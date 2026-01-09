100년 버틴 '뉴요커'가 지켜온 한 가지

사이트 전체보기
[넷플릭스 오리지널 리뷰] <뉴요커, 100년의 이야기>

김형욱(singenv)
26.01.09 14:22최종업데이트26.01.09 14:22
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

'뉴요커'라 하면 미국뿐 아니라 세계 최대 도시인 뉴욕시에 거주하는 사람들을 일컫는다. 바쁜 화이트칼라들이 아침 겸 점심으로 브런치를 먹으며 일을 하고, 틈틈이 시간을 쪼개 책을 읽다가 저녁에는 파티를 즐기는 모습이 떠오른다. 선망의 대상이라고 할까. 이러한 이미지는 다양한 매스미디어를 통해 형성됐지만, 그 출발점에는 <더 뉴요커>가 있었다.

<더 뉴요커>는 미국을 대표하는 시사 주간지로, 1925년 2월 <뉴욕 타임스> 기자였던 해럴드 로스가 아내와 함께 창간했다. 지난 100년간 '정론직필'의 대명사로 명성을 쌓아 왔으며, 인터넷 시대로 접어들며 필연적으로 찾아온 위기 속에서도 자존심을 지켜 냈다. 그 결과 오랜 세월 뉴욕과 미국을 넘어 전 세계적인 영향력을 이어 올 수 있었다.

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 〈뉴요커, 100년의 이야기〉는 <더 뉴요커>의 100주년 기념호 제작 과정을 따라가며 과거와 현재, 그리고 미래를 조망한다. 명배우 줄리안 무어가 내레이션을 맡았고, 아카데미 수상자이자 <더 뉴요커>의 오랜 독자로 알려진 마셜 커리 감독이 연출을 맡았다. 치밀하게 들여다보면서도 따뜻한 시선을 잃지 않는 작품이다.

100년간 계속된 <뉴요커>의 시작

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <뉴요커, 100년의 이야기>의 한 장면.
넷플릭스

급변하는 콘텐츠 생태계 속에서, 특히 종이책 생태계, 그중에서도 잡지 시장은 사양 산업의 최전선에 놓여 있다. 보고 듣고 맛보고 즐길 거리가 넘쳐나는 세상에서 "아무도 읽지 않는다"고 말해도 과언이 아니다. 그럼에도 <더 뉴요커>의 100주년은 충분히 기념할 만하며, 다큐멘터리로 다루기에도 손색이 없다.

다큐멘터리는 <더 뉴요커>가 창간된 1920년대 중반 미국으로 거슬러 올라간다. 제1차 세계대전이 끝난 직후, 미국과 유럽은 이른바 '광란의 시대'에 접어든다. 경제·사회·문화 전반에 걸쳐 전례 없는 호황이 이어지던 시기였다. 그때 <더 뉴요커>는 뉴욕의 지적 엘리트 부유층을 겨냥해, 깊이 있고 신랄하면서도 풍자로 가득하지만 정론에 가까운 태도로 출발했다.

이 같은 기조가 100년이 넘도록 유지되고 있다는 점이 핵심이다. 〈뉴요커, 100년의 이야기〉가 전하고자 하는 메시지도 여기에 있다. 어떻게 그 원칙을 한 세기 넘게 지켜 올 수 있었는가, 그리고 앞으로도 이를 유지하기 위해 무엇이 필요한가. 이는 단지 <더 뉴요커>만의 이야기에 그치지 않는다.

히로시마, 레이철 카슨, 인 콜드 블러드까지

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <뉴요커, 100년의 이야기>의 한 장면.
넷플릭스

1940년대 <더 뉴요커>는 저널리즘의 혁신을 이룬다. 1945년 8월 일본 히로시마에 원자폭탄이 투하됐을 때, 대부분의 언론이 폭탄의 위력을 수치로 전하는 데 집중한 반면 존 허시는 실제 피해자들의 경험을 생생하게 묘사했다. 그렇게 탄생한 「히로시마」는 전 세계로 퍼지며 핵무기에 대한 인식을 바꾸었고, 유머와 농담의 잡지였던 <더 뉴요커>는 진지한 저널리즘의 상징으로 거듭났다.

1950년대에는 제2대 편집장 윌리엄 숀의 지휘 아래 논란의 중심에 섰다. 레이철 카슨이 DDT의 위험성을 고발하는 글을 가져왔고, 숀의 전폭적인 지지 속에 대대적으로 다뤄졌다. 이 연재는 사회적 파장을 일으키며 책으로 출간되어 역사적인 베스트셀러가 되었고, 현대 환경 운동의 출발점이 되었다.

1960년대에는 젊은 소설가 제임스 볼드윈에게 원고를 청해, 역사상 가장 영향력 있는 인종 관련 에세이를 실었다. 1980년대에는 트루먼 커포티의 논픽션 소설 <인 콜드 블러드>를 연재해, <더 뉴요커>에 실린 작품 가운데 가장 유명한 글 중 하나로 남겼다.

<더 뉴요커>는 지난 100년 동안 미국 역사의 주요 분기점마다 시대를 선도하는 글을 실어 왔다. 역사를 움직이고 사람들의 인식을 바꾸는 동시에, 오랫동안 이어질 논쟁을 만들어 내기도 했다. 이는 정론을 굽히지 않겠다는 신념을 모든 구성원이 공유했기에 가능했을 것이다.

정록직필의 <뉴요커>가 현재를 살아가는 방법

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <뉴요커, 100년의 이야기> 포스터.
넷플릭스

현재의 <더 뉴요커>는 창간 초기의 유머러스한 톤과 진지한 저널리즘을 모두 흡수해 보여 준다. 연예계 이야기부터 뉴욕 시민들의 삶, 나아가 미국 정치 권력과 세계 분쟁 지역의 전쟁까지 폭넓게 다룬다. 그러니 글이 대체로 어렵게 느껴질 수밖에 없다. 그럼에도 구성원들은 한결같이 그 험한 길을 선택한다.

<더 뉴요커>는 힘겨웠던 1980년대를 지나 1990년대 초 거대 자본에 인수됐다. 이후 제4대 편집장 티나 브라운의 주도로 짧은 기간 대대적인 개혁을 이뤄냈다. 구시대에서 신시대로의 전환이었다. 그리고 1998년 취임한 제5대 편집장 데이비드 램닉이 지금까지 잡지를 이끌고 있다.

다큐멘터리를 자세히 들여다보면, 편집장을 포함해 십수 년에서 수십 년간 재직한 구성원이 상당수임을 알 수 있다. 동시에 새로운 인재들도 끊임없이 유입된다. 신구의 조화가 더없이 이상적이다. 필자들 역시 마찬가지다. 오랜 세월 함께해 온 이들이 있는 한편, 매일같이 쏟아지는 수천, 수만 편의 원고와 카툰 가운데 옥석을 가려내는 작업을 멈추지 않는다.

램닉 편집장의 말처럼 <더 뉴요커>는 흔들림 없이 한 세기를 지나왔다. 그리고 앞으로도 두 번째, 세 번째 세기를 맞이할 수 있을 듯하다. 세상이 아무리 빠르게 돌아가고 자극적인 콘텐츠만을 원한다고 해도, 정론직필의 이야기를 보고 듣고자 하는 이들이 사라지지는 않을 것이기 때문이다.
