'FA 1년 계약' 김상수, '베테랑 가치' 증명할까

롯데 자이언츠

현역 홀드 2위(140개)를 기록 중인 김상수는 8일 롯데와 1년 3억 원에 FA계약을 체결했다.사실 대부분의 구단들은 선발이든 불펜이든, 한 살이라도 젊은 투수들을 선호한다. 하지만 한 경기에서 적게는 80개, 많으면 100개 이상의 공을 던져야 하는 선발투수와 달리 불펜투수들은 몸 관리만 잘하면 상대적으로 오랜 기간 동안 선수 생활을 이어갈 수 있다. 실제로 작년에는 젊은 투수들을 능가하는 성적을 올리며 각 팀의 필승조로 활약했던 베테랑 불펜투수들의 활약이 유난히 돋보인 시즌이었다.나이에 상관없이 현존하는 KBO리그 최고의 불펜 투수는 최근 2년 연속 홀드왕에 올랐던 노경은(SSG)이다. 2021 시즌이 끝나고 롯데에서 방출될 때까지만 해도 은퇴가 임박해 보였던 노경은은 SSG 이적 후 2022년 12승으로 한국시리즈 우승에 기여했고, 2023년부터 작년까지 3년 연속 30홀드를 기록했다. 더욱 놀라운 사실은 불펜 변신 후 3년 동안 노경은이 등판한 경기가 230경기나 된다는 점이다.극적인 재기 스토리라면 LG의 필승 셋업맨 김진성도 노경은에 결코 뒤지지 않는다. 2021 시즌이 끝나고 NC 다이노스에서 방출된 김진성은 2022년 LG 이적 후 최근 4년 동안 296경기에 등판해 20승93홀드를 기록했다. 특히 김진성은 LG 이적 후 해마다 홀드 개수가 점점 늘어나 작년에는 홀드 공동 2위(33개)에 올랐고 LG 유니폼을 입고 출전한 한국시리즈 6경기에서 단 1점도 내주지 않고 3홀드를 적립했다.LG와 삼성에서 선발과 불펜을 오가며 좋은 활약을 선보였던 잠수함투수 우규민이 2023년11월 2차 드래프트를 통해 kt 위즈로 이적할 때만 해도 야구팬들은 은퇴를 앞둔 투수의 마지막 행선지가 될 거라고 평가했다. 하지만 우규민은 이적 첫 시즌 45경기에 등판해 4승1패1세이브4홀드2.49를 기록하며 건재를 보여줬고 작년에도 53경기에서 1승2패9홀드2.44의 좋은 성적을 올리며 '베테랑의 힘'을 과시했다.2007년 삼성에 입단해 '원클럽맨'으로 활약하고 있는 백정현은 2021년 14승을 따내며 좌완 에이스로 떠오른 후 4년 36억 원에 FA계약을 맺었지만, 첫 3년 동안 활약은 기대에 미치지 못했다. 하지만 백정현은 작년 6월 초 어깨 부상으로 시즌을 일찍 마감하기 전까지 29경기에서 2승1세이브3홀드1.95로 눈부신 투구를 선보였다. 작년 시즌이 끝나고 2번째 FA 자격을 얻은 백정현은 진정한 부활을 위해 FA신청을 포기했다.2006년 신인 드래프트 2차2라운드 전체15순위로 삼성에 입단한 김상수는 2009시즌이 끝나고 KBO리그 전체를 떠들썩하게 했던 히어로즈의 '주력선수 3인 트레이드'에 포함되면서 히어로즈로 이적했다.김상수는 히어로즈 이적 후 꾸준히 기회를 얻었지만 1군에서 좀처럼 자리를 잡지 못했다. 실제로 김상수는 히어로즈가 창단 첫한국시리즈에 진출한 2014년 16경기, 2015년에는 단 2경기 등판에 그쳤다.하지만 김상수는 2016년 67경기에 등판해 21홀드를 기록하면서 히어로즈의 핵심 불펜투수로 성장했고 2017년 15세이브9홀드,2018년 18세이브14홀드를 기록하는 등 마무리와 셋업맨을 오가며 좋은 활약을 펼쳤다. 그리고 히어로즈의 스폰서가 키움증권으로 바뀐 2019년, 김상수는 67경기에서 3승5패40홀드3.02의 성적을 올리며 현재까지도 깨지지 않고 있는 KBO리그 한 시즌 최다홀드 기록을 세웠다.김상수는 2020 시즌이 끝나고 '사인 앤 트레이드' 를 통해 SSG로 이적했지만 SSG에서 활약한 2년 동안에는 58경기에서 7세이브5홀드에 그치며 기대에 한참 미치지 못했다. 2022 시즌이 끝나고 SSG에서 방출된 김상수는 2022년11월 롯데로 이적했고 이적 첫 시즌 67경기에 등판해 4승2패1세이브18홀드3.12로 부활에 성공하며 2024년2월 롯데와 계약 기간 2년, 총액 6억 원에 비FA 다년계약을 체결했다.김상수는 2024 시즌에도 74경기에 등판해 8승4패2세이브17홀드4.15를 기록하며 롯데의 필승조로 제 역할을 톡톡히 해줬다. 하지만 트레이드를 통해 신인왕 출신 정철원이 합류하고 최준용이 긴부상에서 돌아왔으며 2년 차 좌완 정현수가 성장한 작년에는 45경기에서 1패2세이브3홀드6.38에 그치며 실망스런 성적을 기록했다. 두 번째 FA를 앞둔 시즌이었기 때문에 김상수로서는 아쉬움이 더욱 클 수 밖에 없었다.시즌이 끝나고 FA를 신청한 김상수는 두 달 넘게 계약 소식이 없다가 8일 롯데와 1년3억 원에 계약했다. 롯데 이적 후 2년 동안 보여준 활약을 고려하면 다소 아쉬운 규모지만 FA를 앞둔 작년 시즌에 워낙 부진했기 때문에 더 좋은 조건을 요구하기 힘들었다. 이제 김상수는 올 시즌 활약을 통해 롯데에게 더 많은 승리를 안겨주며 노경은과 김진성, 우규민 같은 베테랑 투수들처럼 야구팬들에게 자신의 가치를 증명해야 한다.