100년 버틴 '뉴요커'가 지켜온 한 가지

▲넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <뉴요커, 100년의 이야기> 포스터. 넷플릭스

현재의 <더 뉴요커>는 창간 초기의 유머러스한 톤과 진지한 저널리즘을 모두 흡수해 보여 준다. 연예계 이야기부터 뉴욕 시민들의 삶, 나아가 미국 정치 권력과 세계 분쟁 지역의 전쟁까지 폭넓게 다룬다. 그러니 글이 대체로 어렵게 느껴질 수밖에 없다. 그럼에도 구성원들은 한결같이 그 험한 길을 선택한다.



<더 뉴요커>는 힘겨웠던 1980년대를 지나 1990년대 초 거대 자본에 인수됐다. 이후 제4대 편집장 티나 브라운의 주도로 짧은 기간 대대적인 개혁을 이뤄냈다. 구시대에서 신시대로의 전환이었다. 그리고 1998년 취임한 제5대 편집장 데이비드 램닉이 지금까지 잡지를 이끌고 있다.



다큐멘터리를 자세히 들여다보면, 편집장을 포함해 십수 년에서 수십 년간 재직한 구성원이 상당수임을 알 수 있다. 동시에 새로운 인재들도 끊임없이 유입된다. 신구의 조화가 더없이 이상적이다. 필자들 역시 마찬가지다. 오랜 세월 함께해 온 이들이 있는 한편, 매일같이 쏟아지는 수천, 수만 편의 원고와 카툰 가운데 옥석을 가려내는 작업을 멈추지 않는다.



램닉 편집장의 말처럼 <더 뉴요커>는 흔들림 없이 한 세기를 지나왔다. 그리고 앞으로도 두 번째, 세 번째 세기를 맞이할 수 있을 듯하다. 세상이 아무리 빠르게 돌아가고 자극적인 콘텐츠만을 원한다고 해도, 정론직필의 이야기를 보고 듣고자 하는 이들이 사라지지는 않을 것이기 때문이다.

