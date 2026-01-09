청와대 근처가 집일 때 벌어지는 일

▲청와대 건너 붉은 벽돌집포스터 드림팩트엔터테인먼트

독특한 시각과 답답한 판단들



다만 아쉬운 구석이 상당하다. 장편 다큐임에도 명확한 초점 없이 러닝타임을 소진하는 대목이 무엇보다 그렇다. 분명한 문제를 겨냥하고 있음에도 카메라를 들고 문제의 근원으로, 이를테면 집회현장이나 그를 허용하는 관계단체, 법원 등으로 전혀 나아가지 않는다. 그저 집 안에 머물러 가족의 얼굴을 찍고 창밖을 바라볼 뿐이다. 길게 이어지는 가족들의 인터뷰와 그들이 소일하는 모습이 필요했던 것인지도 이해하기 어렵다. 가족의 일상과 생각을 담은 홈비디오와 청와대 근처 사는 주민의 불편을 담은 브이로그 사이에서 의식 있는 다큐의 지점을 얼마 확보하지 못한다.



핵심이 되는 소음을 구체적으로 측정한다거나 관객 앞에 그 불편을 충실히 전달하려는 시도 또한 전무하다. 그리하여 관객은 소음을 느끼는 화면 속 인물들의 말과 태도로 불편을 짐작할 뿐, 직접 소음의 고통을 체감하지 못한다. 충분히 가능했을 작업을 아예 하지 않음으로써 영화가 담은 감각의 폭이 좁아졌다.



감독은 수시로 전면에 등장하고 제 감성이나 감정을 적극적으로 드러냄에도 뚜렷하게 어떤 역할을 하지 않는다. 도리어 등장하는 다른 가족은 대체로 담담하고 수용적인 태도를 견지하는 반면, 감독 자신이 가장 튀고 극적인 반응이라 관객이 영화가 평균적이며 합당한 주장을 하는 것인지 의구심이 든다. 감독 스스로를 전면에 내세워 감정을 보이기 보다는 보다 사려 깊게 실재하는 불편을 전하기 위한 마땅한 장치들을 고심해야 하지 않았을까.



마지막으로 영화의 제목이기도 한 '붉은 벽돌집'이 화면에 거의 담기지 않는단 점도 아쉽다. 전반적으로 신마다 촬영분의 미학적 기복이 매우 크기도 하거니와, 집이 상당한 비중을 차지함에도 그 외관을 관객에게 효과적으로 전달하기 위한 고민이 보이지 않아 아쉽다. 이 같은 고려가 있었다면 작품은 지금보다 훨씬 나은 영화가 되었을 테다.



그럼에도 불구하고 <청와대 건너 붉은 벽돌집>은 유의미한 지점을 밟고 있다. 한국 민주주의의 지나온 역사, 여전히 풀지 못하고 더욱 심해지기까지 하는 갈등, 소란은 커지지만 소통은 되지 않는 현실까지를 알도록 한다. 누구에게 일방적으로 감내하도록 하는 고통은 과연 마땅한 것인지도 살피게 한다.



