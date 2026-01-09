대작가가 복원한 3살 시절의 기억, 그 희귀한 체험

영화사 진진

<리틀 아멜리> 스틸영화는 우리가 올챙이 시절을 까맣게 잊어버린 후 늘 품고 있던 의문, 자신이 최초로 세상을 지각하고 자기 존재를 깨닫던 찰나에 관해 지극히 환상적인 방법으로 규명하고자 한다. 거창하게 설명할 필요가 없다. 곧 성장하며 어느 틈에 까맣게 잊어버린 '최초'의 체험과 그 찰나의 감각을 복구하고 재현하려는 도전이다.가슴에 손을 얹고 차분히 돌이켜보자. 너무나 당연한 전제, 우리가 자연스레 입에서 끄집어내는 언어와 행동거지는 어떻게 갖추게 된 걸까? 태어나 울음을 터트릴 때 이미 말을 하거나 동작 원리를 터득한 건 아닌 게 분명한데 말이다. 첫걸음, 첫 한마디, 첫 식감, 그 모든 게 지금은 너무나 당연하다는 듯 일상적으로 행해지지만, 그런 모든 것 하나하나가 최초엔 매번 낯설고 경이로운 행위였을 터이다. <리틀 아멜리>는 바로 그 잃어버린 감각과 기억을 되살리는 모험의 기록이다.아이는 자기를 신이라 당연시하며 모든 걸 내려다본다. 세상은 나를 중심으로 움직이는 것처럼 보일 뿐이다. 아이는 자신만의 시선으로 주변을 조망한다. 자기 눈에 보이는 작은 세상이 곧 유일무이한 '세계'다. 세계의 주인은 당연히 나다. 인간이란 존재는 나를 이해할 수 없기에 늘 휘둥그레한 시선으로 조심히 살피며 눈치를 본다. 나는 그들과 아직 소통할 순 없지만, 인간의 눈을 응시하면 그들이 품은 감정을 '시선'을 통해 간파할 수 있다. 마음의 소리로 자기 내면을 표현할 수 있음에도, 내 주변의 '가족'이라 불리는 인간들과 마음먹은 대로 대화하는 건 다른 문제다.갑갑함을 표출하는 유일한 방도는 분노의 울부짖음이다. 그렇게 2살 아이는 울음을 시도 때도 없이 폭발시킨다. 튜브라는 신의 안식처에서 고고하게 형이상학 사유를 일삼던 시절은 종지부를 찍고, 무지몽매한 인간에게 짜증이 가득한 불만의 시간이 도래한다. 그러다 문득, 간격을 좁혀 인간의 곁으로 강림하자 세상이 흥미로운 것들로 가득함을 포착한다. 그렇게 주인공은 신에서 인간으로, 아멜리로 단 1년 사이에 그야말로 격동의 시기를 보낸다. 이만하면 왜 그 시절 그리도 종일 울어댔는지, 가끔 경외감에 찬 눈으로 주변을 돌아봤는지 성인이 된 우리는 그때의 자신을 이해하게 된다.