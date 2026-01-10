11블로킹 합작, 높고 견고한 '흥국산성'의 위용

한국배구연맹

이다현이 성공적으로 복귀하면서 흥국생명은 시즌 전 구상했던 강력한 트윈타워를 구축하게 됐다.흥국생명은 이주아의 이적으로 약해진 중앙의 공백을 메우기 위해 아시아쿼터 드래프트에서 중국의 황루이레이를 지명했다가 시즌 개막 직전 뉴질랜드 출신의 피치로 교체했다. 그리고 결과적으로 피치 영입은 흥국생명에게 '신의 한 수'가 됐다. 피치는 지난 시즌 이동공격 성공률(52.96%)과 블로킹(세트당 0.82개) 2위를 기록하는 기대 이상의 활약을 선보이며 흥국생명 챔프전 우승의 확실한 '퍼즐'이 됐다.하지만 흥국생명은 지난 시즌이 끝난 후 우승의 기쁨을 누릴 새도 없이 '김연경의 은퇴'라는 잔인한 현실을 마주하게 됐다. 김연경의 대표팀 은퇴 후 여자배구 대표팀이 국제 대회 경쟁력이 크게 떨어졌던 것처럼 흥국생명 역시 김연경 부재를 실감하며 하위권으로 추락할 수 있다는 위기감이 찾아왔다. 이에 흥국생명은 작년 FA 최대어였던 미들블로커 이다현을 영입하며 피치와 강력한 미들블로커 콤비를 결성했다.흥국생명은 지난 시즌 미들블로커 부문 베스트7에 선정된 2명을 동시에 보유하게 됐지만 초반엔 다소 삐걱거렸다. 피치가 부상으로 시즌 개막 후 4경기에 결장한 데 이어 1라운드가 끝난 후에는 이다현이 손가락 부상으로 이탈했기 때문이다. 물론 베테랑 미들블로커 김수지가 빈 자리를 메우며 피해를 최소화했지만 중앙의 힘을 앞세워 시즌을 꾸려 나가려 했던 요시하라 감독의 구상에 큰 차질이 생긴 셈이다.하지만 이다현은 작년 11월 29일 현대건설전에서 손가락 부상을 극복하고 코트에 돌아왔고 흥국생명은 피치와 이다현의 '트윈타워'가 본격적으로 가동된 최근 11경기에서 7승4패를 기록하며 가파른 상승세를 타고 있다. '흥국산성'은 9일 페퍼저축은행전에서도 피치가 블로킹 7개와 함께 66.67%의 성공률로 13득점, 이다현이 서브득점 1개,블로킹 4개를 포함해 10득점을 기록하며 흥국생명의 승리를 견인했다.부상 후유증을 털어내고 정상 궤도에 오른 피치와 이다현은 이번 시즌 각각 블로킹 1위(세트당 0.84개)와 6위(세트당 0.64개), 속공 1위(52.94%)와 2위(49.51%)를 달리고 있다. 요시하라 감독과 흥국생명 팬들이 기대했던 '흥국산성'이 본격적으로 위력을 발휘하고 있다는 뜻이다. 그리고 피치와 이다현으로 구성된 '흥국산성'이 건재하는 한, 흥국생명은 후반기 상위권 경쟁에 가장 큰 변수가 될 것이다.