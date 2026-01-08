'이란전 무승부' 이민성호, 답답한 경기력 속 빛났던 배현서의 '번뜩임'

연합뉴스

7일 사우디아라비아 리야드 알샤바브 클럽 스타디움에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 한국과 이란의 경기를 무승부로 마친 한국 선수들이 경기장을 나서고 있다.답답한 경기력 속 승점 1점 추가에 그친 가운데 측면에서 인상적인 수비를 선보인 배현서의 활약상은 유독 빛났다.이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하 남자 축구대표팀은 7일 오후 8시 30분(한국시간) 사우디아라비아 리야드에 자리한 알 샤밥 클럽 경기장에서 열린 '2026 아시아축구연맹(AFC) U23 아시안컵' C조 1차전서 이란과 0-0 무승부를 기록했다. 이로써 대표팀과 이란은 각각 승점 1점을 추가하는 데 그쳤다.중요한 출항을 앞둔 대표팀이었다. 2년 주기로 개최되는 23세 이하 아시안컵은 다가오는 2028 LA 올림픽 최종 예선을 겸하지 않는 대회였지만, 당장 9월 일본에서 예정된 아이치-나고야 아시안 게임을 준비하는 과정 중 하나였기 때문. 또 수장인 이민성 감독으로서도 반드시 일정 부분 이상 성과를 이룩해야만 하는 상황에 놓였다.지난해 6월 23세 대표팀 수장으로 선임된 이 감독은 경기를 치를수록 불안한 모습을 선보였다. 데뷔전이었던 호주와의 2연전서는 1무 1패를 기록했고, 10월에는 사우디아라비아에 2연패를 헌납했다. 9월에 진행됐던 아시안컵 예선서는 3연승과 11월 중국서 열린 판다컵서는 챔피언을 차지했으나 경기력 측면에서는 '합격점'을 받기에는 무리가 있었다.아시안 게임 준비와 분위기 반전을 노렸던 가운데 우리 대표팀은 첫 경기서 '복병' 이란을 마주했다. 까다로운 상대를 이들을 만난 가운데 이 감독은 꺼낼 수 있는 최고의 카드를 뽑았다. 최후방 홍성민 골키퍼를 필두로 강민준·배현서·이현용·이찬욱·김동진·김태원·강상윤·김도현·김용학·신민하와 같이 지난해 K리그 무대서 번뜩임을 보여줬던 자원들을 선발로 내세웠다.대표팀은 전반 19분 김태원이 오른발로 골망을 흔들었지만, 오프사이드로 취소됐다. 치열한 분위기 속 악재가 발생했다. 전반 25분 핵심 미드필더 강상윤이 스스로 쓰러졌고, 결국 들것에 실려 나갔다. 이후 이란이 분위기를 잡는 흐름이 형성됐으나 무실점으로 전반을 마치는 데 성공했다. 후반에는 이민성호가 몰아치는 분위기가 이어졌지만, 기회를 살리지 못하면서 무승부로 종료됐다.토너먼트 진출을 위해서 가장 중요한 고비로 평가받았던 이란과의 첫 번째 조별리그 경기서 대표팀은 답답한 경기력을 선보였다. 이 감독 부임 후 계속해서 지적받았던 답답한 공격 패턴은 이번에도 이어졌으며 전반 내내 단 1차례의 유효 슈팅도 날리지 못하면서 고개를 숙이기도 했다. 또 후반에도 이렇다 할 모습을 선보이지 못했고, 결국 승점 1점으로 만족해야만 했다.이처럼 아쉬운 흐름이었지만, 분명 성과와 소득은 있었다. 바로 좌측 풀백으로 나선 배현서의 발견이다. 2005년생인 그는 FC서울 유스 시스템을 거쳐 2024시즌을 앞두고 프로 무대에 도전장을 내밀었다. 각급 연령별 대표팀에 소집될 정도로 유망한 자원이었지만, 서울의 벽은 상당히 높았다. 2024년에는 강상우·이태석·최준에 자리를 내줬고, 지난해에는 김진수의 벽을 넘지 못했다.지난 시즌에는 대전 코레일과의 코리아컵 16강전서 프로 데뷔전을 치르면서 기대감을 낳았으나 아쉽게도 그 이후 출전하지 못했다. 서울에서 경기에 나서지 못했으나 배현서는 20세 이하 대표팀에서 본인의 존재감을 드러냈다. 이창원 감독의 신뢰 아래 지난해 2월 중국에서 열린 아시안컵서 주전으로 활약했고, 월드컵에서도 마찬가지였다.20세 대표팀에서의 활약을 바탕으로 23세 수장인 이민성 감독의 레이더망에 포착된 배현서는 곧바로 주전으로 낙점됐다. 이란과의 맞대결서 좌측 풀백으로 선발 출격한 그는 빠르게 경기에 녹아들면서, 대표팀의 측면을 책임졌다. 전반 초반에는 템포에 따라가지 못하는 모습이었으나 시간이 흐르면서 경기에 적응해 냈다.전반 47분에는 정확한 태클 이후 파울을 유도하기도 했고, 후반 20분에도 후방에서 볼을 차단한 이후 빠르게 전방으로 끌고 가면서 김태원에 슈팅 기회를 제공했다. 특히 후반 23분 혼전 상황서 상대 공격수와의 경합에서 이겨내고, 볼을 찾아오는 부분은 배현서의 클래스를 단번에 확인할 수 있었던 귀중한 장면이었다.지난해 1군 무대에서 많은 경기를 뛰지 않은 탓에 근육 경력 등과 같은 부상이 나올 수도 있었지만, 배현서는 끄떡없었다. 지치지 않는 체력을 바탕으로 대표팀의 후방을 책임졌고, 적극적인 수비로 이란의 측면 공격을 막아냈다. 풀타임으로 경기장을 누빈 그는 패스 성공률 92%, 수비적 행동 3회, 태클 성공 3회를 기록하며 펄펄 날았다.배현서라는 인물은 이번 대회에서 계속해서 주목해야 할 자원 중 하나다. 173cm의 다소 아쉬운 신체 조건을 보유했으나 좌우 측면 수비는 물론이며, 유사시에는 미드필더 역할까지 소화할 수 있는 '멀티성'을 지녔다. 또 양발을 자유자재로 활용할 수 있는 부분도 최대 강점 중 하나로 꼽히고 있다.대회를 앞두고 서울을 잠시 떠나 경남FC로 임대를 떠난 배현서는 대회 종료 후 배성재 감독의 품으로 안길 예정이다.한편, 1차전을 마친 대표팀은 오는 10일(한국시간) 오후 8시 30분, 레바논과 C조 2차전 일전을 치르게 된다.