사이트 전체보기
'주전 탈환' 이윤정, 도로공사 선두사수 주역

'주전 탈환' 이윤정, 도로공사 선두사수 주역

[여자배구] 7일 현대건설전 세트 48개 성공시키며 도로공사 3-0 완승 견인

양형석(utopia697)
26.01.08 09:36최종업데이트26.01.08 09:36
도로공사가 안방에서 현대건설을 제압하고 선두의 위용을 뽐냈다.

김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 7일 경북 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 현대건설 힐스테이트와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(25-22,25-20,25-20)으로 승리했다. 새해 첫날 최하위 정관장 레드스파크스에게 0-3으로 덜미를 잡혔던 도로공사는 현대건설에게 셧아웃 승리를 따내면서 2위 현대건설과의 승점 차이를 5점으로 벌렸다(16승4패).

도로공사는 47.06%의 점유율을 책임진 레티치아 모마 바소코가 55.36%의 성공률로 33득점을 퍼부으며 공격을 주도했고 강소휘와 타나차 쑥솟도 각각 50%와 56%의 리시브 효율과 함께 19득점을 합작했다. 그리고 최근 도로공사가 치른 4경기에서 14세트 연속 주전 세터로 출전하고 있는 이윤정 세터는 이날도 단 한 번의 교체 없이 안정된 경기 운영으로 도로공사의 완승을 이끌며 주전세터 자리를 굳히고 있다.

시즌 도중 '소방수'로 영입된 세터들

이윤정(왼쪽)과 김다은은 주전 경쟁자이자 서로의 단점을 보완해 줄 수 있는 든든한 동료다.
이윤정(왼쪽)과 김다은은 주전 경쟁자이자 서로의 단점을 보완해 줄 수 있는 든든한 동료다.한국배구연맹

배구에서 주전 선수의 변화를 가장 적게 두는 포지션이 리베로와 세터다. 특히 세터는 선수의 성향이나 구질에 따라 공격수들에게 적지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문에 특별한 경우가 아니면 시즌 중에 주전 세터를 교체하는 경우가 드물다. 실제로 이번 시즌 정관장 레드스파크스는 작년 12월19일 GS칼텍스 KIXX전에서 베테랑 염혜선 세터가 복귀했음에도 여전히 신예 최서현 세터가 주전으로 활약하고 있다.

하지만 세터난으로 큰 어려움을 겪는 팀들은 가끔 시즌 도중에 세터를 영입해 고난을 극복하는 경우도 있다. 지난 2013-2014 시즌 GS칼텍스는 2012년 런던 올림픽 4강멤버 이숙자 세터(KBS N 스포츠 해설위원)와 신예 이나연 세터(흥국생명 핑크스파이더스)로 시즌을 꾸릴 계획이었다. 하지만 GS칼텍스는 이숙자 세터가 아킬레스건 부상으로 시즌 아웃됐고 이나연마저 갑작스럽게 임의 탈퇴되는 악재가 발생했다.

졸지에 2명의 세터를 모두 잃은 GS칼텍스는 2007년을 끝으로 프로 무대를 떠나 5년 간 실업배구에서 활약하고 있던 정지윤 세터를 급하게 영입했다. 그리고 프로에서 처음으로 풀타임 주전으로 활약하게 된 정지윤 세터는 2013-2014 시즌 29경기에 출전해 세트당 10.67개의 세트 성공을 기록하며 위기의 GS칼텍스를 잘 수습했고 GS칼텍스는 정지윤의 '깜짝 활약'에 힘입어 챔프전 우승을 차지했다.

이번 시즌 흥국생명은 주전세터 이고은이 무릎 부상 장기화로 복귀가 늦어지고 김다솔과 박혜진 역시 주전 자리를 감당하지 못하면서 심각한 세터 부재에 시달렸다. 흥국생명의 요시하라 토모코 감독은 프로 3년 차 신예 서채현에게 주전 기회를 줬지만 서채현 역시 주전 경험이 턱없이 부족한 것은 마찬가지. 이에 흥국생명은 지난해 10월24일 <신인감독 김연경>의 필승 원더독스에서 활약하던 이나연 세터를 영입했다.

이나연 세터는 흥국생명 합류 초반까지만 해도 떨어진 실전 감각과 기존 선수들과의 호흡 문제로 많은 출전 기회를 많이 얻지 못했다. 하지만 이나연은 지난해 12월 20일 페퍼저축은행 AI페퍼스전부터 주전세터로 출전하면서 흥국생명의 반등을 이끌고 있다. 실제로 흥국생명은 이나연이 주전으로 활약한 5경기에서 3승2패의 성적으로 승점 10점을 따내면서 불안하던 세터진의 안정을 찾는 데 성공했다.

피지컬 좋은 신예 김다은과 주전 경쟁 우위

이윤정(오른쪽)은 이번 시즌 김종민 감독의 깊은 신뢰 속에 도로공사가 치른 20경기 중 18경기에서 주전으로 출전하고 있다.
이윤정(오른쪽)은 이번 시즌 김종민 감독의 깊은 신뢰 속에 도로공사가 치른 20경기 중 18경기에서 주전으로 출전하고 있다.한국배구연맹

V리그는 프로에서 활약한 경험이 있는 선수가 은퇴 및 방출 후 V리그 구단에 재입단 할 때 자유롭게 구단과 계약할 수 있지만 프로 경험이 없는 선수는 반드시 신인 드래프트를 거쳐야 한다. 수원전산여고(현 한봄고) 졸업 당시 프로 지명을 받지 못한 후 실업배구에서 6년 간 활약했던 이윤정 세터는 프로 경험이 없었기 때문에 2021-2022 시즌 신인 드래프트에 참가해 2라운드2순위로 도로공사에 지명됐다.

이윤정 세터는 루키 시즌 30경기에 출전해 세트당 7.8개의 세트를 성공시키며 실업배구 출신으로는 최초로 신인왕을 차지했다. 2022년 이고은이 페퍼저축은행으로 이적하면서 기회를 얻은 이윤정은 2022-2023 시즌 세트당 9.99개의 세트를 성공시키면서 풀타임 주전으로 활약했다. 도로공사는 이윤정의 활약에 힘입어 챔프전에서 정규리그 우승팀 흥국생명에게 2패 뒤 3연승을 거두며 우승을 차지했다.

입단 2년 만에 '우승 세터'가 된 이윤정은 2023-2024 시즌에도 주전으로 활약했지만 도로공사가 6위로 떨어지면서 크게 돋보이지 못했다. 설상가상으로 2024-2025 시즌 신인 드래프트에서 179cm의 장신세터 유망주 김다은이 합류했고 이윤정은 지난 시즌 김다은에게 주전 자리를 내주며 27경기 출전에 그쳤다. 팀을 우승으로 이끈 세터에서 2년 만에 루키에게 주전 자리를 빼앗긴 신세로 전락한 것이다.

도로공사는 이번 시즌에도 개막전에 김다은 세터가 선발 출전했고 이윤정은 벤치에서 시즌을 시작했지만 비 시즌 동안 대표팀에 차출됐던 김다은은 동료들과 호흡이 맞지 않았고 김종민 감독은 다시 이윤정을 중용했다. 그리고 이윤정은 이번 시즌 도로공사가 치른 20경기에 모두 출전해 세트당 9.31개의 세트를 기록했고 7일 현대건설전에서도 세트당 16개의 세트를 기록하는 맹활약으로 도로공사의 완승을 이끌었다.

현재는 이윤정이 주전 세터로 활약하고 있지만 김다은 역시 도로공사와 한국 여자배구가 장기적으로 키워야 할 대형 유망주이고 충분한 실력과 잠재력을 갖추고 있기 때문에 후반기 남은 기간 동안 다시 이윤정의 자리를 위협할 수도 있다. 하지만 각자의 장점을 가지고 적재적소에 코트에 들어와 제 역할을 할 수 있는 세터 2명을 보유하고 있다는 것은 도로공사와 김종민 감독에게 커다란 축복이 아닐 수 없다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
여자배구 V리그여자부 한국도로공사하이패스 이윤정세터 주전세터

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기