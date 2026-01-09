'전종서·한소희' 간절하게 만든 여성 버디물의 결정적 매력

플러스엠 엔터테인먼트

영화 속에서는 전종서, 한소희의 워맨스가 돋보이지만 정영주와 김신록이 맞붙는 중년 카리스마 대결도 인상적이다.



극 중 정영주는 절대악 토사장(김성철)의 오른팔이자 잔혹한 해결사 황소로 분해 강렬한 비주얼을 선보였다. 정영주는 김신록과 호흡을 곱씹으며 "첫 만남부터 강렬했다. 협소한 공간에서 제가 재떨이로 맞는 장면부터 촬영하게 되었다. 리허설 없이 한 슛에 촬영했고 한 번에 쏟아내려 했다. 황소로 현장에 있으니 맞으면서도 기분 좋은 쾌감이 전해졌다. 평소 좋아했던 신록씨의 눈을 쳐다보며 저 혼자 연애하는 느낌으로 연기했다"라고 말해 웃음을 유발했다.



김신록은 미선과 도경이 오랜만에 찾아오자 흐릿했던 삶의 고삐는 다시 움켜쥐는 가영을 연기했다. 그는 "선배님과 두 장면을 함께 했다. 영주 선배님이 짧은 헤어스타일과 가죽점퍼로 저를 노려 보고 들어오시는데 저도 맞대응을 해야만 했다. 다급히 얼음을 씹어 먹으며 그 에너지에 밀리지 않으려고 했다"며 "또한 물리적으로 제가 끌어안고 있던 장면에서 몸을 던지며 연기하는 선배님을 보며 멋지다고 생각했다"며 정영주와 호흡을 회상했다.



그러면서 유사가족의 독특한 분위기를 풍기는 가영의 포지션을 구축하는데 공들였다고 전했다. 그는 "설정상 일반적인 모녀 관계가 아니다. 짧은 만남으로도 강렬하고 설득력 있게 만들어 가는 데 초점을 맞추었다. 특히 전종서, 한소희 두 배우가 한 프레임에서 움직이는 모습을 지켜보는 쾌감과 재미가 있었다. 영화 자체의 익숙한 포맷을 두 분의 신선하면서도 레트로한 매력으로 채웠다"며 칭찬을 아끼지 않았다.



한편, 영화 < 프로젝트 Y >는 악의 근원 토사장을 연기한 김성철을 비롯해, 걸그룹 오마이걸의 유아의 첫 배우 도전작이다. 뮤지컬 계의 스타 이재균은 이환 감독과 <박화영>에 이어 다시 한번 호흡을 맞췄다. 화려한 도시 이면의 어두운 욕망이 돈과 금괴로 상징되며 서로 쫓고 쫓기는 추적을 108분의 러닝타임에 녹여 냈다. 하이텐션으로 끌고 가는 이야기의 속도감과 강렬한 여성 서사의 쾌감이 감각적인 음악과 더불어 발현되는 범죄 오락 영화다. 개봉은 오는 1월 21일이다.

영화 <프로젝트 Y> 스틸컷<박화영>, <어른들은 몰라요>를 연출한 이환 감독의 첫 상업영화 도전작이다. 제50회 토론토국제영화제 초청, 런던아시아영화제 작품상을 받은 바 있으며, 제30회 부산국제영화제를 통해 국내 관객과 미리 만났다.세 번째 연출작의 시작을 두고 이환 감독은 "인간 욕망의 궁금증에서 비롯되었다. 또 다른 욕망에 눈을 뜨고, 욕망으로 인해 성장해 나가는 구조를 짜게 되었다. 이야기의 살을 붙이다 보니 캐릭터 열전처럼 느껴졌고, 배우들의 좋은 연기를 볼 수 있어 행복했다"라며 연출 계기를 밝혔다.여성 캐릭터의 거친 면모가 전작들의 연장선처럼 보이면서도 화류계를 배경으로 한 것에 대해 "미선과 도경, 가영(김신록)으로 이루어진 (일종의) 가족 서사라고 생각했다. 가영의 희생으로 모녀 사이의 관계성을 내포하려 했다. 전작들에서 다뤘던 주제이기도 하다. 상업영화에서 다시 한번 다루면서 더 많은 관객과 소통하고 싶었다"고 말했다. 이어 "어두운 밤이 생각났다. 두 여성이 몸담은 밤의 공간이 인간 군상의 집결지처럼 느껴졌고, 거기에서 파생된 캐릭터들을 영화에 녹여냈다"고 설명했다.극이 진행될수록 욕망을 화두로 직진하는 일곱 인물의 위험한 선택을 지켜보는 쫄깃함도 배가된다. 이환 감독은 "생존조차도 욕망으로 읽혔다"며 "전종서, 한소희라는 두 배우의 조합이라 가능했던 이야기"라고 전했다.그는 "시나리오 쓸 때부터 두 분을 떠올렸고 대체불가였다. 용기 내 시나리오를 전달했는데 첫 만남에 흔쾌히 승낙해 주었다. 전작들에서 다뤘던 결핍 많은 캐릭터와 색깔은 다르지만 비슷한 정서와 감정을 발현하려고 했다. 좋은 배신감과 두 배우로부터 얻는 설득력을 욕심냈다"고 설명했다.< 프로젝트 Y >의 중축인 한소희와 전종서는 동갑내기이자 연예계 절친으로 캐스팅 소식부터 주목받았다.출연 계기를 두고 한소희는 "겉으로는 강해 보이나 연약한 미선의 이면이 매력적으로 다가왔다. 또래 배우와 영화를 이끌어 나간다는 점과 선배님들의 캐스팅 소식에 선택하지 않을 수 없었다"고 말했다. 이어 전종서는 "여성 버디물이라는 장르가 매력적이었다. 대본은 읽다 보니 도경의 숨은 매력을 찾아서 연기로 표현해 보고 싶은 마음이 커졌다"고 답했다.인상적인 장면에 대해 전종서는 "여성 캐릭터로 만들어지기 쉽지 않은 장르와 보기 드문 캐릭터를 담은 영화에 참여한 것만으로도 큰 의미다. 이러한 이야기가 상업영화로서 관객에게 어떻게 보일지 궁금하다. 오늘처럼 추운 날 촬영했다. 영화 제작이 힘든 시기에 모두가 간절한 마음으로 만들었다"고 말했다.