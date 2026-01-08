'주전 탈환' 이윤정, 도로공사 선두사수 주역

도로공사가 안방에서 현대건설을 제압하고 선두의 위용을 뽐냈다.
김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 7일 경북 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 현대건설 힐스테이트와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(25-22,25-20,25-20)으로 승리했다. 새해 첫날 최하위 정관장 레드스파크스에게 0-3으로 덜미를 잡혔던 도로공사는 현대건설에게 셧아웃 승리를 따내면서 2위 현대건설과의 승점 차이를 5점으로 벌렸다(16승4패).
도로공사는 47.06%의 점유율을 책임진 레티치아 모마 바소코가 55.36%의 성공률로 33득점을 퍼부으며 공격을 주도했고 강소휘와 타나차 쑥솟도 각각 50%와 56%의 리시브 효율과 함께 19득점을 합작했다. 그리고 최근 도로공사가 치른 4경기에서 14세트 연속 주전 세터로 출전하고 있는 이윤정 세터는 이날도 단 한 번의 교체 없이 안정된 경기 운영으로 도로공사의 완승을 이끌며 주전세터 자리를 굳히고 있다.
시즌 도중 '소방수'로 영입된 세터들