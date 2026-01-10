11블로킹 합작, 높고 견고한 '흥국산성'의 위용

흥국생명이 적지에서 페퍼저축은행을 꺾고 상위권 추격에 박차를 가했다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 9일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 원정 경기에서 세트스코어 3-0(25-20,25-23,32-30)으로 승리했다. 새해 들어 정관장 레드스파크스와 페퍼저축은행을 상대로 승점 6점을 챙긴 흥국생명은 연패에 빠진 2위 현대건설 힐스테이트와의 승점 차이를 2점으로 좁혔다(11승10패).
흥국생명은 레베카 라셈이 서브득점 1개와 블로킹 1개를 포함해 38.64%의 성공률로 19득점을 기록하며 공격을 주도했고 김다은도 42.86%의 성공률로 12득점을 올리며 흥국생명의 승리에 힘을 보탰다. 하지만 이날 흥국생명이 승리를 따낼 수 있는 결정적인 비결은 따로 있었다. 바로 블로킹 11개를 합작하며 중앙을 완벽하게 지배한 아닐리스 피치와 이다현으로 구성된 '흥국산성'의 맹활약 덕분이었다.
약한 미들블로커 때문에 고전했던 흥국생명