결국 막 내리는 '최강야구', 가장 큰 피해자는 시청자

▲JTBC 야구 예능 <최강야구> 관련 이미지. JTBC 제공

이에 맞서 JTBC는 스튜디오 C1과 장시원 PD를 상대로 저작권법·상표법 위반 및 업무상 배임 혐의로 형사 고소했다. 또한 <불꽃야구>의 제작과 판매, 유통을 금지해달라는 저작권 침해금지 및 부정경쟁행위 금지 가처분 신청도 제기하며 법적 공방에 돌입했다.



또한 JTBC는 제작진과 출연진을 전면교체하고 지난 9월부터 '최강야구 2025시즌'을 새롭게 리브랜딩했다. 야구계 레전드인 이종범 감독을 비롯하여 김태균, 이대형, 윤석민, 권혁 등이 합류했고 <최강야구> 원년멤버인 심수창과 오주원도 복귀시켰다. 팀명은 최강 브레이커스로 변경됐다. 같은 뿌리에서 둘로 완전히 나뉘어진 <최강야구>와 <불꽃야구>는, 프로그램의 정통성을 놓고 서로 대립하는 모양새가 됐다.



현재로서 양측의 대립은 누구도 승자없이 함께 공멸하는 분위기로 흘러가고 있다. 법적 공방에서 법원은 지난해 12월 스튜디오C1을 상대로 제기한 저작권침해금지 및 부정경쟁행위 금지 가처분 신청을 인용하며 JTBC의 손을 들어줬다.



재판부는 <불꽃야구>의 제작과 서사, 구성요소가 사실상 <최강야구>에서 이어지는 내용이라고 판단하며, JTBC라는 막대한 제작비 지원과 안정적이고 대중적인 방송플랫폼이 확보되었기에 유명 야구인을 출연진으로 섭외하고 제작이 가능했다고 판단했다. 이에 따라 막대한 자본와 투자를 들인 JTBC <불꽃야구>를 제작, 전송하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 부정경쟁행위에 해당한다"고 판결하며 <불꽃야구> 제작과 관련된 모든 콘텐츠 공개를 금지하라는 결정을 내렸다.



스튜디오 C1 측은 법원의 판결에 불복하여 항소를 결정했고, 이후에도 <불꽃야구> 콘텐츠 공개를 거듭 시도했으나 결국 본편 영상들은 현재 모두 삭제된 상태다. 이로써 시즌의 약 2/3 정도가 방영된 <불꽃야구> 2025시즌의 잔여 방송 공개 여부는 사실상 불투명해진 상태다. 이에 <불꽃야구>를 지지하는 팬덤 측에서는 '시청자의 볼 권리'를 내세우며 성명문을 내는 등 법원의 판결에 반발하고 있다.



<최강야구>는 현재 진행 중인 '최강 컵대회'의 결승전인 '최강시리즈'에서 독립리그 대표팀과의 경기를 끝으로 2025시즌의 막을 내릴 예정이다. 하지만 시청률과 완성도에서 모두 처참한 반응만 확인한 만큼 막대한 제작비 부담을 감수하며 시즌2로 돌아올 수 있을지는 미지수다.



반면 C1 측은 여전히 <불꽃야구> 시즌 2에 대한 제작 강행의지를 드러냈다. 하지만 JTBC는 향후 <최강야구> 폐지 여부와는 별개로 C1과 <불꽃야구>에 대한 법적 대응은 계속 이어나가겠다는 방침이다. 만일 <불꽃야구>가 다시 새 시즌을 공개할 경우 JTBC가 즉각적으로 반발할 것이 확실한데다, 기존 출연진들도 법적 공방이 장기화되면 부담을 느껴서 이탈할 가능성도 있다.



결국 가장 큰 피해자는 해당 프로그램과 야구를 사랑해온 시청자가 아닐까.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기