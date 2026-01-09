"앨범이 완성됐다"... 팝의 황제, 브루노 마스가 돌아온다

▲오는 2월 27일 네번째 정규 앨범 을 발표하는 브루노 마스(Bruno Mars) 워너뮤직코리아

데뷔 16년차 브루노 마스는 팝 가수로서 이룰 수 있는 모든 것을 이룬 존재다. 2014년 NFL 슈퍼볼 하프타임쇼의 단독 헤드라이너로 공연하며 슈퍼스타의 존재감을 일찍부터 입증했으며, 스포티파이 역사상 최초로 월간 청취자 1억 5000만명을 돌파한 아티스트가 되었다. 2010년대 가장 많은 빌보드 핫 100 차트 1위 곡을 배출한 남자 가수로도 기록되었다. 지금까지 그래미 어워드에서 16개의 트로피를 거머쥐었다.



그의 이름은 한국인들에게도 유독 친숙하다. 지난 2023년 6월 펼친 단독 내한 공연에서는 이틀간 약 10만 명 가량의 관객을 동원했다. 'Uptown Funk', 'When I Was Your Man'. 'Die With A Smile' 등 그가 부른 많은 곡들이 한국 대중 사이에서 폭넓은 사랑을 받았다. 데뷔 앨범에 실린 'Marry You'는 지금까지 대한민국 전역의 결혼식에서 울려퍼지는 테마곡이다. '아파트'와 함께 그 위상은 더욱 공고해졌다.



브루노 마스는 마이클 잭슨에 가장 가까이 닿아 있는 팝스타라는 평가를 받는다. 절륜한 가창력은 물론 유연한 춤실력, 그리고 기타와 피아노, 드럼 등 온갖 악기를 다룰 수 있는 연주력과 작사 작곡 능력을 두루 보유한 그에게 '21세기 팝의 황제'라는 칭호는 모자라지 않다. 40대가 된 이후 처음으로 발표하는 정규 앨범, < The Romantic >에서 어떤 것을 보여줄지에 대한 기대가 커진다. 여러 프로젝트 활동을 통해 흥행력을 입증한 그가 오랜만의 솔로 앨범에선 어떤 성과를 이뤄낼지에도 관심이 집중된다. 한편 이번 앨범의 발매를 앞두고 한정 수량으로 제작된 넘버링 바이닐 역시 사전 예약에 돌입했다.

