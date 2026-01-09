대작가가 복원한 3살 시절의 기억, 그 희귀한 체험

여기는 일본, '나'는 '신'으로 태어났다. 눈을 뜨긴 했지만, 딱히 나를 보고 호들갑을 부리는 인간들에게 굳이 반응하지 않기로 했다. 그렇게 주변에 대해 무관심으로 일관하며 2살까지 큐브 안에서 머물기로 했다. 나는 그렇게 스스로를 제한했지만, 내 주위에서 일어나는 소란을 기억하고 있었다. 그러다 문득 스스로 설정한 큐브 바깥으로 나서기로 한다. 하지만 낯설고 이해하기 힘든 것투성이다. 게다가 나를 가족이라 여기는 인간들의 '언어'를 이해하고 마음속으로 능숙하게 구사하는데도 막상 그들과 의사소통은 쉽지 않다. 나는 '분노'의 외침을 질러대기 시작한다.
그렇게 2살 반에 이른다. 처음 보는 할머니가 울부짖는 나에게 초콜릿을 내민다. 그 달콤한 맛은 일순간 나의 분노를 가라앉히는 경이로운 진정효과를 발휘한다. 금단의 쾌락을 맛본 나는 이제 내가 머무는 '궁전'에서 온갖 쾌락을 탐닉하기 시작한다. 그러다 문득 나와 동등한 신적 존재를 만나 그의 이름을 언어로 발화하기에 이른다. 가족들은 나를 얼싸안고 기뻐한다. 그들은 나를 '아멜리'라 부른다. 이제 인간의 언어로 아멜리는 소통을 쌓아간다.
아멜리의 궁전에 새 식구가 들어온다. 가정부 '니시오'다. 2살 반에서 3살로 향하며 비로소 사계절을 지각하고, 궁전을 벗어나 더 너른 '세계'를 경험한다. 생명과 죽음을 체험하며 인간이란 존재의 희로애락을 목격한다. 떠난 이들을 향한 지극한 슬픔과 그리움, 타인을 향한 적대와 불신, 그리고 연민과 사랑을 거치며 아멜리는 신에서 인간의 자리로 강하한다. 아멜리의 다음 자리는 어디일까?
대작가가 복원한 자신의 3살 시절