SBS에서 터진 '나영석 예능인' 이서진+안유진 케미

▲SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진' SBS

엄청난 현장 인원 + 바쁘게 움직이는 상황 때문에 여전히 매니저 일이 쉽지 않은 두 사람의 업무적 평가는 낙제에 가까웠지만 자식+조카 같은 스타를 위해 동분서주하는 모습 만큼은 안유진 뿐만 아니라 시청자들도 감탄할 만큼 열정 그 자체였다.

특히 '나영석 표 예능인'의 대표격인 이서진+안유진이 한 화면에 처음 등장하는 일이 SBS에서 성사되면서 색다른 재미도 마련했다. '아부지'라는 호칭에 힘입어 보는 내내 흐믓한 미소가 가시지 않을 만큼 좋은 예능적 케미까지 완성되는 등 기대 이상의 웃음이 완성될 수 있었다.



<지구오락실>을 지켜본 덕분에 익숙한 편이었지만 '가수 안유진'을 처음 현장에서 접한 이서진은 정신없이 돌아가는 연말 무대를 멋지게 소화하는 모습에 칭찬을 아끼지 않았다. 뿐만 아니라 당사자 입장에선 민감할 수도 있는 '탈모' 부분에 대한 조심스러운 질문과 대답을 주고 받으면서 드러난 사려 깊은 '마이 스타' 안유진의 태도는 훈훈함을 안겨주기도 했다.

이렇듯 방송사를 뛰어넘는 세계관 통합까지 이뤄내는 <비서진>의 일석이조 기획력은 이번 회차를 기존 방영분 이상의 볼거리로 완성시키는데 적잖게 기여했다. 다양한 연예인들의 일과를 통해 각 회차의 고른 재미를 완성시켜온 <비서진>으로선 후속 시즌 제작이 꼭 이뤄져야 할 당위성을 이번 아이브 안유진 편을 통해 입증한 셈이었다.

