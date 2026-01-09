'포스트 오승환' 꿈꾸는 조병현, 국대 마무리로 도약할까?

케이비리포트

SSG 조병현의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)과거에는 심판 성향에 따라 볼로 판정받았을 높은 코스가 ABS 도입 후 정확히 스트라이크로 인정받으면서, 높은 타점에서 내리꽂는 조병현의 강력한 하이 패스트볼은 타자들에게 공포의 대상이 됐다. 시즌 피안타율(0.179)보다 1할 이상 낮은 높은 코스 피안타율 수치는 조병현이 왜 ABS 시대의 최강 마무리임을 단적으로 입증한다.하지만 조병현은 이에 안주하지 않고 포크볼 연마에 매진하고 있다. 리그 마무리 투수 중 최상급이라 평가받는 패스트볼을 뒷받침할 확실한 결정구로 포크볼이 장착된다면, 그의 롤모델인 오승환의 전성기와 같이 '등판하면 경기 끝'이라는 압도적인 위압감을 재현할 수 있을 것으로 예상된다.지난해 K-베이스볼 시리즈에서의 부진도 성장의 밑거름이 됐다. 지난 한일전에서의 제구 난조를 체력 저하와 공인구 적응 문제로 분석한 조병현은 9일부터 시작되는 사이판 캠프에 합류했다. 이 캠프를 통해 류현진(한화) 등 대선배들의 투구 노하우를 전수받는 것을 목표로 한 조병현은 3월에 열릴 WBC 최종 엔트리 합류를 정조준하고 있다.