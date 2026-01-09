후반기 팀 운명 쥐고 있는 '키 플레이어' 셋

한국여자농구연맹

박지수의 골밑 장악력이 살아난다면 KB는 후반기 언제든 선두 경쟁에 뛰어들 수 있다.2023-2024 시즌 8관왕의 주인공이자 현존하는 WKBL 최고의 스타 박지수는 이번 시즌 KB에 복귀하면서 엄청난 활약을 예고했다. 농구팬들은 물론이고 상대 구단들도 박지수가 돌아온 KB를 가장 강력한 우승후보로 전망했다. 하지만 KB는 전반기 마지막 2경기에서 우리은행과 하나은행에게 패하면서 BNK와 공동 2위(7승6패)로 전반기를 마쳤다.'절대 1강 후보'로 꼽히던 KB이기에 만족하기 힘든 성적이었다.KB가 전반기를 아쉽게 마칠 수 밖에 없었던 원인은 역시 박지수의 부상이 결정적이었다. 시즌 개막 후 2경기에서 KB의 연승을 이끌었던 박지수는 작년 11월26일 신한은행전부터 12월12일 우리은행전까지 '신우신염(신장에 염증이 생기는 상태)'으로 6경기에 결장했다. 박지수가 없는 6경기에서 2승4패에 그쳤던 KB는 박지수 복귀 후 3연승을 달렸지만 다시 전반기 마지막 2경기에서 연패를 당하고 말았다.전반기 7경기에 출전해 평균 17분15초를 소화한 박지수는 13.0득점6.9리바운드1.6어시스트를 기록했다. 부상으로 6경기에 결장했던 선수의 성적으로는 결코 나쁘다고 할 수 없지만 그 선수가 박지수라면 이야기가 달라진다. 박지수의 전반기 성적은 튀르키예 리그에 진출하기 전이었던 2023-2024 시즌과 비교해 득점은 7.3점, 리바운드는 8.3개, 어시스트는 3.8개, 자유투 성공률은 26.2%나 하락한 기록이다.박지수는 작년 12월28일 하나은행과의 전반기 마지막 경기에서 심판 판정에 불만을 품고 이례적으로 강하게 항의하는 모습을 보여줬다. 박지수로서는 억울한 부분이 있겠지만 상대의 거친 수비는 WKBL 최고스타 박지수가 감당해야 할 부분이다. 분명한 사실은 박지수가 후반기에 2023-2024 시즌의 골밑 지배력을 회복하지 못하면 '우승후보 0순위'로 불리던 KB의 위상도 크게 낮아질 수 밖에 없다는 점이다.