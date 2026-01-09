"앨범이 완성됐다"... 팝의 황제, 브루노 마스가 돌아온다

▲
팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)의 네번째 정규 앨범
"나의 앨범이 완성됐다"
(My Album Is Done)
지난 1월 6일, 브루노 마스(Bruno Mars)의 공식 X를 통해 알린 복귀 선언이다.
한국인이 사랑하는 팝스타, 브루노 마스가 10년 만의 솔로 정규 앨범으로 돌아온다. 브루노 마스는 오는 2월 27일 자신의 네 번째 솔로 정규 앨범 < The Romantic >을 발표할 예정이다. 앨범 발매에 앞선 1월 9일, 새 앨범의 선공개 곡 역시 발표될 예정이다.
브루노 마스가 정규 앨범을 발표하는 것은 2016년 발표한 < 24K Magic > 이후로 처음이다. 브루노 마스는 이 앨범으로 2018 그래미 어워드에서 켄드릭 라마, 로드 등을 제치고 올해의 앨범상을 받았던 바 있다. 이후 브루노 마스는 2021년 싱어송라이터 앤더슨 팩과 함께 70년대 소울과 펑크를 재조명한 슈퍼 그룹 실크 소닉(Silk Sonic)으로 활동했고, 이 앨범의 수록곡 'Leave The Door Open'은 그래미 올해의 노래상과 올해의 레코드상의 주인공이 되었다.
레이디 가가와 함께 부른 노래 'Die With A Smile'은 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐으며 그래미 어워드 최우수 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상을 받았다. 발매 2년에 가까워지고 있는 지금까지 차트 상위권에 올라 있는 곡이기도 하다. 2024년 가을 발표한 블랙핑크 로제와의 듀엣곡 '아파트(APT.)'는 2025년 최고의 히트곡으로 우뚝 섰다. 애플 뮤직 기준 2025년 세계에서 가장 많이 스트리밍된 곡으로 기록되었으며, 지금까지 스포티파이에서 22억 회 이상의 스트리밍을 기록했다. 또한 오는 2월 열리는 제68회 그래미 어워드의 주요 부문인 최우수 노래상, 최우수 레코드상 후보 등에 오르기도 했다.