청와대 근처가 집일 때 벌어지는 일

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
존 스튜어트 밀은 불세출의 저술 <자유론>을 통해 인간사회가 더 나은 상태가 되기 위해 반드시 지켜야 할 두 가지 원칙을 설명한다. 하나는 자유의 필요를 말하고, 다른 하나는 자유의 제한을 이야기한다. 인간사회를 더 낫게 하려고 필요한 자유의 보장과 그 한계를 말하는 것이 <자유론>의 핵심이다.
<자유론> 두 번째 원칙은 이렇다. 서로 다른 인간이 살아가는 사회에서 개인의 절대적 자유란 이상에 불과하다. 제 자유라며 타인의 집에 들어가 그 자식을 노예 삼고 아내며 남편을 탐한다면 그를 어떻게 허용할 수 있다는 말인가. 결과적으로 사회는 구성원의 자유를 제한해야 한다. 내 자유는 타인의 피해 앞에서 멈춘다는 것, 그것이 밀의 두 번째 원칙이 된다. 요컨대 <자유론>의 두 번째 원칙은 자유를 제한할 근거를 말한다. 가장 큰 범위의 자유를 허용하면서도 결코 넘어선 안 될 선을 제시한 게 이 저술의 탁월함이다.
다큐멘터리 <청와대 건너 붉은 벽돌집>은 지난 시대 사상가 밀의 골머리를 썩게 할 작품이다. 딜레마를 즐긴 지난 시대 탁월한 사상가인 그라도 딱 잘라 이래야만 한다고 말할 수 없게 하는 난제를 던지는 것.