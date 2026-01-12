아버지 죽인 열여섯 소년, 한 시간의 토론이 바꾼 결과

컬럼비아 픽쳐스

스틸컷8번 배심원은 미국 영화 역사상 손꼽히는 영웅적 캐릭터다. 그저 하는 말이 아니라 평론가며 관객 대상으로 이뤄진 각종 조사에서 자주 언급되곤 한다. 나는 그의 특성을 세 가지로 요약했다. 첫째, 그는 제가 하는 일이 무언지를 정확히 알고 있는 유일한 인물이다. 제 결정으로 누군가 죽을 수 있다는 것, 1급살인 재판 배심원의 역할과 무게를 오로지 그만이 이해하고 있다. 둘째로, 그는 탁월한 지성인이다. 합리적 의심과 판단으로 검찰의 기소가 불충분하게 이뤄졌고 국선 변호인의 변호 또한 허술했단 걸 어렴풋이나마 파악한다. 마지막 셋째, 8번 배심원은 용기가 있다. 저와 입장이 다른 11명, 개중에선 강한 목소리로 다른 의견을 허용치 않으려는 이들까지 있다. 8번 배심원은 기죽지 않고 그들 사이에서 제 의지를 관철한다. 단 한 번의 논의는 있어야만 한다며 반대표를 던지는 것이다.8번 배심원은 그래서 영웅이다. 그와 같은 영웅은 어디에나 존재하지 않는다. 있는 곳보다 없는 곳이 많다. 영웅적이란 말이 이례적이란 말과 닿아 있는 이유다. 그래서 중요한 건 다른 11명이 된다. <12인의 성난 사람들>이 진정으로 관객 앞에 내보이고자 하는 건 8번 배심원이 아니라 다른 11명의 평범한 배심원이다. 그들이 사회를 이루고, 투표하며, 결정하는 대중이기 때문이다. 그들이 영화를 보는 우리이기 때문이다.우리는 많은 경우 진실을 알지 못한다. 가끔은 우리가 하고 있는 일의 의미조차 알지 못할 때가 있다. 우리가 8번 배심원이지 못할 때, 우리는 어떻게 좋은 결정을 해낼 수 있을까?이들 배심원을 몇 부류로 나눌 수 있겠다. 8번 배심원은 극심한 반발 속에서 스스로 다음 투표에서 빠지겠다 말한다. 모두가 유죄라 말한다면 자신 또한 의견을 같이 하겠다는 것이다. 그렇게 진행된 두 번째 투표에서 다시 한 표, 반대표가 나온다. 11명 중 가장 먼저 반대표를 행사한 건 옆자리 9번 배심원이다. 나이가 지긋한 9번 배심원은 어째서 의견을 바꿨나. 그가 검찰의 기소의견을 파훼할 대단한 증거를 발견해 입장을 바꾼 게 아니란 점을 주목해야 한다. 그는 모두 앞에서 홀로 다른 의견을 진중하게 제시하는 8번 배심원의 뚝심에, 진지함에, 말하자면 태도에 마음을 돌린다. 더 토론이 이뤄져야 한다고, 사건을 더 들여다보아야 한다고 말한다. 남은 10명의 배심원이 모두 유죄의견을 무죄의견으로 바꾸기까지는 9번 배심원과 같은 이유로 마음을 돌린 이들이 제법 된다. 요컨대 이성적 판단이 아닌 태도와 자세에 감화돼 마음을 돌리는 이들이다.