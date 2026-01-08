"넌 말이야..." '유명' 상담사가 자녀들에게 항상 하는 말

▲유퀴즈이호선 TVN

부모자식간의 갈등을 둘러싼 상담도 최근 크게 증가했다. 인륜으로 엮인 사이라고 해도 모두가 다 좋은 부모인 것도, 모두가 다 좋은 자식인 것도 아니다. 자식의 등골을 빼먹고 사는 거머리 부모도 있고, 어머니의 기초생활수급비를 탐낸다는 망나니 아들처럼, 뉴스에 나올만한 실제 사연들이 비일비재하다. 올바른 가족관계에 대한 이호선 교수의 해답은 무엇일까.



"가족간에도 경계가 필요하다. 살이라는 게 너무 비벼지면 진물이 나듯이, 관계에도 진물이 나면 겉잡을 수 없는 상처가 되는 법이다. 적당한 거리를 두는 '건강한 경계'가 건강한 가족관계의 핵심이다."



또한 이호선 교수는 "가족도 사회적 관계"라고 강조하며, 가까운 사이이고 언제든 화해할 수 있다고 생각하기에 손쉽게 함부로 대하고 감정을 표출하는 '일상적 공격성'을 더 경계해야 한다고 설명했다. 이 교수는 '빠-삐-용' 원칙을 강조하며 '빠지지 말 것(가족모임)', '삐지지 말것(가족에게)', '용기내기(진심을 고백하기)'를 당부했다.



이호선 교수의 성격과 기질을 형성하는데 많은 영향을 마친 인물은 어머니였다. 이 교수의 어머니는 어릴때부터 동네 사람들의 고민을 들어주고 현명한 해법을 내려주는 재야의 상담가였다고 한다.



어머니의 영향을 받아 이 교수와 언니 등 두 딸도 모두 상담전문가로 성장했다. 어머니는 지금도 바쁜 업무에 시달리는 딸에게 여느 부모처럼 흔한 걱정이나 잔소리 대신 "죽으면 맨날 잔다. 오늘도 달리자"라는 따뜻한 말투로 그렇지 못한 독려를 더 해준다고.



이 교수는 자신이 어릴 때는 어머니로부터 좋은 말을 들으면서 성장한 것처럼, 이제는 자신도 부모로서 자녀들에게 "넌 뭐가 되도 될거야"라는 응원과 격려의 말을 자주 해준다고 밝혔다.



"말이란 영혼의 바구니를 일구는 갈대와 같다고 생각한다. 제가 부모님에게 받았던 영향처럼, 저도 제 아이들에게 좋은 말을 해주려고 애쓰고 있다. 사람은 가능한 좋은 이야기를 들려줘야 그 영혼도 투명하고 아름답고 희망적이 되니까."



