'세트 피스 2골' 이민성호, 레바논에 시원한 대량 득점 승리

첫 경기 졸전 딛고 대량 득점으로 분위기 반전



한국 U-23 대표팀은 지난 2024년 4월 U23 아시안컵에서 인도네시아에게 8강에서 패하며 탈락의 고배를 마셨다. 2024 파리 올림픽 본선 진출권이 걸린 이 대회에서 4강에 오르지 못하면서 40년 만에 올림픽 본선 좌절이라는 최악의 참사를 맞았다.



황선홍 감독이 물러난 이후 U-23 대표팀 사령탑은 무려 1년 동안 공석이었다. U-23 감독 선임은 지난해 5월에서야 이뤄졌다. 이민성 감독이 지휘봉을 잡은 이후 한국은 적잖은 시행착오를 겪었다. 호주와의 두 차례 평가전에서 1무 1패를 거뒀고, 사우디 아라비아 원정에서는 0-4, 0-2로 각각 패하는 굴욕을 맛봤다. 뿐만 아니라 지난해 11월 중국 판다컵에서는 약체인 중국에게마저 0-2로 무너졌다.



아무래도 이번 아시안컵에 대한 전망이 밝지 않았다. 심지어 유럽파 소집도 이뤄지지 않았다. A매치 데이가 아닌 1월에 열리는 대회 특성상 K리그에서 활약하는 선수들을 위주로 팀 스쿼드를 구성했다.



아시안컵 첫 경기부터 삐걱거렸다. 이란과의 1차전에서 최악의 졸전을 펼친 것이다. 능동적으로 주도하기보단 점유율을 내주는 운영을 선보였다. 무엇보다 공격의 세부 전술 부족이 여실하게 드러났던 경기였다. 첫 번째 유효슈팅이 후반 추가시간에 나올만큼 무기력했다. 엎친 데 덮친 격으로 핵심 자원인 강상윤이 왼쪽 무릎 내측 인대 손상으로 소집 해제됐다.



이날 레바논전에서도 극심한 수비 불안, 패스 미스, 집중력 부족으로 실점하며 끌려다니는 흐름이 지속됐다. 어려움을 극복한 것은 세트 피스 전술이었다. 2번의 세트 피스 득점으로 2-2를 만들며 역전의 발판을 마련했다. 후반 중반 강성진과 김태원의 득점 상황은 예리한 측면 컷백 전술이 뒷받침된 결과물이었다. 핵심 자원인 강상윤의 부재에도 4골을 만들어낸 것은 긍정적인 요소다.



레바논을 제압하고 승점 3을 획득한 한국은 오는 13일 강호 우즈베키스탄과의 3차전에서 8강 진출을 타진한다.



2026 AFC U23 아시안컵 C조 2차전

(알샤바브 클럽 스타디움, 사우디아라비아 리야드 - 2026년 1월 10일)

레바논 2 - 샤힌(도움:사프완) 13' 엘 파들(도움:푸아니) 48'

한국 4 - 이현용(도움:김한서) 20' 정재상(도움:이찬욱) 56' 강성진(도움:김도현) 71' 김태원(도움:이건희) 76'



한국 U-23 대표팀 공격수 김태원이 레바논과의 아시안컵 C조 2차전에서 후반 31분 오른발 슈팅으로 득점을 성공시키고 있다.위력적인 세트 피스 전술을 선보인 이민성호가 레바논을 제압하고, U23 아시안컵에서 첫 승을 신고했다.이민성 감독이 이끄는 한국 U-23 대표팀은 10일 오후 8시 30분(이하 한국시간) 사우디 아라비아 리야드의 알샤바브 클럽 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) U23 아시안컵 C조 2차전에서 레바논에 4-2 역전승을 거뒀다.이로써 한국은 1승 1무(승점 4)를 기록, 8강 진출 가능성을 높였다. 2패를 거둔 레바논은 남은 경기 결과에 관계 없이 탈락이 확정됐다.한국은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 정승배-김태원이 투톱에 포진한 가운데 정지훈-김한서-이찬욱-강성진이 미드필더진을 형성했다. 포백은 배현서-신민하-이현용-이건희, 골키퍼 장갑은 홍성민이 꼈다.레바논은 4-3-3으로 나섰다. 전방은 모하마드 사덱-알리 카사스-레오나르도 샤힌, 미드필드는 알리 엘파들-하산 푸아니-다니엘 이스탐불리가 배치됐다. 수비는 모하마드 사프완-하산 파르하트-자드 빅터 사마이라, 알리 알리다 이스마일이 수비벽을 쌓았고 앤서니 마스리가 골문을 지켰다.한국은 경기 초반부터 잦은 패스 미스를 범했다. 첫 번째 슈팅은 전반 7분에 나왔다. 김한서가 김태원과 패스를 주고 받은 뒤 페널티 아크 정면에서 슈팅을 시도했지만 수비수를 맞고 골문을 벗어났다. 전반 8분 이어진 코너킥 상황에서 파포스트로 공이 흘렀고, 이찬욱의 오른발 슈팅이 골문 위로 떠올랐다.한국은 전반 13분 선제골을 허용하고 말았다. 사프완이 사덱과 원투 패스로 한국의 오른쪽 측면 공간을 창출했다. 이어 사프완의 크로스를 받은 샤힌이 박스 안에서 잡아 놓은 뒤 침착하게 오른발 슈팅을 성공시켰다.하지만 한국은 세트 피스를 통해 승부를 원점으로 돌렸다. 전반 20분 김한서가 왼쪽에서 올린 코너킥을 이현용이 헤더로 마무리지었다.한국은 초반부터 점유율을 높게 가져가며 경기를 주도했다. 그러나 상대의 밀집 수비를 분쇄하는데 어려움을 겪었다. 상대의 중앙 지역으로 공을 투입하지 못하면서 U자 빌드업 형태가 주를 이뤘다. 무엇보다 전체적인 공격 패턴이 너무 단조로웠다. 측면에서의 크로스 공격에만 의존했는데 정확도마저 크게 떨어졌다.전반 45분 동안 슈팅수에서 9-2, 점유율 72%-28%로 우세를 점한 것에 반해 경기 내용은 실망스러웠던 전반전이었다.이민성 감독은 후반 시작과 동시에 정지훈 대신 정재상을 교체 투입하며 변화를 꾀했다. 그러나 오히려 레바논에게 일격을 당했다. 후반 3분 수비 진영에서 신민하의 클리어 미스가 발단이 됐다. 푸아니의 패스를 받은 엘 파들의 오른발 슈팅이 골문 오른쪽 하단에 꽂혔다.한국은 이번에도 세트 피스로 실마리를 풀었다. 후반 10분 코너킥 혼전 상황에서 이찬욱의 슈팅을 골문 앞에서 대기하던 정재상이 머리로 돌려놓으며 골망을 갈랐다. 이민성 감독의 용병술이 적중하는 순간이었다.이민성 감독은 후반 14분 김한서, 정승배 대신 김동진, 김도현을 넣었다. 후반 29분 왼쪽에서 배현서가 접어놓고 크로스를 띄웠다. 그러나 김태원의 헤더가 높게 떠올랐다.지속적으로 레바논의 측면을 흔든 한국은 후반 26분 전세를 뒤집었다. 김도현이 왼쪽에서 수비수 1명을 제친 뒤 컷백을 내줬고, 강성진이 왼발슛으로 마무리지었다.기세를 올린 한국은 후반 31분에도 멋진 작품을 만들었다. 강성진이 수비 배후 공간으로 절묘한 로빙 패스를 투입했고, 이건희의 컷백 패스를 정재상이 가랑이 사이로 흘려보냈다. 이어 김태원의 오른발 슈팅이 득점으로 연결됐다.2골의 여유를 떠안은 한국은 공 소유 시간을 늘리며 경기를 운영했다. 레바논은 공격의 강도를 높였으나 날카롭지 않았다. 이민성 감독은 후반 45분 김태원, 배현서 대신 백가온, 장석환을 투입하며 체력을 안배했다. 결국 한국은 2골의 리드를 지켜내며 승리를 거뒀다.