아버지 죽인 열여섯 소년, 한 시간의 토론이 바꾼 결과

지난해 말 수원특례시에서 주최하는 행사에 다녀왔다. 영화 한 편을 보고 이야기를 전해달라는 청탁이었다. 작품은 70년 전 나온 < 12인의 성난 사람들 >. 수원시가 이어온 시민배심법정 제도를 알리고 참여를 이끌기 위한 행사라 했다.
이날 내가 전한 이야기를 이번 '씨네만세'에 되짚어 다루려 한다. 이 영화가 담고 있는 메시지와 그날의 평론이 우리 시대에 유효하다고 여기는 까닭이다.
<12인의 성난 사람들>은 70년이 된 옛 영화다. 흑백화면에다 연출기법도 투박하고 단순하기 짝이 없다. 미국 형사법정 12명의 배심원 중 여자는 한 명도 나오지 않는다. 흑인을 비롯해 소수자라 할 수 있는 이 또한 없으니 그 구성이 시대착오적이다. 하다못해 밀실에서 공공연히 담배를 태우는 꼴은 오늘 날의 상식과 도덕에 비추어 영 뒤떨어져 있다 하겠다.
그런데 이 영화는 아직도 할리우드를 넘어 영화사 전체의 고전으로 꼽힌다. 그저 고전일 뿐 아니라 법정영화를 논할 때마다 둘째 손가락으로 밀리는 경우가 거의 없는 독보적 걸작이다. 훗날 걸출한 작품을 여럿 내놓은 명감독 시드니 루멧의 필모그래피에서도 단연 돋보이는 전설적 데뷔작이다. 그건 이 영화가 세상에서 가장 엄혹한 비평가인 세월을 극복할 무기를 가진 덕분이다. 이 영화는 2026년 오늘까지도, 미국은 물론이고 태평양 건너 한국에서까지도 탁월하고 유효하다. 지금부터 나는 그 이유를 전하려 한다.