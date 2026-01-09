사이트 전체보기
"앨범이 완성됐다"... 팝의 황제, 브루노 마스가 돌아온다

"앨범이 완성됐다"... 팝의 황제, 브루노 마스가 돌아온다

정규 4집 발표 확정한 브루노 마스

이현파(hyunpa2)
26.01.09 13:46최종업데이트26.01.09 13:46
팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)의 네번째 정규 앨범
팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)의 네번째 정규 앨범워너뮤직코리아

"나의 앨범이 완성됐다"
(My Album Is Done)

지난 1월 6일, 브루노 마스(Bruno Mars)의 공식 X를 통해 알린 복귀 선언이다.

한국인이 사랑하는 팝스타, 브루노 마스가 10년 만의 솔로 정규 앨범으로 돌아온다. 브루노 마스는 오는 2월 27일 자신의 네 번째 솔로 정규 앨범 < The Romantic >을 발표할 예정이다. 앨범 발매에 앞선 1월 9일, 새 앨범의 선공개 곡 역시 발표될 예정이다.

브루노 마스가 정규 앨범을 발표하는 것은 2016년 발표한 < 24K Magic > 이후로 처음이다. 브루노 마스는 이 앨범으로 2018 그래미 어워드에서 켄드릭 라마, 로드 등을 제치고 올해의 앨범상을 받았던 바 있다. 이후 브루노 마스는 2021년 싱어송라이터 앤더슨 팩과 함께 70년대 소울과 펑크를 재조명한 슈퍼 그룹 실크 소닉(Silk Sonic)으로 활동했고, 이 앨범의 수록곡 'Leave The Door Open'은 그래미 올해의 노래상과 올해의 레코드상의 주인공이 되었다.

레이디 가가와 함께 부른 노래 'Die With A Smile'은 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐으며 그래미 어워드 최우수 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상을 받았다. 발매 2년에 가까워지고 있는 지금까지 차트 상위권에 올라 있는 곡이기도 하다. 2024년 가을 발표한 블랙핑크 로제와의 듀엣곡 '아파트(APT.)'는 2025년 최고의 히트곡으로 우뚝 섰다. 애플 뮤직 기준 2025년 세계에서 가장 많이 스트리밍된 곡으로 기록되었으며, 지금까지 스포티파이에서 22억 회 이상의 스트리밍을 기록했다. 또한 오는 2월 열리는 제68회 그래미 어워드의 주요 부문인 최우수 노래상, 최우수 레코드상 후보 등에 오르기도 했다.

오는 2월 27일 네번째 정규 앨범 을 발표하는 브루노 마스(Bruno Mars)
오는 2월 27일 네번째 정규 앨범 을 발표하는 브루노 마스(Bruno Mars)워너뮤직코리아

데뷔 16년차 브루노 마스는 팝 가수로서 이룰 수 있는 모든 것을 이룬 존재다. 2014년 NFL 슈퍼볼 하프타임쇼의 단독 헤드라이너로 공연하며 슈퍼스타의 존재감을 일찍부터 입증했으며, 스포티파이 역사상 최초로 월간 청취자 1억 5000만명을 돌파한 아티스트가 되었다. 2010년대 가장 많은 빌보드 핫 100 차트 1위 곡을 배출한 남자 가수로도 기록되었다. 지금까지 그래미 어워드에서 16개의 트로피를 거머쥐었다.

그의 이름은 한국인들에게도 유독 친숙하다. 지난 2023년 6월 펼친 단독 내한 공연에서는 이틀간 약 10만 명 가량의 관객을 동원했다. 'Uptown Funk', 'When I Was Your Man'. 'Die With A Smile' 등 그가 부른 많은 곡들이 한국 대중 사이에서 폭넓은 사랑을 받았다. 데뷔 앨범에 실린 'Marry You'는 지금까지 대한민국 전역의 결혼식에서 울려퍼지는 테마곡이다. '아파트'와 함께 그 위상은 더욱 공고해졌다.

브루노 마스는 마이클 잭슨에 가장 가까이 닿아 있는 팝스타라는 평가를 받는다. 절륜한 가창력은 물론 유연한 춤실력, 그리고 기타와 피아노, 드럼 등 온갖 악기를 다룰 수 있는 연주력과 작사 작곡 능력을 두루 보유한 그에게 '21세기 팝의 황제'라는 칭호는 모자라지 않다. 40대가 된 이후 처음으로 발표하는 정규 앨범, < The Romantic >에서 어떤 것을 보여줄지에 대한 기대가 커진다. 여러 프로젝트 활동을 통해 흥행력을 입증한 그가 오랜만의 솔로 앨범에선 어떤 성과를 이뤄낼지에도 관심이 집중된다. 한편 이번 앨범의 발매를 앞두고 한정 수량으로 제작된 넘버링 바이닐 역시 사전 예약에 돌입했다.
브루노마스 아파트

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이현파 (hyunpa2) 내방

대중 음악과 공연,영화, 책을 좋아하는 사람

이 기자의 최신기사 '뮤직비디오 시대' 연 MTV, 스트리밍에 밀려 역사 속으로...