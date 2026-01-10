SBS에서 터진 '나영석 예능인' 이서진+안유진 케미

▲
SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'SBS
빽빽한 일정과 현장 상황 때문에 제대로 식사 조차 못한 안유진을 위해 이서진과 김광규는 어렵게 이른 아침 문을 연 카페를 찾아내고 간단한 먹거리를 마련했다. 그런가 하면 요즘 인기몰이 중인 '두쫀쿠'(두바이 쫀득 쿠키)'가 먹고 싶다는 아이브 멤버들을 위해 생뚱 맞은 일반 쿠키를 두바이 쿠키라고 우기는 등 시트콤 같은 뻔뻔함으로 현장을 웃음바다로 만들었다.
필요에 따라선 현장 멘트 연습을 위해 남자 MC 역할을 맡아 호흡을 맞춰주는 등 다양한 방식으로 '마이 스타'를 위한 보필에도 전력을 쏟았다. 일련의 과정이 진행되는 동안 앞서 출연했던 유노윤호, 올데이 프로젝트 등과의 반가운 재회가 이뤄지는 진기한 상황도 발생했다.
늘 그렇듯이 하루 일정이 끝나면 뒷풀이가 이뤄지는 <비서진> 특성에 맞춰 이번엔 하루 종일 제대로 식사 못한 '한식 입맛' 안유진을 위해 인근 김광규의 자택에서 직접 등갈비 김치찜, 강된장 등을 마련하는 등 푸짐한 저녁을 대접하며 기분 좋게 이번 회차를 마무리 지었다.
방송사를 초월한 '나영석표 예능인'들의 만남