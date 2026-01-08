안현민 매직에 웃었던 KT, 2026년엔 류현인이 뜬다

케이비리포트

KT 류현인의 퓨처스리그 타격 기록(출처: KBO 기록실/ KBREPORT)올시즌 류현인의 활약이 기대되는 이유는 단순히 4할을 훌쩍 넘긴 타율 때문만이 아니다. 지난해 류현인은 71개의 볼넷을 골라내는 동안 삼진은 단 38개만 기록했다. 출루율은 0.503으로 퓨처스리그 전체 1위다. 약 1.8에 달하는 볼넷/삼진 비율(BB/K)은 류현인이 단순히 안타 생산력만 좋은 것이 아니라 뛰어난 선구안을 겸비했음을 방증한다.지난 2023 신인드래프트에서 7라운드 70순위로 지명받은 류현인은 프로 입단 당시만 해도 인기 야구 예능 <최강야구> 출신이라는 인지도가 실력보다 앞서 있었다. 데뷔 시즌엔 1군 17경기에서 타율 0.130에 그치며 프로의 벽을 실감했던 류현인은 상무에 몸담은 2시즌 동안 공수에서 일취월장했다는 평가다.