'주전 탈환' 이윤정, 도로공사 선두사수 주역

이윤정(오른쪽)은 이번 시즌 김종민 감독의 깊은 신뢰 속에 도로공사가 치른 20경기 중 18경기에서 주전으로 출전하고 있다.V리그는 프로에서 활약한 경험이 있는 선수가 은퇴 및 방출 후 V리그 구단에 재입단 할 때 자유롭게 구단과 계약할 수 있지만 프로 경험이 없는 선수는 반드시 신인 드래프트를 거쳐야 한다. 수원전산여고(현 한봄고) 졸업 당시 프로 지명을 받지 못한 후 실업배구에서 6년 간 활약했던 이윤정 세터는 프로 경험이 없었기 때문에 2021-2022 시즌 신인 드래프트에 참가해 2라운드2순위로 도로공사에 지명됐다.이윤정 세터는 루키 시즌 30경기에 출전해 세트당 7.8개의 세트를 성공시키며 실업배구 출신으로는 최초로 신인왕을 차지했다. 2022년 이고은이 페퍼저축은행으로 이적하면서 기회를 얻은 이윤정은 2022-2023 시즌 세트당 9.99개의 세트를 성공시키면서 풀타임 주전으로 활약했다. 도로공사는 이윤정의 활약에 힘입어 챔프전에서 정규리그 우승팀 흥국생명에게 2패 뒤 3연승을 거두며 우승을 차지했다.입단 2년 만에 '우승 세터'가 된 이윤정은 2023-2024 시즌에도 주전으로 활약했지만 도로공사가 6위로 떨어지면서 크게 돋보이지 못했다. 설상가상으로 2024-2025 시즌 신인 드래프트에서 179cm의 장신세터 유망주 김다은이 합류했고 이윤정은 지난 시즌 김다은에게 주전 자리를 내주며 27경기 출전에 그쳤다. 팀을 우승으로 이끈 세터에서 2년 만에 루키에게 주전 자리를 빼앗긴 신세로 전락한 것이다.도로공사는 이번 시즌에도 개막전에 김다은 세터가 선발 출전했고 이윤정은 벤치에서 시즌을 시작했지만 비 시즌 동안 대표팀에 차출됐던 김다은은 동료들과 호흡이 맞지 않았고 김종민 감독은 다시 이윤정을 중용했다. 그리고 이윤정은 이번 시즌 도로공사가 치른 20경기에 모두 출전해 세트당 9.31개의 세트를 기록했고 7일 현대건설전에서도 세트당 16개의 세트를 기록하는 맹활약으로 도로공사의 완승을 이끌었다.현재는 이윤정이 주전 세터로 활약하고 있지만 김다은 역시 도로공사와 한국 여자배구가 장기적으로 키워야 할 대형 유망주이고 충분한 실력과 잠재력을 갖추고 있기 때문에 후반기 남은 기간 동안 다시 이윤정의 자리를 위협할 수도 있다. 하지만 각자의 장점을 가지고 적재적소에 코트에 들어와 제 역할을 할 수 있는 세터 2명을 보유하고 있다는 것은 도로공사와 김종민 감독에게 커다란 축복이 아닐 수 없다.