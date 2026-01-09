램파드의 남자가 된 양민혁, 강등권에서 1위팀으로... 득실은?

'한국 축구의 미래' 양민혁이 코번트리 시티에서 새로운 도전에 나선다. 잉글랜드 챔피언십(2부) 코번트리 시티 구단은 지난 7일(한국 시간) 양민혁의 임대 영입을 공식 발표했다.코번트리 시티는 잉글랜드 웨스트 미들랜즈주 코번트리를 연고로 하여 1883년 창단하여 유서깊은 역사를 자랑한다. 1992년 프리미어리그(EPL) 출범 당시 원년멤버였지만 2001년 강등된 이후 아직까지 1부리그 무대를 다시 밟지 못하고 있다. 2010년대에는 3부와 4부리그까지 추락하는 수모를 당하기도 했다.강등 이후 지난 시즌까지 2부에서 최고 성적이 5위에 그쳤던 코번트리는 2025-26시즌 들어 26라운드까지 15승 7무 4패(승점 52)로 1위를 질주하여 25년만의 프리미어리그 복귀를 향한 꿈을 키워가고 있다. 양민혁에게는 QPR(퀸즈파크 레인저스)-포츠머스에 이어 잉글랜드에서 3번째 임대 이적이다.양민혁은 2024년 K리그1 강원 FC에서 고교생 신분으로 당당히 주전으로 활약하며 12골 6도움을 터뜨려 한국 축구의 신성으로 등극했다. 잠재력을 인정받은 양민혁은 이듬해 잉글랜드 토트넘 홋스퍼에 입단하며 불과 18세의 나이에 K리그에서 유럽 빅리그로 직행하는 기록을 세웠다.물론 K리그와 달리 유럽 상위리그 강호인 토트넘에서 양민혁이 당장 출전기회를 얻는 것은 쉽지 않았다. 예상대로 토트넘은 양민혁을 하부리그 챔피언십팀들로 임대시키며 경험부터 쌓게 했다.양민혁은 QPR에서 14경기 2골 1도움, 포츠머스에서 16경기 3골 1도움을 기록하며 나쁘지 않은 활약을 펼쳤다. 지난달 30일 찰튼 애슬레틱전에서는 후반 추가시간에 극적인 원더골(시즌 3호골)을 터뜨리며 강등권과 맞닿아 있던 포츠머스에 값진 승점 3점을 안긴 명장면을 연출하기도 했다.K리그보다 거친 챔피언십 무대에서 피지컬적인 약점으로 인하여 경기력의 기복이 심하다는 단점도 분명했지만, 슈팅센스와 양발 활용능력, 멀티 포지션 소화능력 등의 전술적 장점은 여전히 통한다는 평가를 받았다.양민혁이 거쳐간 QPR와 포츠머스는 챔피언십에서도 중하위권 팀들이었다. 특히 포츠머스는 현재 챔피언십 21위에 그치고 있어서 다음 시즌 3부리그 강등 위기에 놓인 팀이었다. 양민혁은 코번트리에 입단하며 하루아침에 강등권 팀에서 리그 선두팀으로 자리를 옮기게 됐다.양민혁의 코번트리행을 바라보는 팬들의 시선은 기대와 우려가 엇갈린다. 양민혁은 QPR와 포츠머스에서도 안정적인 출전시간을 확보하지는 못했다. 양민혁은 결승골을 터뜨린 이후로 다시 줄곧 벤치를 지켰고 심지어 포츠머스가 큰 점수차로 대패한 경기에서도 출전 기회를 얻지 못했다. 양민혁의 성장세를 지켜보려던 원소속팀 토트넘이 포츠머스와의 임대 계약을 조기 종료한 이유다.그런데 코번트리는 리그 선두팀답게 전력이 더 탄탄하고 선수층이 더 두텁다. 코번트리의 공격진에는 엘리스 심스, 브랜드 토마스 아산테, 하지 라이트 등이 포진하고 있다. 또한 양민혁의 주포지션인 좌우 윙어에는 에프론 메이슨 클라크와 사카모토 타츠히로가 있고, 양민혁과 같은날 크리스털 팰리스로 임대 영입이 확정된 로맹 에세까지 가세하며 가용 자원이 더 풍부해졌다. 코번트리는 리그 26경기에서 벌써 57골로 경기당 2골 이상을 터뜨리는 가공할 화력을 과시하고 있으며 챔피언십 득점 1위에 올라있다.선수에게 임대 이적의 가장 큰 목적은 유의미한 출전시간을 확보하는 것이다. 코번트리의 당면 목표는 다음 시즌 1부 승격이다. 챔피언십은 최상위 1, 2위팀이 자동 승격을 할 수 있다. 코번트리는 플레이오프권인 3위 입스위치 타운과 승점 8점차로 아직 안심할 단계는 아니다. 현재 좋은 흐름을 이어가고 있는 코번트리가 굳이 후반기 큰 변화를 감수하며 양민혁처럼 다른 팀에서 임대해온 어린 유망주에게 얼마나 출전시간을 부여할지는 미지수라는 우려다.다만 양민혁의 영입이 다름 아닌 감독의 강력한 요청으로 성사되었다는 사실은 기대해볼만한 대목이다. 현재 코번트리의 사령탑은 잉글랜드 축구의 전설로 꼽히는 프랭크 램파드 감독이다. 그는 현역 시절인 EPL 명문 첼시와 잉글랜드 대표팀의 핵심선수로 활약했던 전설적인 미드필더 출신이다.감독으로서는 친정팀 첼시를 비롯하여 더비 카운티, 에버튼 등 여러 팀의 지휘봉을 잡았으나 번번이 실패를 맛봤다. 하지만 램파드 감독은 지난 시즌 하위권을 맴돌던 코번트리에 부임해 돌풍을 이끌면서 팀을 5위에 올려놓았다. 승격 플레이오프에서 패배를 해 아쉬움을 겪었지만, 올 시즌에는 압도적인 성적으로 코번트리를 1위에 올려놓으며 지도력에 대한 재평가를 받고 있다.양민혁은 코번트리와 협상하면서 램파드 감독과 직접 면담을 가졌고, 이 만남이 이적을 결정하는데 큰 영향을 미쳤다고 밝혔다. 양민혁은 코번트리 임대 확정 이후 구단이 공식채널을 통하여 공개한 소개 영상에서 "램파드 감독님이 나를 어떻게 활용할지, 팀에 어떻게 적응할지 명확히 설명해준 것이 확신을 줬다"고 밝혔다.램파드 감독으로서는 코번트리에 멀티 공격자원은 풍부한 편이지만, 상대적으로 스피드와 드리블에 특화된 전문 윙어가 다소 부족하다는 것이 양민혁 영입을 결정한 배경으로 꼽힌다. 양민혁이 당장은 로테이션 자원으로 경쟁을 펼쳐야하겠지만, 램파드 감독의 공격축구 하에서 수비가담과 체력적 부담을 덜고 윙어로서의 공격적 재능에 집중할 수 있다면 더 좋은 모습을 보여줄 가능성도 있다.양민혁은 코번트리 입단 소개 영상에서 '함께 뛰었던 선수 중 가장 뛰어난 선수'로는 토트넘과 국가대표팀의 대선배였던 손흥민을, '축구선수로서의 롤모델'은 필 포든(맨체스터 시티)을 각각 꼽았다. 손흥민은 설명이 필요없는 EPL 역대 최고의 아시아 선수이고, 포든은 뛰어난 테크닉과 온더볼 해결능력을 지닌 EPL 최고의 테크니션이다. 앞으로 양민혁이 두 선수의 장점을 모두 합친 선수로 진화하는 것은 많은 축구 팬들이 기대하는 미래일 것이다.