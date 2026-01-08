10만 관객 이상 작품만 6편, 한국 독립영화는 정말 성장했을까?

영화진흥위원회 통합전산망 기준, 2025년 개봉 한국 독립예술영화 분류작 중 10만 관객 이상 든 작품은 모두 6편이다. 10만 관객 넘는 작품이 6편이나 된 건 7편이었던 2017년 이후 최다다. 독립예술영화 흥행의 기준점이라 하는 1만 관객 이상도 33편이나 넘겨 예년에 비해 나아졌다. 그렇다면 한국 독립예술영화는 나아지고 있는 걸까?뜯어보면 답이 나온다. 앞의 6편의 목록은 이렇다. 관객 수 50만 명을 넘긴 애니메이션 <퇴마록>을 필두로, <베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험>, <연의 편지>, <세계의 주인>, < 괜찮아 괜찮아 괜찮아! >, <홈캠>이 뒤를 잇는다. <베베핀>은 <핑크퐁> 제작사가 인간을 주인공 삼아 전략적으로 제작한 차세대 유아 애니 시리즈다. <아기상어>, <핑크퐁>에 이어 총력을 기울인 작품으로 뒤뚱뒤뚱 걷는 세대에겐 가히 폭력적인 매력을 구가한다.다음 <연의 편지>는 네이버 웹툰 시리즈의 극장판 작품이다. 세계 각국에 수출됐을 만큼 인기를 끈 이 웹툰의 극장판 애니에 무려 22만 관객이 든 건 어느 정도는 예견된 결과라 하겠다. 한국 독립영화계가 높이 평가한 윤가은 감독의 <세계의 주인>, 천만 관객이 든 <극한직업> 조감독과 드라마 <멜로가 체질> 연출을 거친 김혜영 감독의 장편 데뷔작 < 괜찮아 괜찮아 괜찮아! >, 또 아이디어로 승부하는 저예산 공포영화 <홈캠>이 그 뒤를 잇는다.하나하나 돌아보면 한국 독립영화의 토지에서 일어선, 또 그 땅을 비옥하게 하는 작품이 몇 되지 않다는 걸 알 수 있다. 불명확한 독립예술영화 기준이 정작 장려하고 지원해야 할 작품들의 참담한 현황을 도리어 가리고 있다. 최근 국회 국정감사에서도 지적된 독립예술영화 기준의 모호함을 정리한 건 뒤늦었지만 필요한 일이다.