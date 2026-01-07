아킬레스건 부상 '심유진', 말레이시아 오픈 아쉬운 기권패

배드민턴 여자단식 세계랭킹 10위 심유진(인천국제공항)이 7일 오후 1시 10분 말레이시아 쿠알라룸푸르에 있는 아시아타 아레나 1번 코트에서 벌어진 BWF(세계배드민턴연맹) 월드 투어 말레이시아 오픈 2026(슈퍼 1000시리즈) 여자단식 32강에서 미야자키 토모카(일본, 9위)를 상대로 두 번째 게임 2대 1로 앞선 상황에서 왼쪽 아킬레스건 부위를 다치면서 아쉽게 기권패했다.여자단식 세계랭킹 9위와 10위가 만난 대진이었던 이번 경기는 안세영(1위) 경기에 버금갈 정도로 흥미진진한 흐름을 만들어냈다. 그러나 두 번째 게임 초반, 심유진이 왼쪽 발목 뒤를 붙잡으며 상대 선수 미야자키 토모카와 심판진에게 안타까운 기권 의사를 전달했다.심유진의 출발은 매우 좋았다. 일본 여자단식 차세대 에이스로 손꼽히는 미야자키 토모카를 만나 첫 게임 초반 흐름을 완전히 휘어잡은 것이다. 이 기세를 잘 유지했다면 2023년 광주광역시에서 열린 코리아 마스터스 여자단식 16강 1대 2(21-9, 19-21, 11-21) 패배 기억을 지울 수 있었을 것이다.포핸드 크로스 앵글 드롭샷을 상대 코트에 기막히게 떨어뜨리며 6대 3으로 달아나기 시작한 심유진은 침착한 수비로 미야자키 토모카의 포핸드 언더 클리어 실수까지 이끌어내 11대 5로 여유있게 앞서나갔다.하지만 미야자키 토모카는 19살 비교적 어린 나이에도 포기하지 않고 끝까지 따라붙어 21대 19 역전 게임을 만들어냈다. 놀라운 집중력을 끌어모아 멀쩡하게 서서 포인트를 내주는 일이 거의 없었고, 이에 당황한 심유진이 백핸드 크로스 리턴을 너무 길게 때린 나머지 미야자키 토모카의 게임 포인트(20-19)로 찍혀 나온 것이다.여기서 정신을 바짝 차린 심유진이 두 번째 게임 초반 절묘한 헤어핀 포인트를 가져오면서 2대 1로 앞서가기 시작했는데, 이 순간 돌아서서 왼쪽 발 뒤꿈치를 움켜쥐고는 고통스러운 표정을 지었다. 아킬레스건 부상을 입은 것으로 보였다.몇 걸음 걸으며 자신의 발목 상태를 판단한 심유진은 상대 코트에 기다리고 있던 미야자키 토모카에게 악수를 건네며 기권 의사를 밝힐 수밖에 없었다. 지난 해 9월 차이나 마스터스 2025(슈퍼 750시리즈) 16강에서 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아)에게 0대 2로 패한 뒤 부상 치료와 재활에 전념했기 때문에 심유진에게는 새 시즌 복귀전 기권패가 더 큰 아쉬움으로 남았다.16강에 오른 미야자키 토모카는 인도의 키다리 실력자 푸살라 신두(18위)를 만나게 된다.하루 전 김가은(16위)이 중국의 한 웨(5위)에게 0대 2로 패했기 때문에 이번 대회 여자단식 부문에서 한국 선수는 안세영만 남게 되었다. 16강에 올라 있는 안세영은 8일 낮 끈질긴 수비력으로 이름을 날렸던 일본의 베테랑 오쿠하라 노조미(30위)를 만나게 된다.남자복식 세계랭킹 1위 '김원호-서승재'조도 6일 첫 경기를 이기고 16강에 올라 홈 코트의 아즈린-탄위키옹(28위)조를 만난다. 이밖에 '강민혁-기동주'(22위) 남자복식조를 포함하여 '곻희용-김혜정'(3위), '정나은-이연우'(19위), '백하나-이소희'(6위) 여자복식조 세 팀이 바로 다음 경기를 준비하고 있다.(1월 7일 오후 1시 10분, 아시아타 아레나 1번 코트, 쿠알라룸푸르)(한국, 10위)(일본, 9위)여자단식 16강 ☆(1위) vs 오쿠하라 노조미(일본, 30위)남자복식 16강 ☆(1위) vs 아즈린-탄위키옹(말레이시아, 28위)남자복식 16강 ☆(22위) vs 구타마-이스파하니(인도네시아, 8위)여자복식 16강 ☆(3위) vs 오사와-타나베(일본, 28위)여자복식 16강 ☆(19위) vs 용사타포른판-수와차이(태국, 47위)여자복식 32강 ☆(6위) vs 하라-키요세(일본, 50위)