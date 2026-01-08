안현민 매직에 웃었던 KT, 2026년엔 류현인이 뜬다

▲
제 2의 안현민 발굴을 기대하는 KT 위즈 (출처: KBO 야매카툰 중)케이비리포트/최감자
KT 이강철 감독은 시즌 중 류현인의 퓨처스 활약상을 전해 듣고 "12월 제대가 아쉽다"며 일찌감치 그의 활용 가능성에 주목한 상황이다. 군 전역 후 기회를 잡은 안현민이 지난해 리그 최고의 히트상품으로 급부상하며 팀 타선을 이끈 사례를 감안하면 올시즌은 류현인이 그 바통을 이을 것으로 전망된다.
퓨처스리그에서의 맹활약이 1군에서의 성공을 보장하지 않지만 류현인의 컨택 능력과 선구안은 1군 무대에서도 충분히 통할 것이라는 평가를 받고 있다. "현재에 안주하지 않고 항상 노력하는 선수로 기억되고 싶다"는 각오를 밝힌 류현인이 허경민, 김상수 등 베테랑들이 버티는 KT 내야진에 새로운 바람을 불러 일으킬지 주목된다.
[관련 기사] 2025 최악의 투수는 누구? [KBO야매카툰]
[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기