결국 막 내리는 '최강야구', 가장 큰 피해자는 시청자

JTBC 야구예능 <최강야구>가 내달 2월 2일 방송을 끝으로 2025시즌의 막을 내린다. JTBC 측은 재정비 기간을 거쳐 추후 새 시즌 제작 여부를 결정할 계획이라는 공식 입장을 밝힌 가운데, 일각에서는 이대로 '폐지설'까지 조심스럽게 전망되고 있어서 귀추가 주목된다.
<최강야구>는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 이야기를 다룬 리얼 스포츠 예능 프로그램이다. 2022년 6월 첫 방송을 시작한 이래, 탄탄한 팬덤을 형성하며 많은 사랑을 받았고 방송가의 스포츠 예능 열풍을 이끌었다는 평가를 받는다.
하지만 2024년 시즌3를 기점으로 원년부터 제작을 맡았던 외주제작사 스튜디오 C1과 방송국 JTBC 사이에 제작 방식을 놓고 갈등이 깊어졌다. JTBC는 장시원 PD가 이끄는 스튜디오 C1이 과도한 제작비를 청구하고 재무 기록을 공개하지 않았다고 주장하며 제작사를 교체하려고 했다. 반면 스튜디오 C1은 제작비 과다 청구는 구조적으로 불가능하다며 JTBC가 <최강야구> 경영권을 박탈하기 위한 갑질을 한다고 반박했다.
스튜디오 C1은 김성근, 이대호, 박용택, 정근우 등 기존 <최강야구>출연진을 모두 데리고 나와 동일한 포맷과 서사를 이어가는 웹예능 <불꽃야구>를 새롭게 론칭했다. 팀명은 최강 몬스터즈에서 불꽃 파이터즈로 변경됐다. <불꽃야구>는 유투브와 C1 자체 플랫폼에서만 공개되는 웹예능의 한계에도 여전히 높은 인기를 끌며 승승장구했다.