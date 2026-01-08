"김밥·오니기리의 차이, 우리 드라마에 녹였죠"

Gimbap and Onigiri Film

주연 '아카소 에이지' 와 '강혜원'7일 서울 구로구 더세인트에서 TV TOKYO의 드라마 <첫입에 반하다>의 제작 발표회가 열렸다. 현장에는 아카소 에이지와 강혜원이 참석해 캐릭터 소개 및 작품에 관한 이야기를 나누었다.<첫입에 반하다>는 서로 다른 국적의 두 사람이 문화와 가치관 차이에 혼란스러움을 느끼면서도 사랑에 빠지는 순정 로맨스 드라마다. 최근 한일 합작 작품이 늘어나는 추세에 힘입어 제작된 드라마로 <아이 러브 유>, <로맨틱 어나니머스>, 영화 <굿뉴스> 등처럼 성공 가능성에 이목이 집중된다.아카소 에이지는 드라마 < 30살까지 동정이면 마법사가 될 수 있대 >를 계기로 국내 인지도가 급상승하며 팬미팅까지 열었다. 영화 <사랑하고 사랑받고, 차고 차이고>, < 366 >, <긴키 지방의 어떤 장소에 대하여>를 통해 다양한 얼굴을 선보였다.<첫입에 반하다>에서는 대학 육상 에이스로 장래가 촉망되었지만 성적 부진으로 좌절을 겪고 일식집에서 아르바이트를 시작한 '하세 타이가'를 연기했다. 그는 출연 계기를 두고 "대본을 읽으면서는 어떤 내용일지 짐작 가지 않았다. 두 주인공뿐 아니라 열심히 살아가고 사랑하는 귀여운 인물의 성장 서사에 끌렸다"고 답했다.이어 네 번째 방문에 흥분을 감추지 못하고 한국 음식 사랑 전했다. 그는 "대학 시절 아르바이트를 했을 때 가게 특별 메뉴에 간장게장이 있었다. 오겹살을 좋아하는데 달짝지근하면서도 쫀득한 쌀밥이 맛있었다"라며 한식 애정을 드러내 장내를 웃음바다로 만들었다.이어 "평소, 스릴러나 미스터리 장르를 좋아한다. 지금은 한국 드라마 <보이스>를 보는 중인데 대단한 작품이다. 기회가 된다면 범인을 추적하는 역할을 하고 싶다"며 연이은 협업 가능성도 내비쳤다.특히 <첫입에 반하다>는 TV TOKYO 방송과 동시에 넷플릭스에서 스트리밍되며 글로벌 시청자를 사로잡을 예정이다. 이를 두고 아카소 에이지는 "합작의 가교가 된 것은 OTT의 등장이다. 한국에서 방영한 작품도 일본에서 볼 수 있다. 국경을 초월해 재미있는 작품을 함께 만드는 것은 매우 훌륭한 일이다. 훗날에는 전 세계 사람들과 함께하는 날이 오길 바란다"며 언어 장벽 보다 중요한 것은 마음이라고 말했다.