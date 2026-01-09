100년 버틴 '뉴요커'가 지켜온 한 가지

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
'뉴요커'라 하면 미국뿐 아니라 세계 최대 도시인 뉴욕시에 거주하는 사람들을 일컫는다. 바쁜 화이트칼라들이 아침 겸 점심으로 브런치를 먹으며 일을 하고, 틈틈이 시간을 쪼개 책을 읽다가 저녁에는 파티를 즐기는 모습이 떠오른다. 선망의 대상이라고 할까. 이러한 이미지는 다양한 매스미디어를 통해 형성됐지만, 그 출발점에는 <더 뉴요커>가 있었다.
<더 뉴요커>는 미국을 대표하는 시사 주간지로, 1925년 2월 <뉴욕 타임스> 기자였던 해럴드 로스가 아내와 함께 창간했다. 지난 100년간 '정론직필'의 대명사로 명성을 쌓아 왔으며, 인터넷 시대로 접어들며 필연적으로 찾아온 위기 속에서도 자존심을 지켜 냈다. 그 결과 오랜 세월 뉴욕과 미국을 넘어 전 세계적인 영향력을 이어 올 수 있었다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 〈뉴요커, 100년의 이야기〉는 <더 뉴요커>의 100주년 기념호 제작 과정을 따라가며 과거와 현재, 그리고 미래를 조망한다. 명배우 줄리안 무어가 내레이션을 맡았고, 아카데미 수상자이자 <더 뉴요커>의 오랜 독자로 알려진 마셜 커리 감독이 연출을 맡았다. 치밀하게 들여다보면서도 따뜻한 시선을 잃지 않는 작품이다.
100년간 계속된 <뉴요커>의 시작