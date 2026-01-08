말기 암 아빠, 세상 떠난 고모... 한국 독립영화가 담아낸 풍경

▲양양
스틸컷영화사 진진
[하나] <양양>
양주연 감독의 <양양>은 한국 장편 다큐멘터리로서는 드문 극장 개봉 기회를 가졌다. 지난해 10월 개봉한 영화는 전국 극장에서 하루 총 10여 차례 상영이 고작인 어려움 속에서 3400여명의 관객과 만났다. 흥행했다고 보긴 어려우나 적어도 작품을 만난 이들 사이에서 의미 깊은 담론을 형성할 정도는 되었다. <양양>의 가치는 제25회 전주국제영화제가 초청해 상영하고 한독협이 지난해 224회 독립영화 쇼케이스 상영작으로 선정한 데서도 찾아볼 수 있다. 단 한 명이라도 더 많은 관객을 만날 가치가 있다고 여겨지는 독립영화로 동료 영화인들에게 인정받았다는 뜻이다.
제목인 '양양'은 강원도 어느 도시의 지명이 아니다. 두 명의 양씨 성을 가진 여성이 시공간을 건너뛰어 마주 닿는 이야기다. 하나는 감독인 양주연 감독, 그녀가 자라며 그 존재조차 몰랐던 제 고모의 삶과 죽음을 추적하는 것이 <양양>의 얼개가 된다. 어느 날 술에 취해 전화를 걸어온 아버지가 건넨 한마디, "고모처럼은 되지 말라"던 이야기가 그대로 그녀의 영화로 이어졌다. 1975년 스스로 생을 끊었다는 대학생이던 고모는 어째서 그 존재조차 가족 가운데서 지워졌는지 이 영화가 살펴나간다.
영화 안엔 지난 시대의 가부장제, 사람을 자리와 역할로 옴짝달싹할 수 없도록 옭아매는 낡은 체제가 담겨 있다. 그 체제에 조여 비틀리고 망가진 이들, 제가 망가진 줄도 모르고 다른 이에게 고통을 전가하는 이들까지, 이미 지나와 과거의 것인 양 밀어두고 있었던 한국 사회 못난 모양이 고스란히 드러난다. 여성을, 애인을, 딸을 한 명의 인격이 아닌 소유물인 양 여기는 게 당연하거나 그럴 수 있는 일쯤으로 여겨지던 세상, 그런 사회가 사랑하는 이를 죽이고 그 죽음을 은폐하고 돌아보지도 못하게 만든 것은 아닐까.
존재조차 알지 못했던 조카 양주연이 고모를 찾아 그녀의 이름을 가족 가운데 되찾는 모습이 감격적이다. 고모의 죽음에 얽힌 진상을 끝끝내 추적하는 일과 그 존재를 복원하고 이해에 다가서는 것 사이에서 후자를 택하는 감독의 마음이 사려 깊고 무겁다. 사적 다큐가 공적 문제와 닿는 유효한 순간 또한 이 다큐 가운데 이뤄지니 보는 이는 양주연과 그 가족의 이야기로부터 저 자신과 제가 사는 세계를 돌아볼 기회 또한 얻게 될 테다.
2009년부터 2024년까지 16년간 확인된 것만 1560명이 만나던 남성에 의해 살해된 나라, 그것이 한국의 불편한 진실이다. 한국사회는 과연 그를 차단하기 위한 노력을 충실히 경주하고 있는가. 나는 차마 그렇다고는 답하지 못하겠다. (관련기사: 애인 집에서 죽은 고모, 반 세기 지나 추적한 조카
