 눈앞에 보였다. 잉글랜드 에이스 벤 레인의 언더 클리어가 라인 밖에 떨어진 것으로 매치 포인트(20-17) 기회가 찾아왔고, 이후 1포인트를 만회한 것에 그친 잉글랜드 조의 스트로크 실수가 또 이어지며 58분 걸린 남자복식 첫 경기가 끝난 것이다.이제 '김원호-서승재' 조는 일요일 오후 홈 코트의 '아론 치아-소 우이 익' 조(말레이시아, 2위)를 만나 지난 해 10월 프랑스 오픈, 11월 구마모토 마스터스, 12월 BWF 월드 투어 파이널스 3대회 연속 우승에 이어 또 하나의 트로피를 노린다. 두 팀의 맞대결 기록이 1승 1패로 나와 있으니 근래에 보기 드문 결승 박진감이 조성될 것으로 보인다.한편, 이보다 앞서 열린 경기들에서 여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 라이벌 천 위 페이의 기권으로 코트 위에서 땀을 흘리지도 않고 결승에 올라 맞대결 기록 16승 4패로 앞서 있는 왕 즈이(중국, 2위)를 또 만나게 됐다.'백하나+이소희' 여자복식조(6위)도 결승에 올라 통산 맞대결 6승 6패로 팽팽한 '류 성수+탄 닝'(중국, 1위) 조를 만난다.