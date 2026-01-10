11블로킹 합작, 높고 견고한 '흥국산성'의 위용

사이트 전체보기
[여자배구] 9일 페퍼저축은행전 블로킹 11개 합작하며 승리 이끈 피치-이다현

양형석(utopia697)
26.01.10 10:44최종업데이트26.01.10 10:44
흥국생명이 적지에서 페퍼저축은행을 꺾고 상위권 추격에 박차를 가했다.

요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 9일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 원정 경기에서 세트스코어 3-0(25-20,25-23,32-30)으로 승리했다. 새해 들어 정관장 레드스파크스와 페퍼저축은행을 상대로 승점 6점을 챙긴 흥국생명은 연패에 빠진 2위 현대건설 힐스테이트와의 승점 차이를 2점으로 좁혔다(11승10패).

흥국생명은 레베카 라셈이 서브득점 1개와 블로킹 1개를 포함해 38.64%의 성공률로 19득점을 기록하며 공격을 주도했고 김다은도 42.86%의 성공률로 12득점을 올리며 흥국생명의 승리에 힘을 보탰다. 하지만 이날 흥국생명이 승리를 따낼 수 있는 결정적인 비결은 따로 있었다. 바로 블로킹 11개를 합작하며 중앙을 완벽하게 지배한 아닐리스 피치와 이다현으로 구성된 '흥국산성'의 맹활약 덕분이었다.

약한 미들블로커 때문에 고전했던 흥국생명

지난 시즌 개막 직전 아시아쿼터를 피치로 교체한 것은 흥국생명에게 최고의 선택이 됐다.한국배구연맹

흥국생명은 '배구여제' 김연경 입단 후 4시즌 동안 3번이나 챔프전 우승을 차지하며 V리그를 지배했던 시절에도 높이가 좋은 팀은 아니었다. 특히 김연경 해외 진출 후 처음으로 챔프전 무대를 밟았던 2010-2011 시즌에는 아웃사이드히터 한송이(SBS 스포츠 해설위원)가 팀 내 최다 블로킹(세트당 0.41개)을 기록했을 정도. 이에 흥국생명은 미들블로커 약점을 메우기 위해 2014년 FA시장에서 김수지를 영입했다.

김수지는 흥국생명에서 세 시즌 동안 활약하며 2016-2017 시즌 미들블로커 부문 BEST7에 선정될 정도로 좋은 활약을 해줬지만 2017년5월 IBK기업은행 알토스와 계약하며 팀을 떠났다. 다시 미들블로커 자리에 큰 구멍이 생긴 흥국생명은 2017-2018 시즌 김나희(수원시청)와 김채연(기업은행), 아포짓 스파이커에 익숙한 정시영(대구시청) 등이 미들블로커로 나섰지만 팀의 최하위 추락을 막지 못했다.

2016-2017 시즌 정규리그 우승에서 1년 만에 충격적인 꼴찌 추락을 경험한 흥국생명의 2018-2019 시즌 최대 목표는 단연 미들블로커 보강이었다. 흥국생명은 FA시장에서 양효진(현대건설)과 함께 '트윈타워'로 활약한 190cm의 베테랑 미들블로커 김세영(흥국생명 코치)을 영입했고 신인 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 얻어 기동력이 좋은 원곡고의 미들블로커 이주아(기업은행)를 지명했다.

김세영과 이주아로 '신구 미들블로커 콤비'를 구성한 흥국생명은 2018-2019 시즌 '김연경 시대' 이후 10년 만에 챔프전 우승을 차지했고 김연경이 일시적으로 돌아온 2020-2021시즌까지 꾸준히 상위권을 유지했다. 하지만 2020-2021 시즌 쌍둥이 자매가 '학원폭력 사태'로 동시에 팀을 떠나고 김연경이 중국리그로 돌아간 데다가 김세영마저 현역 생활을 마감하면서 흥국생명의 전력은 다시 크게 약해졌다.

흥국생명은 2021-2022 시즌 이주아가 블로킹 3위(세트당 0.72개)에 오르며 고군분투했지만 김채연, 김나희 등 다른 미들블로커들의 부족한 지원으로 신생구단 페퍼저축은행보다 한 단계 높은 6위로 시즌을 마쳤다. 흥국생명은 김연경이 복귀한 2022-2023 시즌까지 미들블로커 문제로 고전했고 2023년 김수지를 재영입했지만 2024년엔 이주아가 기업은행으로 이적하는 또 다른 악재가 발생했다.

리그 최고 트윈타워 앞세워 챔프전 2연패 도전

이다현이 성공적으로 복귀하면서 흥국생명은 시즌 전 구상했던 강력한 트윈타워를 구축하게 됐다.한국배구연맹

흥국생명은 이주아의 이적으로 약해진 중앙의 공백을 메우기 위해 아시아쿼터 드래프트에서 중국의 황루이레이를 지명했다가 시즌 개막 직전 뉴질랜드 출신의 피치로 교체했다. 그리고 결과적으로 피치 영입은 흥국생명에게 '신의 한 수'가 됐다. 피치는 지난 시즌 이동공격 성공률(52.96%)과 블로킹(세트당 0.82개) 2위를 기록하는 기대 이상의 활약을 선보이며 흥국생명 챔프전 우승의 확실한 '퍼즐'이 됐다.

하지만 흥국생명은 지난 시즌이 끝난 후 우승의 기쁨을 누릴 새도 없이 '김연경의 은퇴'라는 잔인한 현실을 마주하게 됐다. 김연경의 대표팀 은퇴 후 여자배구 대표팀이 국제 대회 경쟁력이 크게 떨어졌던 것처럼 흥국생명 역시 김연경 부재를 실감하며 하위권으로 추락할 수 있다는 위기감이 찾아왔다. 이에 흥국생명은 작년 FA 최대어였던 미들블로커 이다현을 영입하며 피치와 강력한 미들블로커 콤비를 결성했다.

흥국생명은 지난 시즌 미들블로커 부문 베스트7에 선정된 2명을 동시에 보유하게 됐지만 초반엔 다소 삐걱거렸다. 피치가 부상으로 시즌 개막 후 4경기에 결장한 데 이어 1라운드가 끝난 후에는 이다현이 손가락 부상으로 이탈했기 때문이다. 물론 베테랑 미들블로커 김수지가 빈 자리를 메우며 피해를 최소화했지만 중앙의 힘을 앞세워 시즌을 꾸려 나가려 했던 요시하라 감독의 구상에 큰 차질이 생긴 셈이다.

하지만 이다현은 작년 11월 29일 현대건설전에서 손가락 부상을 극복하고 코트에 돌아왔고 흥국생명은 피치와 이다현의 '트윈타워'가 본격적으로 가동된 최근 11경기에서 7승4패를 기록하며 가파른 상승세를 타고 있다. '흥국산성'은 9일 페퍼저축은행전에서도 피치가 블로킹 7개와 함께 66.67%의 성공률로 13득점, 이다현이 서브득점 1개,블로킹 4개를 포함해 10득점을 기록하며 흥국생명의 승리를 견인했다.

부상 후유증을 털어내고 정상 궤도에 오른 피치와 이다현은 이번 시즌 각각 블로킹 1위(세트당 0.84개)와 6위(세트당 0.64개), 속공 1위(52.94%)와 2위(49.51%)를 달리고 있다. 요시하라 감독과 흥국생명 팬들이 기대했던 '흥국산성'이 본격적으로 위력을 발휘하고 있다는 뜻이다. 그리고 피치와 이다현으로 구성된 '흥국산성'이 건재하는 한, 흥국생명은 후반기 상위권 경쟁에 가장 큰 변수가 될 것이다.

여자배구 흥국생명핑크스파이더스 흥국산성 아닐리스피치 이다현

