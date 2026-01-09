일본 버블경제 붕괴가 가져온 비극, 세 청춘을 겨냥하다

㈜플레이그램

영화 <어리석은 자는 누구인가> 스틸영화 <어리석은 자는 누구인가>는 이와이 슌지의 조감독이었던 나가타 코토 감독의 섬세한 연출이 돋보이는 작품이다. 세 청춘의 어두운 그림자를 좇는 누아르풍을 따르면서도 의리 이상의 감정 변화를 품는 기교가 드라마틱하다. 실제 20대 초반의 지인이 겪을 일을 계기로 젊은 층의 범죄 연루와 재기에 대해 고민했다고 밝힌 감독은 이야기의 힘을 믿어 의심치 않았다.니시오 준의 동명 소설을 원작으로 하며, 영화 <한 남자>의 무카이 코스케가 각색에 참여했다. 지난 30회 부산국제영화제에서 세 배우가 '부산 어워드 배우상'을 받으며 화제를 모았다.영화를 이해하기 위해서는 2020년대 이후 일본의 사회문제로 대두되는 '토요코 키즈'를 살펴볼 필요가 있다. 이들의 양산 배경에는 버블경제의 붕괴로 가정 내 경제적 체계도 함께 무너진 부모 세대가 있다. 부모의 가난은 자녀에게 전가되어 양극화를 만들었다. 열심히 일해도 가난은 개선되지 않고 밝은 미래를 약속하지 않았다. 30여 년간 악순환이 반복되자 마치 늪에 빠진 것처럼 헤어 나올 의지조차 사라진 사람들이 많아졌다.가정, 집은 더 이상 울타리가 되어주지 못했다. 유약한 청소년은 집 밖으로 나왔다. 토요코 키즈는 대략 가부키초의 극장 주변 골목인 토요코에서 활동하는 무리를 일컫는데 한국의 가출팸과 비슷하다. 화려한 도시, 깨끗한 일본의 어두운 속내다. 가정과 학교에서 충분히 보호받지 못한 청소년은 쉽게 범죄에 빠진다. SNS를 통해 서로를 찾고 공동체를 만들며 지속적이기보다 파편화된 양상으로 불안정한 관계를 형성한다. 일본 사회는 이들을 제대로 인솔하고 보호하지 못한 채 사회문제로 키웠고, 악순환이 반복되고 있다.