'세트 피스 2골' 이민성호, 레바논에 시원한 대량 득점 승리

▲김태원
한국 U-23 대표팀 공격수 김태원이 레바논과의 아시안컵 C조 2차전에서 후반 31분 오른발 슈팅으로 득점을 성공시키고 있다.대한축구협회
위력적인 세트 피스 전술을 선보인 이민성호가 레바논을 제압하고, U23 아시안컵에서 첫 승을 신고했다.
이민성 감독이 이끄는 한국 U-23 대표팀은 10일 오후 8시 30분(이하 한국시간) 사우디 아라비아 리야드의 알샤바브 클럽 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) U23 아시안컵 C조 2차전에서 레바논에 4-2 역전승을 거뒀다.
이로써 한국은 1승 1무(승점 4)를 기록, 8강 진출 가능성을 높였다. 2패를 거둔 레바논은 남은 경기 결과에 관계 없이 탈락이 확정됐다.
위기마다 터진 세트피스 득점
한국은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 정승배-김태원이 투톱에 포진한 가운데 정지훈-김한서-이찬욱-강성진이 미드필더진을 형성했다. 포백은 배현서-신민하-이현용-이건희, 골키퍼 장갑은 홍성민이 꼈다.
레바논은 4-3-3으로 나섰다. 전방은 모하마드 사덱-알리 카사스-레오나르도 샤힌, 미드필드는 알리 엘파들-하산 푸아니-다니엘 이스탐불리가 배치됐다. 수비는 모하마드 사프완-하산 파르하트-자드 빅터 사마이라, 알리 알리다 이스마일이 수비벽을 쌓았고 앤서니 마스리가 골문을 지켰다.
한국은 경기 초반부터 잦은 패스 미스를 범했다. 첫 번째 슈팅은 전반 7분에 나왔다. 김한서가 김태원과 패스를 주고 받은 뒤 페널티 아크 정면에서 슈팅을 시도했지만 수비수를 맞고 골문을 벗어났다. 전반 8분 이어진 코너킥 상황에서 파포스트로 공이 흘렀고, 이찬욱의 오른발 슈팅이 골문 위로 떠올랐다.
한국은 전반 13분 선제골을 허용하고 말았다. 사프완이 사덱과 원투 패스로 한국의 오른쪽 측면 공간을 창출했다. 이어 사프완의 크로스를 받은 샤힌이 박스 안에서 잡아 놓은 뒤 침착하게 오른발 슈팅을 성공시켰다.
하지만 한국은 세트 피스를 통해 승부를 원점으로 돌렸다. 전반 20분 김한서가 왼쪽에서 올린 코너킥을 이현용이 헤더로 마무리지었다.
한국은 초반부터 점유율을 높게 가져가며 경기를 주도했다. 그러나 상대의 밀집 수비를 분쇄하는데 어려움을 겪었다. 상대의 중앙 지역으로 공을 투입하지 못하면서 U자 빌드업 형태가 주를 이뤘다. 무엇보다 전체적인 공격 패턴이 너무 단조로웠다. 측면에서의 크로스 공격에만 의존했는데 정확도마저 크게 떨어졌다.
전반 45분 동안 슈팅수에서 9-2, 점유율 72%-28%로 우세를 점한 것에 반해 경기 내용은 실망스러웠던 전반전이었다.
이민성 감독은 후반 시작과 동시에 정지훈 대신 정재상을 교체 투입하며 변화를 꾀했다. 그러나 오히려 레바논에게 일격을 당했다. 후반 3분 수비 진영에서 신민하의 클리어 미스가 발단이 됐다. 푸아니의 패스를 받은 엘 파들의 오른발 슈팅이 골문 오른쪽 하단에 꽂혔다.
한국은 이번에도 세트 피스로 실마리를 풀었다. 후반 10분 코너킥 혼전 상황에서 이찬욱의 슈팅을 골문 앞에서 대기하던 정재상이 머리로 돌려놓으며 골망을 갈랐다. 이민성 감독의 용병술이 적중하는 순간이었다.
이민성 감독은 후반 14분 김한서, 정승배 대신 김동진, 김도현을 넣었다. 후반 29분 왼쪽에서 배현서가 접어놓고 크로스를 띄웠다. 그러나 김태원의 헤더가 높게 떠올랐다.
지속적으로 레바논의 측면을 흔든 한국은 후반 26분 전세를 뒤집었다. 김도현이 왼쪽에서 수비수 1명을 제친 뒤 컷백을 내줬고, 강성진이 왼발슛으로 마무리지었다.
기세를 올린 한국은 후반 31분에도 멋진 작품을 만들었다. 강성진이 수비 배후 공간으로 절묘한 로빙 패스를 투입했고, 이건희의 컷백 패스를 정재상이 가랑이 사이로 흘려보냈다. 이어 김태원의 오른발 슈팅이 득점으로 연결됐다.
2골의 여유를 떠안은 한국은 공 소유 시간을 늘리며 경기를 운영했다. 레바논은 공격의 강도를 높였으나 날카롭지 않았다. 이민성 감독은 후반 45분 김태원, 배현서 대신 백가온, 장석환을 투입하며 체력을 안배했다. 결국 한국은 2골의 리드를 지켜내며 승리를 거뒀다.