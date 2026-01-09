'전종서·한소희' 간절하게 만든 여성 버디물의 결정적 매력

▲
영화 <프로젝트 Y> 스틸컷
<박화영>, <어른들은 몰라요>를 연출한 이환 감독의 첫 상업영화 도전작이다. 제50회 토론토국제영화제 초청, 런던아시아영화제 작품상을 받은 바 있으며, 제30회 부산국제영화제를 통해 국내 관객과 미리 만났다.
세 번째 연출작의 시작을 두고 이환 감독은 "인간 욕망의 궁금증에서 비롯되었다. 또 다른 욕망에 눈을 뜨고, 욕망으로 인해 성장해 나가는 구조를 짜게 되었다. 이야기의 살을 붙이다 보니 캐릭터 열전처럼 느껴졌고, 배우들의 좋은 연기를 볼 수 있어 행복했다"라며 연출 계기를 밝혔다.
여성 캐릭터의 거친 면모가 전작들의 연장선처럼 보이면서도 화류계를 배경으로 한 것에 대해 "미선과 도경, 가영(김신록)으로 이루어진 (일종의) 가족 서사라고 생각했다. 가영의 희생으로 모녀 사이의 관계성을 내포하려 했다. 전작들에서 다뤘던 주제이기도 하다. 상업영화에서 다시 한번 다루면서 더 많은 관객과 소통하고 싶었다"고 말했다. 이어 "어두운 밤이 생각났다. 두 여성이 몸담은 밤의 공간이 인간 군상의 집결지처럼 느껴졌고, 거기에서 파생된 캐릭터들을 영화에 녹여냈다"고 설명했다.
극이 진행될수록 욕망을 화두로 직진하는 일곱 인물의 위험한 선택을 지켜보는 쫄깃함도 배가된다. 이환 감독은 "생존조차도 욕망으로 읽혔다"며 "전종서, 한소희라는 두 배우의 조합이라 가능했던 이야기"라고 전했다.
그는 "시나리오 쓸 때부터 두 분을 떠올렸고 대체불가였다. 용기 내 시나리오를 전달했는데 첫 만남에 흔쾌히 승낙해 주었다. 전작들에서 다뤘던 결핍 많은 캐릭터와 색깔은 다르지만 비슷한 정서와 감정을 발현하려고 했다. 좋은 배신감과 두 배우로부터 얻는 설득력을 욕심냈다"고 설명했다.
< 프로젝트 Y >의 중축인 한소희와 전종서는 동갑내기이자 연예계 절친으로 캐스팅 소식부터 주목받았다.
출연 계기를 두고 한소희는 "겉으로는 강해 보이나 연약한 미선의 이면이 매력적으로 다가왔다. 또래 배우와 영화를 이끌어 나간다는 점과 선배님들의 캐스팅 소식에 선택하지 않을 수 없었다"고 말했다. 이어 전종서는 "여성 버디물이라는 장르가 매력적이었다. 대본은 읽다 보니 도경의 숨은 매력을 찾아서 연기로 표현해 보고 싶은 마음이 커졌다"고 답했다.
인상적인 장면에 대해 전종서는 "여성 캐릭터로 만들어지기 쉽지 않은 장르와 보기 드문 캐릭터를 담은 영화에 참여한 것만으로도 큰 의미다. 이러한 이야기가 상업영화로서 관객에게 어떻게 보일지 궁금하다. 오늘처럼 추운 날 촬영했다. 영화 제작이 힘든 시기에 모두가 간절한 마음으로 만들었다"고 말했다.
