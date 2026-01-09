후반기 팀 운명 쥐고 있는 '키 플레이어' 셋

신한은행 에스버드의 최윤아 감독이 2004년 존스컵에서 보여줬던 '발차기 사건'부터 지난 시즌 챔프전 종료 버저 후에 벌어진 김소니아(BNK 썸)와 이명관(우리은행 우리WON)의 '볼 사수 사건'까지.
여자농구 팬들에게 생생하게 기억되고 있는 장면들이 지난 4일 부산 사직실내체육관에서 열린 BNK 금융 2025-2026 여자프로농구 올스타 페스티벌에서 대거 재현되며 팬들에게 많은 즐거움을 선사했다.
이제 축제와 휴식, 재충전의 시간은 끝났다. 여자프로농구는 올스타 휴식기를 끝내고 오는 10일부터 후반기 레이스에 돌입한다. 전반기를 3연승으로 마친 부천 하나은행이 지난 시즌 최하위에서 이번 시즌 2위 그룹에게 3경기 앞선 단독 선두로 전반기를 마친 가운데 공동 2위 BNK, KB스타즈와 5위 삼성생명 블루밍스와의 승 차는 단 1경기에 불과하다. 후반기에는 경기 결과에 따라 순위가 크게 요동칠 수 있다는 뜻이다.
득점 1위(20.08점) 이해란(삼성생명)과 리바운드(11.43개), 공헌도(451.70점) 1위김단비(우리은행), 어시스트(6.69개), 3점슛(27개) 1위 허예은(KB) 등은 뛰어난 활약으로 전반기를 화려하게 수놓았다. 하지만 가지고 있는 실력에 비해 아쉬운 전반기를 보낸 선수들은 팀 성적을 끌어 올리기 위해 후반기에 더욱 분발할 필요가 있다. 과연 후반기 각 구단의 운명을 바꿀 수 있는 '키 플레이어'는 누가 있을까.
[최이샘] 신한은행 탈꼴찌 이끌어야 할 선수