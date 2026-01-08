국회로 간 제주 4·3의 기억, '한란' 관람 후 의원들이 남긴 말

고창남

▲영화 〈한란〉국회 특별상영회에서 시민들과 함께 기념사진을 찍는 우원식 국회의장(앞줄 우측 세 번째)과 정청래 더불어민주당 대표(앞줄 우측 네 번째), 추미애(앞줄 우측 다섯번째·문대림(앞줄 우측 여섯 번째)·정진욱(앞줄 좌측 첫 번째)·정춘생(앞줄 우측 첫 번째)의원독립영화 〈한란〉이 7일 오후 국회에서 특별 상영되어 제주 4·3의 아픔을 현재의 질문으로 다시 불러냈다. 1948년 제주에서 벌어진 비극을 모녀의 생존 서사로 담아낸 이 영화는, 과거의 역사에 머물지 않고 오늘의 민주주의와 국가의 책임을 되묻는 계기를 만들었다.제작사 웬에버스튜디오와 '제주4.3범국민위원회'에 따르면 영화 〈한란〉 국회 특별 상영회가 7일 오후 6시 국회 의원회관 대회의실에서 열렸다. 이번 상영회는 제주 4·3을 단순한 과거사가 아닌, 지금도 이어지는 기억과 성찰의 역사로 환기하기 위해 마련됐다. 행사에는 우원식 국회의장을 비롯해 정청래 더불어민주당 대표, 추미애·문대림·김영환·정진욱·정춘생 의원 등 다수의 국회의원과 시민, 학생들이 함께 자리했다.영화 〈한란〉은 1948년 제주 4·3이라는 비극적 역사 속에서 살아남기 위해 모든 것을 건 선택을 해야 했던 한 모녀의 이야기를 중심으로 전개된다. 이념과 정치의 거대한 대립을 전면에 내세우기보다, 국가폭력 아래에서 무너진 평범한 삶과 그 속에서도 끝내 포기할 수 없었던 가족애와 생존의 의지를 섬세하게 담아냈다.영화의 배경은 1948년 제주. 토벌대의 무자비한 학살을 피해 마을 사람들이 한라산으로 피신하던 시기, 해녀 '아진'은 어린 딸 '해생'을 시어머니에게 맡긴 채 산으로 오른다. 그러나 피신 도중 군인들이 마을을 불태웠다는 소식을 듣게 된 아진은 딸을 찾기 위해 다시 위험한 하산을 결심한다. 한편 홀로 남겨진 딸 해생은 엄마를 찾아 산으로 향한다. 영화는 산에서 내려오는 엄마와 산으로 오르는 딸, 엇갈린 두 사람의 여정을 교차하며 그려낸다. 토벌대의 추격 속에서 서로를 찾기 위한 필사적인 사투는 관객에게 깊은 긴장과 울림을 남긴다.